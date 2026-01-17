Acasă » Exclusiv » Un vinuț la ceas de seară. Cătălin Măruță e bine-mersi, după ce i-a “lucrat” pe șefii de la Pro TV

Un vinuț la ceas de seară. Cătălin Măruță e bine-mersi, după ce i-a "lucrat" pe șefii de la Pro TV

De: Adrian Vâlceanu 17/01/2026 | 21:57
Un vinuț la ceas de seară. Cătălin Măruță e bine-mersi, după ce i-a "lucrat" pe șefii de la Pro TV
Cătălin Măruță nu dă niciun semn că ar fi trist după anunțul că emisiunea sa e pe făraș la ProTV. Prezentatorul pare să aibă proiecte consistente în continuare, iar CANCAN.RO l-a surprins împreună cu colega sa, Iulia Pârlea, probabil la o filmare.

Totuși, contextul în care cei doi sunt fotografiați e destul de interesant. Măruță iese din sediu alături de brunetă, care poartă niște tocuri ce o determină să fie creativă la coborârea treptelor. Având în vedere că prezintă vremea de ceva ani, am zice că până și pe ea ghețușul a luat-o prin surprindere, nu doar pe drumari.

Cătălin Măruță și Iulia Pârlea au proeicte împreună, după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post

Iulia e îmbrăcată sobru, sau office, cum se mai spune. O bluză albă, niște jeanși mulați, dar și evazați peste botinele cu tocuri respectabile. Desigur, vedeta e părul. La Cătălin Măruță nu e cazul să vorbim despre păr, cu toate că a cheltuit cu folos mare parte dintr-un salariu la Pro pentru un implant masiv de foliculi de pe ceafă.

Cătălin Măruță, ocupat cu alte proiecte alături de Iulia Pârlea

Cătălin Măruță ține în mână o sticlă de vin și un pachet plat de la brandul Made by Society. Ori și-a luat haine stil Ikea, pe care trebuie să și le asambleze singur, ori înăuntru e un nou tricou inscripționat, precum cel de la emisiunea statement, de după anunțul încetării colaborării.

În ziua respectivă el a purtat tricoul cu mesajul ”There is no one like you”. Sigur, putem să speculăm la infinit care e povestea din spatele acestei combinații, dar dacă Măruță s-a întâlnit iar cu șefii din Pro, am paria că noul tricou are mesajul ”No one likes you there”. Ochelarii cu rame Moscot par desenați pe chipul impasibil al lui Măruță, care își rezervă expresivitatea pentru camerele video în emisiuni. A purtat o cămașă de flanelă, largă și descheiată, ca să se vadă mesajele de pe tricouri, desigur, o geacă tip balon și o pereche de jeansi light washed.  După ce Iulia reușește să escaladeze treptele pline de gheață, cei doi se îndreaptă spre mașină. Încă o zi normală pentru vedetele de televiziune, cu suișuri și coborâșuri. Ai zice că viața lor e un lift.

