Vedetele AI care fac milioane și bagă spaima în actorii de la Hollywood! Creatoarele lor răspund: Calmați-vă, nu sunt reale!

Noile staruri AI fac valuri în industrie și îi neliniștesc pe actorii de la Hollywood, în timp ce creatoarele lor insistă că au fost făcute doar pentru divertisment.

Scarlett Johansson – varianta AI

O idee născută la toaletă a ajuns să tulbure profund Hollywood-ul. Eline Van der Velden, actriță de comedie și inovatoare în domeniul AI, povestește amuzată cum, într-o dimineață din februarie 2025, s-a întors de la baie și le-a spus colegilor: Știu ce facem: creăm o actriță AI! Nici nu bănuia că gluma se va transforma într-un ceva mult mai mare, care va scoate din sărite nume grele ca Whoopi Goldberg, Emily Blunt, Natasha Lyonne și chiar Ryan Reynolds. Așa s-a născut Tilly Norwood – o șatenă britanică de 24 de ani, cu un aer de fata din vecini, creată în 2.000 de versiuni preliminare de echipa Particle6.

Realistă, simpatică și extrem de convingătoare vizual, Tilly a fost gândită ca o tânără frumoasă, cu look natural, menită să cucerească publicul global. Van der Velden spune că a simțit instant cine este Tilly când i-a văzut prima randare: „Am rămas mască.” Dar șocul cel mai mare nu a fost al ei, ci al Hollywood-ului: după debutul social media al lui Tilly, furtuna de reacții a izbucnit fără milă.

Whoopi a atacat frontal fenomenul, Reynolds a făcut mișto de ea într-o reclamă Mint Mobile cu o „Tilly reală”, iar Natasha Lyonne a declarat că tot conceptul este deranjant și complet greșit. Emily Blunt a rezumat în stilul ei: Asta e AI? Suntem terminați. Scandalul s-a amplificat și mai mult după ce SAG-AFTRA a avertizat asupra pericolului înlocuirii actorilor reali, relatează NY Post.

Însă Tilly nu e singura vedetă digitală. În muzică, Breaking Rust – un cowboy AI cu voce gravă și look de star country – a urcat în topul Billboard cu piesa „Walk My Walk”, lăsând mii de fani convinși că e un om real. Șocul a fost total când au aflat că nici măcar nu există.

Creatorii contraatacă: „Nu vrem să luăm locul nimănui”

Van der Velden insistă că Tilly nu va concura cu actori reali, ci se va limita la genul AI, un fel de univers cinematic paralel. Ba chiar dezvoltă gemeni digitali pentru actori celebri, astfel încât aceștia să poată filma simultan mai multe proiecte.

Dar un alt fenomen tulbură și mai tare apele: Xania Monet, o cântăreață R&B AI creată de Telisha Jones din Mississippi, a semnat un contract de milioane și a intrat în topurile Billboard. Jones recunoaște că Xania nu poate cânta în realitate, dar vocea și versurile sunt ale ei, fiind prelucrate de un generator muzical. „Xania e extensia mea. Încerc să vindec lumea prin muzică. ,” spune ea, ignorând criticile celor care o numesc impostoare.

Iar când este întrebată dacă hate-ul o afectează, Jones ridică din umeri: Toți ajung în top pe drumuri diferite. Iar Xania Monet este o vindecătoare.

