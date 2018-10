Victor Ciutacu, informații noi despre Sebastian, băiețelul diagnosticat cu temutul cancer la 12 ani. Ce s-a întâmplat cu adolescentul

Apelul disperat lansat de Victor Ciutacu pentru salvarea lui Sebastian Duță, diagnosticat cu o maladie mortală, a fost încununat de succes! Și asta pentru că băiatul de 12 ani a primit vești bune de la medicii germani, unde a mers la tratament. Deplasarea în orașul Heidelberg, internarea și cheltuielile aferente medicamentelor au fost posibile după ce nume sonore din lumea muzicii, a sportului, chiar și a politicii s-au alăturat în războiul greu purtat și de părinții lui Seby, Alina și Cosmin Duță.

Victor Ciutacu, informații noi despre Sebastian, băiețelul diagnosticat cu temutul cancer la 12 ani

Prezentatorul Victor Ciutacu a făcut dezvăluiri emoționante despre starea de sănătate a lui Sebastian Duță, un copil de 12 ani din Curtea de Argeș care a fost diagnosticat la începutul acestui an cu un tip de cancer agresiv. Din fericire, tratamentul pe care l-a urmat în Germania l-a ajutat enorm, iar medicii de acolo l-au asigurat că virusul a dispărut deocamdată din organism. Desigur, ajuns în România, el a fost preluat de un medic oncolog, care îi va supraveghea evoluția.

“Acum mai bine de cinci luni, vă ceream sprijinul pentru a-l salva pe Seby Duță. Ați reacționat impresionant. S-a strâns un munte de bani. Pentru că Olimpia Simion a descoperit cazul. Pentru că mama copilului, Alina Duță, a fost răzbătătoare și nu s-a dat bătută. Pentru că Florin Chilian și Flaviu Crișanu au sărit imediat, pentru că Monica Munteanu și-a dat suvenirurile din casă la vânzare și, nu în ultimul rând, pentru că Sorina Pintea a arătat că, înainte de a fi ministru, e om.

Pentru că Gheorghe Popescu tace și face, pentru că Simona Halep nici nu bănuia, când a semnat pe-o minge, cât va conta asta. Pentru că Gică Ghiară a gonit până la Constanța și înapoi să aducă tricoul lui Ghorghe Hagi. Pentru că Alexandra Dobre nu a putut să oprească potopul 🙂



V-am rămas dator, tuturor celor care ați contribuit financiar și/sau moral, cu rezultatul. Copilul e (cât se poate de) bine. Și-a făcut radioterapia la Heidelberg, s-a întors cu părinții în țară, are un medic oncolog dedicat, care-l supraveghează. Banii voștri au fost cheltuiți judicios și cu rezultate. Motiv pentru care vă mulțumesc încă o dată și mă înclin în fața voastră…”, a scris Victor Ciutacu pe contul său oficial de Facebook.

Sebastian Duță s-a întors din Germania în România luna trecută, pe 23 septembrie. Când a ajuns acasă, el a avut parte de o surpriză călduroasă din partea rudelor și a prietenilor.

“Acum opt luni eram devastați, primisem cea mai tristă veste…

Copilul nostru, rațiunea de a fi a oricărui părinte, fusese diagnosticat cu o boală cruntă… șansele de reușită erau atât de mici…

Am crezut în șansa minimă…. am luptat…

Acum, după 8 luni, putem spune că am învins boala…

Sebastian ne-a demonstrat cât de puternic este, a trecut prin atâtea greutăți nespecifice vârstei…. S-a maturizat fără să-și dorească asta… El ne dă nouă putere, el ne încurajează…

Mulțumim din suflet tuturor… Fără ajutorul vostru nu am fi reușit…

Sperăm să ne vindecăm sufletele și să reluăm viața de unde am lăsat-o….” este mesajul transmis de Alina Duță pe Facebook după ce s-a întors de la tratament din Heidelberg.