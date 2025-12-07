Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa

Cristina Pucean a dat lovitura de ziua ei de nume! Pentru că se mai numește și Nicoleta, dansatoarea și-a serbat onomastica într-un mod aparte. N-a marcat momentul cu buchete uriașe de flori și pungi de la branduri de top. Le-a dat șah mat tuturor cu un videoclip la care nimeni nu se aștepta. Fosta lui Bogdan de la Ploiești a apăsat butoanele corespunzătoare, în cazul de față „Publică”. A postat un video care a stârnit valuri de reacții, și pe bună dreptate!

Eh, ăsta da statement! Cristina tace, când e cazul și lovește cu câte o „neașteptată” , din senin. Adevărul e că artiștii o iubesc pe dansatoare, iar aici nu e vreo subtilitate la fostul (sau poate că da 🤣). Iar când spunem artiști, nu vorbim doar de cei de pe meleaguri mioritice, pentru că fosta lui BDLP a spart granițele!

Să trecem direct la subiect, de ziua ei de nume, dansatoarea a postat un video în care Azis, superstarul din Bulgaria care a rupt topurile balcanice, i-a transmis o serie de urări. Ba mai mult, s-a declarat și fanul Cristinei și a spus că este cea mai frumoasă femeie din lume. Frumos! Vanessa, până nu vedem și la tine un clip cu urări „măcar” de la Nikos Vertis, nu poți juca în aceeași ligă.

Fosta lui Bogdan de la Ploiești a primit urări de la Azis

Da, cu așa ceva chiar te poți mândri, nimic de zis. Dar să vedem, pe îndelete, ce mesaj i-a transmis artistul bulgar dansatoarei noastre.

La mulți ani celei mai frumoase femei din lume, Cristina Pucean! Eu sunt Azis și sunt cel mai mare fan al tău. Îți doresc tot binele din lume și trebuie să știi ceva foarte important: Te iubesc foarte, foarte mult! La mulți ani, Cristina!

Eh, i-a pocit puțin numele de familie, dar nu o problemă, mesajul a avut impactul cuvenit, iar la descrierea clipului, Cristina a venit și cu replica.

Cea mai mare surpriză pentru mine. Îți doresc numai bine, dragul meu prieten, Azis. Te iubesc și te apreciez. Ești cel mai bun artist din lume, a spus dansatoarea.

Evident, nici urmăritorii nu s-au abținut de la comentarii. Unii l-au pomenit și pe Bogdan de la Ploiești, în vreme ce alții au felicitat-o pe dansatoare pentru „reușită”.

„Nu mai bine făcea declarația Bogdan?”, scrie un urmăritor.

„Cristina, aici se vede cel mai bine cât de mult te iubesc oamenii! Dacă până și Azis, un artist atât de mare, îți urează La mulți ani și spune că este fanul tău, asta spune totul despre valoarea ta. Să nu te lași de drumul tău, pentru că nimeni nu te poate întrece. Tu ai fost și ești unică, iar energia ta nu se compară cu a nimănui. Să rămâi de acum înainte exact așa cum ai fost mereu: puternică, sinceră și strălucitoare!”, a fost mesajul altui fan.

