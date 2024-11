Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume

Băiatul de aur al Hollywoodului anilor ’80 și ’90 și-a pierdut din sclipire pe parcursul carierei și a risipit tot ce a agonisit într-o investiție riscantă. Cunoscut pentru rolurile jucate în „Vineri 13”, „Apollo 13”, „X-Men: First Class” sau „Crazy, Stupid, Love”, Kevin Bacon a lăsat în spate anii tumultuoși ai faimei și s-a refugiat la ferma sa din Connecticut.

Fanii cinematografiei americane îl cunosc pe Kevin Bacon pentru rolurile memorabile interpretate, de la comedii la horror și acțiune până la aventură și dramă. Ajuns la vârsta de 66 de ani, actorul petrece cea mai mare parte a timpului la ferma sa din Connecticut.

Cum a ajuns din lumina reflectoarelor de la Hollywood într-un colț al țării înconjurat de plante și animale? Povestea începe atunci când alături de soția sa, actrița Kyra Sedgwick, au decis să facă o investiție aparent sigură prin firma renumitului finanțist la acea dată, Bernie Madoff.

Nu mult a durat promisiunea unor câștiguri sigure. Cei doi soți au cheltuit aproape toate câștigurile adunate într-o viață și i-au depozitat în siguranță la Madoff. Doar că la sfârșitul anului 2008, cel care ar fi trebuit să le asigure prosperitate financiară, i-a adus la sapă de lemn.

Se pare că Bernie a pus în practică cea mai elaborată schemă Ponzi din istorie. Potrivit procurorilor, frauda era de ordinul miliardelor de dolari și în schemă mii de oameni și-au pierdut averile.

Deși au rămas faliți după investiția pierdută pe mâna escrocului Madoff, Kevin și Kyra nu au disperat. Împreună și-au folosit ultimele resurse pentru a cumpăra o fermă în Connecticut, unde s-au mutat cu cei doi copii.

Despre viața la fermă, actorul a spus că a luat decizia corectă, însă nu ar fi reușit fără suportul minunatei sale soții, relatează Bright Side.

„După scandalul financiar cu Madoff, am luat decizia alături de Kyra să ne mutăm din oraș undeva la țară. Am vrut aer curat, mâncare sănătoasă pentru noi și copii noștri. Nu a fost ușor să pierdem tot ce am agonisit, însă cu puținul rămas am reușit să luăm ferma și să ne mutăm. Am hotărât amândoi să nu ne mai gândim la ce am pierdut și să ne bucurăm de ce avem. Trebuia să rămânem pozitivi. De altfel, mereu mi-am găsit echilibrul în soția mea și am luat împreună cele mai bune decizii”, mărturisea Kevin Bacon într-un interviu.