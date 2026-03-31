Valentin Sanfira, atac fără precedent la adresa Codruței Filip: „Vezi de drumul tău!”

Valentin Sanfira își folosește „asul din mânecă” și îi lansează Codruței Filip un contraatac direct. Artistul s-a pus pe compus melodii, iar cea mai recentă dintre ele pare să fie îndreptată către fosta lui soție.

Valentin Sanfira și Codruța Filip sunt istorie. Cei doi au decis să divorțeze după 4 ani de relație și 5 de căsnicie. După o perioadă în care a preferat discreția, artistul și-a încărcat bateriile și revine în prim-plan cu un mesaj subtil, dar care lasă loc de interpretări. Acesta pare să transmită mai mult decât niște simple versuri.

Motivele divorțului dintre cei doi artiști încă nu au fost făcute publice, însă, potrivit persoanelor apropiate din jurul lor, pe fondul unor tensiuni mai vechi nerezoltvate, separarea ar fi fost singura variantă de compromis la care au ajuns. Codruța Filip a fost cea care a confirmat odicial ruptura – vezi AICI declarațiile.

Valentin Sanfira: „M-a învățat viața să nu mă mai plâng”

Recent, Valentin Sanfira a publicat pe TikTok o fotografie cu el, iar pe fundal a ales versurile unei melodii care lasă loc de interpretări, întârind și mai mult ideea cum că mesajul său este direct îndreptat către Codruța Filip, femeia de care tocmai a divorțat.

„Am crezut ca floarea printre mărăcini/ Greu m-am ridicat printre-ai vieții spini N-am lăsat durerea ca să mă doboare/ Cât mi-a fost de greu am stat în picioare Nu mă judeca dacă nu mă știi/ Vezi de drumul tău oricine ai fi De n-ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima/ Sau să-mi dai o pâine când nimeni nu îmi dădea M-a învățat viața să nu mă mai plâng: dacă vine greul, de el să nu fug Asta m-a întârit și am mers mai departe/ Singurel pe toate mi le-am dus în spate Nu mă judeca dacă nu mă știi / Vezi de drumul tău oricine ai fi De n-ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima/ Sau să-mi dai o pâine când nimeni nu îmi dădea Ca floarea de colț printre stânci de munte am trăit în viață și am pătimit multe Dacă am fost sărac am muncit să adun, n-am cerut la nimeni și am rămas om bun”, sunt versurile melodiei pe care Valentin Sanfira le-a posta te TikTok.

