Valentina Lungu dezvăluie cum se trăiește din Instagram și OnlyFans: “Când o să mă mut în Dubai…”

Despre Valentina Lungu se cunosc suficiente aspecte transpuse pe social media. Publicul o știe pe influenceriță de pe Instagram, TikTok, YouTube și, mai nou, de pe OnlyFans, platforma cu un impact imens asupra consumatorilor. Criticată de mulți, urmărită de și mai mulți, blonda a decis să divulge, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la ce se rezumă „job-ul” desfășurat pe cea mai controversată rețea, unde mulți dintre cei prezenți reușesc să adune adevărate averi. Spunem „mulți”, pentru că atât fetele, cât și băieții activează pe OnlyFans, așa cum ne confirmă și Valentina Lungu.



Cu peste 225.000 de urmăritori pe Instagram și aproximativ 10 milioane de aprecieri pe TikTok, Valentina Lungu este una dintre creatoarele de conținut cu priză la public. Partea feminină a comunității o urmărește pentru postările axate pe zona de înfrumusețare, iar băieții sunt atrași de modul în care Valentina alege să își expună feminitatea. Chiar dacă nu vorbește despre sumele cu care jonglează, blonda dezvăluie ce va face cu banii agonisiți din munca de creator de conținut.

„Nu am vrut să devin bogată peste noapte!”

Valentina Lungu nu se ascunde după deget și explică modul în care „acționează”, când vine vorba despre veniturile sale. Se pare că secretul succesului pentru creatoarea de conținut ar fi chiar țintirea către mai multe domenii de activitate, cel mai de interes pentru public și internauți fiind, evident, OnlyFans. Așa că blonda nu se sfiește și „dă din casă”: „Eu nu m-am complicat, pentru că nu am văzut din asta un business, e un hobby. Îmi place să pozez, și nu m-am gândit să fac «free», am făcut unul și ăla a fost. Nu m-am dus mult pe zona asta să mă documentez.

Nu am zis să mă îmbogățesc din treaba asta, pur și simplu am zis să încerc. Nu am vrut din chestia asta să devin bogată peste noapte sau virală. M-am mulat pe mai multe zone, câte un pic din toate. Mama are o vorbă și e fantastică: «Lacul din picături se adună!», corect? Ce treabă are «X» cât fac eu pe lună? Cu ce îl ajută pe el, doarme mai bine noaptea? Niciodată nu mi-a plăcut să ies să vorbesc despre asta, «Mamă, fac miliarde!». Când o să mă mut în Dubai, vă anunț!”, ne-a declarat Valentina Lungu.

„Lumea a luat-o nașpa rău!”

Valentina Lungu continuă șirul dezvăluirilor și pune în lumină maniera în care publicul i-a perceput și „comentat” inițiativele de postare a conținutului: „Nu am vrut să mă duc pe zona de vulgar, mi-am asumat, am ieșit, am spus și am continuat. Mi-am văzut de treabă, indiferent că a vorbit lumea sau nu. Au fost și fete care m-au întrebat cum e, nu stau să dau explicații, nu sunt profesor. Eu mi-am asumat chestia respectivă, n-am ieșit niciodată să zic că găsiți acolo clipuri cu mine nu știu cum!

N-am zis niciodată, asta e cumva, cred că, a rămas în aer. Că eu n-am ieșit să explic, n-a fost o strategie, n-am gândit-o! Acum dacă mă uit puțin în urmă, lumea ar zice: «Mamă, te-ai folosit de chestia asta, să venim noi acolo ca proștii și tu de fapt să gătești!». Am zis că e un content pentru cei care doresc, gen «fanii». Cine dorește, bine, nu i-a obligat nimeni și lumea a luat-o nașpa rău!”, a mai adăugat influencerița.

