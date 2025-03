Vedeta RXF-ului, țeapă uriașă! A dat avansul pentru lanțul de 300 de grame din aur alb cu diamante, dar ... Bijutierul a fugit în Dubai!

La scurt timp după ce a șocat pe toată lumea atunci când și-a cumpărat un Smart de 3.500 de euro, Yamato Zaharia aruncă o nouă bombă! Deși nu vrea să investească în mașini scumpe ori articole vestimentare care să-i dea daună la portofel, are o slăbiciune pentru care este dispus să spargă sume uriașe. Bijuteriile au un loc special în inima sportivului, iar de curând a vrut să-și facă un cadou deosebit, un lanț de 300 de grame din aur alb cu diamante VVS, care, după calculele noastre, valorează cât un apartament cu două camere. Însă…uite lanțul, nu e lanțul! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, luptătorul a povestit cum imediat după ce a dat un avans destul de gras pentru piesa deosebită, bijutierul a dat fuga în Dubai. Și iată cum Yamato își vedea aurul cum se plimbă prin Emiratele Arabe, în timp ce el aștepta să intre în posesia bijuteriei.

Yamato Zaharia lovește din nou! De data aceasta cu o achiziție de zile mari, cu muuulte carate. Mare iubitor de bijuterii scumpe, sportivul a vrut să-și achiziționeze o piesă rară, pentru care a scos din buzunar o mică avere. Însă mare i-a fost mirarea atunci când, după ce a plătit avansul, bijutierul la care a apelat s-a făcut nevăzut. Cel puțin deocamdată, deoarece campionul nostru este convins că până la urmă va putea purta cu mândrie la gât „monstrul” din aur alb cu diamante.

Specialistul în bijuterii scumpe este destul de cunoscut printre vedetele de la noi, însă nu mulți sunt cei care își permit astfel de podoabe. Ba mai mult decât atât, Yamato i-a „articulat” pe cei care se laudă că au investit zeci de mii de euro, când, de fapt, ar avea la gât „tablă cu sticlă”.

Yamato Zaharia: „S-a dus în Dubai pe banii mei, pe aurul meu”

Diamantele chiar par să fie cele mai bune prietene ale luptătorului nostru. Așa cum vă spuneam, Yamato nu investește în lucruri materiale, în afară de bijuterii. Dar și atunci când o face, distruge concurența. De data aceasta însă, până la proba contrarie, pare că a rămas cu avansul dat și cu gâtul…neaccesorizat.

„Am vrut să-mi fac un lanț calitativ, o bijuterie specială, să-mi fac un cadou pentru toți anii de muncă. Nu îmi plac lucrurile materiale, haine, mașini, nu investesc bani în ele, în schimb, în mașini, mai investesc bani, pentru că aurul, încă din cele mai vechi timpuri, își păstrează valoarea, iar dacă merg undeva cu lanțul acesta și întâmpin o problemă, am nevoie de bani urgent, am tăiat două zale și am ieșit din belea. Pentru acest lanț am apelat la un bijutier cunoscut, i-am dat un avans foarte mare, iar la două zile după ce am făcut plata, l-am văzut în Dubai.

Am zis că s-a dus pe yacht, în Dubai, pe banii mei, pe aurul meu, uite cum se plimba lanțul meu prin Emiratele Arabe. La final, lanțul ar trebui să aibă undeva la 300 de grame, aur alb cu paladiu, 40 de carate de diamante VVS, culoare E-F, o să fie un monstru de lanț, pe care nu mulți artiști din România îl au la gât sau în casă. Majoritatea poartă tablă cu sticlă și spun că au dat zeci de mii, ca să mintă poporul cu televizorul. Robert Troană este un bijutier la care mai multe vedete au apelat, Albert NBN, am înțeles că și Tzancă Uraganu își dorește o piesă specială, așa cum voi avea și eu. De aia mi-am vândut fosta mașină, ca să nu mă mai plimb cu ea, ci s-o port la gât (n.red râde)”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

