Vești proaste pentru românii care comandă de pe Temu sau Shein. O nouă taxă intră în vigoare de la 1 iulie 2026

Românii ce comandă frecvent produse de pe platforme online din afara Uniunii Europene vor plăti mai mult pentru cumpărăturile lor începând cu 1 iulie 2026. O nouă taxă vamală va fi introdusă pentru coletele cu valoare redusă, o categorie care până acum beneficia de scutire la nivel european.

Conform noilor reguli, pentru fiecare articol inclus într-un colet provenit din afara Uniunii Europene și cu o valoare de până la 150 de euro se va aplica o taxă vamală de 3 euro. Aceasta se adaugă altor costuri deja existente și are rolul de a elimina avantajul fiscal de care beneficiau până acum produsele importate în cadrul comerțului online.

Taxe noi pentru comenzi

În România, impactul va fi și mai mare deoarece această taxă se cumulează cu taxa logistică de 25 de lei pe colet, introdusă la începutul anului pentru anumite importuri din afara spațiului comunitar. Astfel, pentru comenzile cu valoare redusă, costurile suplimentare pot deveni considerabile, mai ales în cazul produselor ieftine, unde taxele pot ajunge să reprezinte o parte importantă din prețul final.

Specialiștii avertizează că noile obligații fiscale ar putea schimba comportamentul cumpărătorilor și chiar modelul de afaceri al unor comercianți care livrează produse din afara Uniunii Europene. Mulți clienți ar putea renunța la comenzile externe dacă taxele aplicate depășesc avantajul prețurilor mai mici.

Măsura vine pe fondul exploziei comerțului online internațional. În ultimii ani, numărul coletelor cu valoare sub 150 de euro care au intrat în Uniunea Europeană a crescut spectaculos, ajungând la milioane de expedieri în fiecare zi. Autoritățile europene susțin că noul sistem urmărește atât acoperirea costurilor administrative generate de verificarea acestor importuri, cât și crearea unor condiții concurențiale mai echitabile pentru comercianții din interiorul Uniunii.

În practică, consumatorii vor fi cei care vor suporta aceste costuri, fie prin majorarea prețurilor afișate pe platformele de vânzare, fie prin taxe percepute la livrarea coletului. Astfel, cumpărăturile online din afara UE vor deveni mai puțin avantajoase decât în trecut, iar clienții vor trebui să ia în calcul aceste cheltuieli suplimentare înainte de a plasa o comandă.

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