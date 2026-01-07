Acasă » Știri » Vedeta iubită de milioane de români în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. A împlinit de curând 76 de ani

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 12:14
Cum arată vedeta iubită în anii ’90? Victoria Principal, celebra actriță din „Dallas”, a împlinit 76 de ani pe 3 ianuarie și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod special, la ferma sa, înconjurată de animalele ei. Vedeta a petrecut alături de cai și alte animale, arătând zâmbitoare, plină de energie și într-o formă de zile mari.

Victoria Principal și-a consolidat statutul în istoria televiziunii datorită rolului său din „Dallas”, care i-a adus recunoaștere internațională și a transformat-o într-o figură emblematică a serialului. Rolul Pamelei Barnes Ewing a marcat un punct important în cariera ei, stabilindu-i imaginea de superstar pe micile ecrane.

Frumoasa actriță este cunoscută pentru rolul Pamelei Barnes Ewing, pe care l-a interpretat timp de nouă ani alături de legendele Larry Hagman și Linda Gray. Dincolo de succesul pe micile ecrane, Victoria Principal și-a dedicat o mare parte din viață protecției și salvării animalelor. Recent a împlinit 76 de ani și a ajuns de nerecunoscut. Părul șaten și ochelarii de soare nu îi trădează vârsta, iar actrița radiază de sănătate și vitalitate.

„Petrecere la fermă cu prieteni buni și tort de morcovi cu glazură de unt! Perfect!”, a scris ea pe rețelele sociale, însoțind mesajul cu o fotografie în care se cuibărește lângă unul dintre caii ei.

Victoria Principal și-a făcut un loc în istoria televiziunii prin rolul său din „Dallas”. A fost propulsată la statutul de superstar, iar serialul a debutat în 1978.

„„Când am venit pentru rolul din Dallas, mă îndrăgostisem deja de serial și de rol. Așa că, din momentul în care am citit scenariul, am simțit că este incredibil de special și că îmi doream foarte, foarte mult să fac parte din el. Nu-mi puteam imagina să nu fiu Pam”, a povestit actrița în trecut.

