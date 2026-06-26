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Val de căldură extremă în România. ANM a emis cod roșu în 16 județe din țară

De: Elisa Tîrgovățu 26/06/2026 | 12:08
Val de căldură extremă în România. ANM a emis cod roșu în 16 județe din țară
Val de căldură extremă în România. ANM a emis cod roșu în 16 județe din țară
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Administrația Națională de Meteorologie a transmis noi avertizări de vreme caniculară pentru întreg teritoriul țării. Specialiștii anunță că temperaturile vor continua să crească în următoarea perioadă, pe fondul unui val de căldură extins. Valorile termice ar putea urca până în jurul a 40 de grade Celsius. Disconfortul resimțit va fi ridicat, inclusiv pe timpul nopților, când se vor menține temperaturi neobișnuit de mari.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va deveni tot mai puternic și se va extinde treptat din vest, nord-vest și centru către întreaga țară începând de duminică, 28 iunie.

Vineri sunt așteptate temperaturi caniculare în special în vest și nord-vest, sâmbătă în centru și pe alocuri în sud. Mai mult decât atât, duminică, fenomenul va afecta toate regiunile.

Totodată, disconfortul termic va crește semnificativ. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele joase, extinzându-se ulterior și către regiunile de deal.

„Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 și 25 de grade”, precizează aceștia.

ANM precizează că episodul de caniculă va continua și în debutul lunii iulie, menținându-se pe parcursul primelor zile ale lunii.

Cod galben și portocaliu de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă în intervalul 26 iunie, ora 10 – 27 iunie, ora 10.

Potrivit meteorologilor, vineri, 26 iunie, valul de căldură va cuprinde toate regiunile țării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului, precum și în sudul și estul Transilvaniei sunt prognozate temperaturi mult mai ridicate decât normalul perioadei, cu maxime situate, în general, între 30 și 34 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în special în zonele joase și, local, în cele de deal.

„Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade”, potrivit specialiștilor.

A fost emisă și o avertizare de cod portocaliu pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00.

Potrivit ANM, în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, dar și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei, valul de căldură va deveni mai intens, aducând temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă și, pe alocuri, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii precizează că maximele vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor fi, în general, cuprinse între 18 și 23 de grade.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Avertizare de cod galben pentru weekend

Începând de sâmbătă dimineață și până duminică la ora 10:00, ANM a emis o nouă avertizare cod galben de caniculă. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova sunt așteptate temperaturi ridicate pentru această perioadă, cu maxime între 30 și 34 de grade, disconfort termic accentuat și un indice temperatură-umezeală care poate depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi, în general, între 17 și 20 de grade.

Totodată, intră în vigoare și un cod portocaliu de caniculă, valabil până duminică dimineață, care vizează Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde valul de căldură se va intensifica. Aici, maximele vor urca până la 38–39 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi ce nu vor coborî sub 17–22 de grade.

Cod roșu de caniculă pentru ziua de duminică

Pentru ziua de duminică, ANM a emis mai multe avertizări meteo — cod galben, portocaliu și roșu — privind un val de căldură intens, valabile până luni dimineață, la ora 10:00.

În Dobrogea și sud-estul Munteniei, temperaturile vor rămâne ridicate, cu valori de 30–34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală ajungând la pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi calde, cu minime între 19 și 21 de grade. Pe litoral și în Delta Dunării, valorile pot urca până la 23–24 de grade.

În Banat, Oltenia și mare parte din Muntenia și Moldova, valul de căldură se va menține puternic, cu maxime între 34 și 38 de grade. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi de 17–22 de grade.

Totodată, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se află sub cod roșu, unde sunt așteptate temperaturi extreme, de până la 39–40 de grade în unele zone. Și aici disconfortul termic va fi deosebit de ridicat, cu indicele temperatură-umezeală peste pragul critic.

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