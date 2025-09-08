Un portofel pierdut în urmă cu 50 de ani a fost găsit. Ce conține și al cui este

Renovările aduc la lumină povești uitate de zeci de ani. Așa s-a întâmplat într-un liceu din Canada, unde muncitorii au descoperit, ascuns în spatele unui perete, un portofel pierdut în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Ce conținea acesta!

O echipă de muncitori care lucra la modernizarea toaletelor unui liceu din Canada a dat peste o descoperire neașteptată. În spatele unui perete au găsit un portofel pierdut acum mai bine de 50 de ani. Obiectul îi aparținea lui Tom Schopf, pe atunci un elev de 17 ani la Orchard Park Secondary School, în anul 1974.

Lorna MacQueen, îngrijitoarea instituției, că muncitorii renovau grupurile sanitare pe 26 august, când au dat peste obiectul ascuns. Înăuntrul portofelului se aflau documente personale, printre care un card de asigurări sociale, permisul de conducere și certificatul de naștere, dar și fotografii de familie, un permis de călătorie Eurail, liste de prețuri de la o distilerie și chiar un bilet la un meci de hochei de la avea vreme.

„A fost incredibil să vedem lucruri atât de vechi, dinainte ca noi să ne fi născut. Ne-am gândit imediat: trebuie să găsim proprietarul și să i-l returnăm. După 50 de ani, cu siguranță îl va dori înapoi”, a spus MacQueen pentru The Hamilton Spectator.

Bărbatul și-a primit portofelul înapoi

Cu ajutorul rețelelor sociale, echipa a reușit să îl contacteze pe Tom Schopf, astăzi în vârstă de 67 de ani. La început, bărbatul a fost convins că este vorba despre o farsă.

„Mi-au spus că e acolo și cardul meu de asigurări sociale și certificatul de naștere, iar eu m-am gândit: ‘Le am deja, deci nu are cum să fie adevărat’. Apoi mi-am amintit că le-am reînnoit și am decis să merg totuși până la școală. Să răsfoiesc toate lucrurile dinăuntru a fost ca o călătorie pe aleea amneziei”, a spus Tom Schopf.

Printre fotografii s-a aflat și una cu locuința copilăriei sale, construită în 1960, unde mama lui locuiește și astăzi.

„A fost construită în 1960, iar mama mea încă locuiește acolo. M-am dus la ea, i-am arătat și ne-am amuzat copios” a povestit bărbatul.

În ceea ce privește modul în care portofelul a ajuns ascuns, bărbatul crede că l-a pierdut în baie, cineva i-a găsit obiectul, a luat banii și l-a aruncat în tavanul fals, de unde a sfârșit zidit în perete.

