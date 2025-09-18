Acasă » Știri » Un român a fost împușcat în față într-un mall din Polonia! Cu cine l-a confundat agresorul

De: Andreea Stăncescu 18/09/2025 | 18:43
Un român a rămas mutilat după ce a fost împușcat în față / FOTO: Pixabay

Un român a fost victima unui atac violent într-un magazin din Polonia! Bărbatul l-a lovit în repetate rânduri și l-a împușcat cu un pistol pneumatic. Incidentul a șocat comunitatea locală și a declanșat o anchetă penală din partea anchetatorilor.

Un cetățean român a fost atacat cu brutalitate într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia, și a rămas mutilat pe viață. Agresorul, identificat drept Mykhailo F., în vârstă de 32 de ani, l-a lovit repetat, iar apoi a folosit un pistol pneumatic pentru a trage direct în fața victimei. În urma rănilor suferite, românul a avut nevoie de îngrijiri medicale și și-a pierdut un ochi.

Românul a rămas mutilat în urma atacului

Incidentul s-a petrecut în luna martie, în complexul Wroclavia. Potrivit anchetatorilor, bărbatul l-ar fi confundat pe român cu un ucrainean, iar în timpul atacului ar fi strigat că „urăște ucrainenii” și că acesta „nu ar trebui să trăiască în Polonia, ci să se întoarcă acasă, în Ucraina”, notează Ukrainian National News. Procuratura Regională  a confirmat că acuzațiile sunt extrem de grave:

„Mykhailo F. a fost acuzat că a tras de mai multe ori în direcția victimei cu un pistol pneumatic Glock 17 V, calibrul 43, numărul JA044034, apoi a lovit-o cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul, provocându-i vătămări corporale”, a declarat Karolina Stocka-Mycek.

Arma utilizată nu necesita permis sau înregistrare, fiind un pistol pneumatic. În fața procurorilor, inculpatul a respins acuzațiile legate de discriminare, susținând că ar fi reacționat în legitimă apărare. În prezent, se află în arest preventiv și urmează să fie judecat.

„Pentru fapta de care este acuzat, Mykhailo F. riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 20 de ani”, a mai precizat reprezentanta Procuraturii.

×