Vacanță la ski în Ucraina 2026. Tot mai mulți români aleg să meargă in stațiunea Bukovel

De: Denisa Iordache 12/01/2026 | 11:24
Românii aleg în număr tot mai mare să își petreacă vacanța destinată ski-ului în stațiunea Bukovel din Ucraina. Prețurile mici le atrag atenția oamenilor, aceștia uitând complet de războiul de peste graniță. Comparativ cu alte stațiuni, aceasta s-a remarcat prin costurile scăzute. Toate detaliile în articol.

Sezonul de ski abia a început, iar stațiunea Bukovel se numără printre cele mai vizitate de românii care își doresc pârtii bune la prețuri pentru toate buzunarele.

Această stațiune din Ucraina se remarcă pentru costurile mici de transport, cazare, skipass și mâncare. Astfel, mulți sunt cei care au uitat de situația actuală din țară și au ales Bukovel.

Majoritatea aleg transportul cu mașina personală pe ruta Sighet – Vama Solotvino – Bukovel, care durează între 7-12 ore, în funcție de orașul de plecare și aglomerația de la frontieră. Astfel, costurile de deplasare pot varia între 80-150 de euro, iar pentru intrarea în Ucraina este necesar pașaportul.

Oferta din Bukovel este variată și include prețuri pentru toate buzunarele. Turiștii pot alege apartamente, pensiuni sau hoteluri moderne cu facilități precum SPA și piscină.

Prețurile pentru apartamente pornesc de la 30 de euro pe noapte și pot ajunge la 70 de euro, iar hoteurile moderne variază între 70-150 de euro pe noapte.

Un aspect important este skipass-ul. Pentru o zi întreagă, acesta este între 40 și 60 de euro. Mai mult, acesta poate fi și mai ieftin în cazul în care este achiziționat online. Cei care nu au echipament propriu de ski, vor scoate din buzunare 15-25 euro pe zi pentru a închiria un echipament.

Când vine vorba de mâncare, prețurile sunt acceptabile, iar un prânz pe pârtie costă între 5-10 euro, în timp ce o cină la restaurant ajunge la 10-20 de euro.

