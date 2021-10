Cristina Almășan, una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de la noi, știe foarte bine cum să se păzească! Ziua în amiaza mare, a fost fotografiată de paparazzii CANCAN.RO în timp ce se îndrepta spre Global Records, alături de doi domni. Aceștia nu au scăpat-o din priviri pe blondă!

În plină zi, am găsit-o pe Cristina Almășan pe străzile din Capitală. Nu, nu singură, ci însoțită de doi domni misterioși. Plină de voie bună, așa cum obișnuiește să se afișeze, vloggerița a fost toată numai un zâmbet. Destinația ei?

Global Records, casa de discuri de care aparține. Știm cu toții că blonda are un mare succes în social media, așa că, cel mai probabil, pregătește noi surprize pentru cei care o urmăresc și îi apreciază contentul. Pentru ieșirea cu pricina, Cristina a ales să poarte o pereche de pantaloni negri, cu ceva ștrasuri strălucitoare și un hanorac lejer, alb, cu un „smiley face” galben, care îi reflecta 100% starea de spirit.

De asemenea, Cristina a ales să se „camufleze” cu o pereche de ochelari de soare.

Așa cum v-am spus, vloggerița a fost toată numai un zâmbet. Din când în când, le mai arăta domnilor câte ceva în jur, în aceeași notă pozitivă și prietenoasă. Acum mai rămâne de văzut ce anume pregătește pentru urmăritorii ei!

Cum a devenit Cristina Almășan vloggeriță

În urmă cu ceva timp, Cristina Almășan a povestit cum au fost începuturile sale ca vlogger. Actrița a mărturisit că nu s-a inspirat de la cineva sau de la ceva anume.

„Nu am avut pe nimeni care să mă inspire în mod special vizavi de postările mele de pe Instagram. Mereu am postat ce am vrut. Nu prea am ținut cont de norme, șamd. Ba dimpotrivă! Iar asta cred că m-a ajutat. Am fost naturală și lumea a empatizat cu mine și cu felul meu de a fi. Eram (încă sunt) de-a lor!”, a spus Cristina, acum ceva timp, pentru supertu.ro.

Ce privilegii are vloggerița, datorită celebrității

Știm cu toții că persoanele publice mai beneficiază, uneori, de diverse atenții. Tot pentru sursa citată, Cristina a declarat că notorietatea i-a adus și beneficii. Privilegiul ei preferat rămâne, de departe, momentul în care primește desert din partea casei, în diverse restaurante.

„Într-adevăr, există câteva privilegii atunci când devii cunoscut și aș fi ipocrită să zic că nu mă bucură sau că nu îmi fac plăcere unele dintre ele. Dar de departe, preferatul meu rămâne cel de la restaurante când (uneori) primesc desert din partea casei. Asta și pentru că sunt o mare iubitoare de dulce”, a mai spus Cristina Almășan.

S-a gândit la sinucidere, de dorul părinților

Dacă acum este o persoană pozitivă și mai mereu cu zâmbetul pe buze, lucrurile nu au stat la fel pentru Cristina Almășan, în copilărie. Pe când avea numai 10 ani, părinții săi au plecat în SUA, alături de fratele său mai mare. Atunci, Cristina nu a putut obține viza, astfel că a rămas în grija bunicilor săi.

Timp de trei ani, cunoscuta vloggeriță nu și-a văzut părinții și chiar s-a gândit la sinucidere, de dorul lor.

„Asta s-a întâmplat în 2002, când eu aveam zece ani și timp de trei ani și jumătate ai mei n-au venit deloc în România. Vorbeam aproape zilnic la telefon și foarte rar prin videocall pe Yahoo Messenger. Plângeam de fiecare dată când ne auzeam. Nu am fost niciodată la ei. Dacă aș fi primit viză să merg la ei, probabil nu ne-am mai fi întors niciodată de acolo. Practic, ăsta a fost singurul motiv pentru care s-au întors ei în țară. Am rămas cu bunica din partea mamei. Cel mai bun, mai cald și mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodată. De la ea am învățat ce înseamnă bunătatea și răbdarea. S-a purtat mai mult decât exemplar cu mine. A fost un înger”, a spus Cristina, în „Viața bate vlogul”.

„Aveam momente în care credeam că sunt înfiată”

„Am suferit tare mult. Nu înțelegeam de ce au luat această decizie, când în jurul meu vedeam oameni mult mai săraci decât noi, dar care au rămas împreună ca familie. Ar fi vrut să mă ia și pe mine, dar știau din start că toți patru, la ambasadă, nu am fi primit niciodată viză. Mai ales că era după atentatele din 11 septembrie 2001. Așa că au făcut un compromis și m-au lăsat pe mine în țară, sperând că într-o zi o să mă ducă la ei. Aveam momente când credeam că sunt înfiată, că eram prea mică să înțeleg de ce l-au luat doar pe fratele meu. Am avut chiar și-o perioadă de rebeliune.

Ai mei au încercat în perioada asta prin diverse metode legale și mai puțin legale să mă aducă în SUA. Erau tentative disperate, la care au renunțat până la urmă”, a completat Cristina Almășan.