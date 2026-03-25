Valentin Sanfira, mesaj subliminal după divorțul de Codruța: „Există doar interese! Te caut, te sun…”

Valentin Sanfira a transmis recent un mesaj care a atras atenția fanilor, chiar în contextul divorțului de Codruța Filip, veste care a luat prin surprindere publicul. Cei doi erau percepuți drept un cuplu stabil și discret, iar separarea lor a ridicat numeroase semne de întrebare. Relația lor a durat aproximativ opt ani, iar din 2022 au devenit soț și soție.

Ambii artiști sunt bine cunoscuți în lumea muzicii populare, fiind apreciați pentru talentul și autenticitatea lor. Deși nu și-au expus excesiv viața personală, au fost adesea în centrul atenției, mai ales datorită colaborărilor și evenimentelor la care participau împreună. Codruța Filip a atras atenția și prin participarea la emisiunea „Desafío”, unde a demonstrat ambiție și determinare.

După revenirea din Thailanda, unde au avut loc filmările pentru emisiune, relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a început să „scârțâie”. Perioada de două luni în care cântăreața a lipsit din căminul conjugal ar fi putut reprezenta o provocare dificil de gestionat pentru artist.

Fanii au observat rapid lipsa aparițiilor comune din mediul online, iar întrebările nu au întârziat să apară. Confirmarea separării a venit chiar din partea Codruței Filip, care a precizat că despărțirea s-a produs la începutul anului, de comun acord.

Ce mesaj a transmis Valentin Sanfira

La scurt timp, Valentin Sanfira a atras atenția cu un mesaj repostat pe TikTok. Deși clipul nu este nou, alegerea de a-l readuce în prim-plan a stârnit interpretări, mai ales în această perioadă.

Mesajul face referire la ideea că prieteniile autentice există mai ales în copilărie, iar la maturitate relațiile sunt adesea influențate de interese. Mulți au văzut în această postare o reflecție personală asupra schimbărilor recente din viața artistului.

„Nu există prietenie, decât atunci când ești copil, adevărată. Restul există interese. Un amalgan de interese. Te caut, te sun, poate și vouă vi s-a întâmplat la mulți”, este mesajul publicat de Valentin Sanfira la scurt timp după divorțul de Codruța Filip.

