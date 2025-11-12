Acasă » Știri » Veste bună după Turneul Campioanelor: este însărcinată! Fosta rivală a Simonei Halep a făcut anunțul

Veste bună după Turneul Campioanelor: este însărcinată! Fosta rivală a Simonei Halep a făcut anunțul

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 12:09
Ons Jabeur (Tunisia), campioana tenisului în vârstă de 31 de ani, care a jucat două finale la Wimbledon și una la US Open, va deveni mamă pentru prima oară alături de soțul ei, Karim Mamoun. Această vestea, care i-a surprins fani, a apărut la scurt timp după ce Ons Jabeur a participat la Turneul Campioanelor în calitate de ambasadoare oficială, alături de Simona Halep.

Ons Jabeur este considerată cea mai bună jucătoare arabă din istoria tenisului, având în palmares cinci titluri WTA la simplu și trei finale de Grand Slam. De asemenea, Simona Halep s-a întâlnit cu Ons la Riad și a împărtășit bucuria revederii în mediul online.

Aceasta a postat un mesaj pe rețelele de socializare spunând: „Ce frumos să mă revăd cu ministra fericirii”, făcând aluzie la porecla tunisiencei. În timp ce Simona Halep s-a retras definitiv din activitate, Jabeur plănuiește să revină în circuit după ce va deveni mamă.

Ons Jabeur a precizat luni că ea și Karim Mamoun așteaptă un băiețel, care se va naște în luna aprilie. Mai mult, Jabeur nu a mai evoluat în circuit din luna iulie, după ce s-a retras în primul tur de la Wimbledon, anunțând că va lua o pauză pentru a „se pune pe primul loc”.

