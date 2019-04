Văduva lui Fane Spoitoru rupe tăcerea la trei ani de la moartea interlopului: ”Nu am de gând să îmi refac viața!”

La trei ani de la decesul celui care a fost supranumit „Regele lumii interlope” din România, Elena Ion rupe tăcerea. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) După ce a fost acuzată că s-a reîndrăgostit, văduva interlopului face declarații uluitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.(CITEȘTE ȘI: CĂLIN POPESCU TĂRICEANU S-A ÎNTÂLNIT CU VICEPREȘEDINTELE SUA, MIKE PENCE, LA CASA ALBĂ)

Durerea din sufletul Elenei Ion, văduva lui Fane Spoitoru, nu s-a micșorat, cu toate că au trecut trei ani de când soțul ei s-a stins din viață, într-un spital din Israel, după ce a suferit o comoție cerebrală. După decesul fostului lider al lumii interlope de la noi din țară, persoane din familie au lansat un adevărat tir de acuzații la adresa văduvei. Printre multe altele, la un moment dat, Elena Ion a fost acuzată că și-a refăcut viața sentimentală.

„L-am iubit enorm de mult pe Fane…”

Văduva lui Fane Spoitoru a făcut mărturisiri incredibile, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

”Au fost trei ani extrem de grei și plini de tristețe. Plini de întrebări fără răspunsuri. O suferință imensă, pe care o duc singură. Mă consolez cu gândul că există o altă lume unde sper că o să ne întâlnim. (…) L-am iubit enorm de mult pe Fane, iar eu am simțit că el m-a iubit mai mult decât se iubea pe el. Între noi au fost sentimente ce nu se pot descrie în cuvinte. (…) În acești trei ani s-a tot speculat că mi-am refăcut viața. Nu-i nimic adevărat. Nu, nu mi-am refăcut viața. Nu am de gând să îmi refac viața.

Dacă sunt văzută în compania altor persoane, acestea sunt rude ori prieteni foarte buni de familie. Dacă am rămas singură, asta nu înseamă că trebuie să întorc spatele prietenilor. Am prieteni foarte buni în Israel, de care mă leagă foarte multe amintiri frumoase. Împreună cu prietenii noștri am petrecut multe momente frumoase. Toți cei care au l-au respectat pe el au fost aprope de mine”, a declarat Elena Ion, văduva lui Fane Spoitoru, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Pomană tradițională, la terenul de fotbal din Pantelimon

Weekendul trecut, la Cimitirul Bellu din Capitală, Elena Ion a organizat parastasul de trei ani al controversatului Fane Spoitoru. În jurul orei 10.00, prietenii și rudele răposatului au luat parte la ceremonia religioasă care a avut loc la locul de veci al „Regelui lumii interlope”. Printre cei care au fost de față la ceremonia sobră s-au numărat și Migdale, fratele interlopului, dar și nepoata acestuia, Izabela.

Conform tradiției, la finalul slujbei de pomenire, văduva lui Fane Spoitoru a împărțit oamenilor din cimitir mai multe pachete cu bucate de post. După ce s-au recules la locul în care afaceristul își doarme somnul veșnic, Elena Ion și apropiații care au luat parte la ceremonia din Cimitirul Bellu s-au îndreptat spre terenul de fotbal din Pantelimon, pe care Fane Spoitoru l-a construit și unde rudele au organizat o masă de pomenire.

Fane Spoitoru a murit în Israel

Fane Spoitoru a murit pe 7 aprilie 2016, într-un spital din Israel, în urma unei comoţii cerebrale. Pe numele său adevărat Titişor Ion, fostul lider al lumii interlope a mai avut probleme grave de sănătate. Cu ani în urmă, Fane a fost diagnosticat cu o boală gravă şi a fost operat la Constanţa, de acelaşi medic care i-a salvat viaţa şi în anii ’90, când a fost împuşcat de poliţistul Nelu Florea, plutonierul căruia Spoitoru i-a tăiat mâna cu o sabie ninja.

În urma operaţiei de la Constanţa, Fane Spoitoru a căpătat o infecţie puternică la plămâni şi a fost internat, din nou, într-un spital privat din Bucureşti. Ulterior, a plecat în Israel, unde medicii l-au pus pe picioare şi părea că trăieşte o a doua tinereţe.

