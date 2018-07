Vica Blochina a fost luată la rost de o prietenă virtuală, care nu s-a sfiit să o jignească pe vedetă. Vica a postat un clup, în care apare înfășurată doar într-un prosop de baie. Atunci a apărut răutatea.

„Fără centrele astea de slăbit și înfrumusețare, sincer nu știu cum ați arăta!”, a scris o utilizatoare. „Uită-te în oglindă, te rog. Și poate o să înțelegi mai bine!”, a fost răspunsul dat de cedeta de televiziune.

Vica Blockina, dezvăluiri cutremurătoare

Vica Blochina s-a iubit cu Victor Pițurcă, timp de 16 ani, iar în urma acestei idile a rezultat un copil. A fost momentul în care Vica l-a acționat în instanță pe fostul selecționer.

“Nu ştiam unde plec. Eu voiam să plec în Italia şi mă gândeam cum o să găsesec un prinţ bogat. Am ajuns în România la un bar cunoscut din Capitală. Am fost şi în Cipru unde am făcut facultatea, dar m-am întors în România. Am cunoscut multă lume bună şi pe tatăl copilului meu. A fost un cerc de prieteni, el era prieten cu Giovanni, care era împreună cu o prietenă a mea.

Am făcut copilul după o relaţie de 16 ani. Dacă aş da timpul înapoi, mi-aş face altfel viaţa. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat «Tată, tu m-ai uitat?». Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a declarat Vica Blochina într-un interviu.