Acasă » Știri » Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa

Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa

De: Andrei Iovan 07/12/2025 | 15:05
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cristina Pucean a dat lovitura de ziua ei de nume! Pentru că se mai numește și Nicoleta, dansatoarea și-a serbat onomastica într-un mod aparte. N-a marcat momentul cu buchete uriașe de flori și pungi de la branduri de top. Le-a dat șah mat tuturor cu un videoclip la care nimeni nu se aștepta. Fosta lui Bogdan de la Ploiești a apăsat butoanele corespunzătoare, în cazul de față „Publică”. A postat un video care a stârnit valuri de reacții, și pe bună dreptate!

Eh, ăsta da statement! Cristina tace, când e cazul și lovește cu câte o „neașteptată” , din senin. Adevărul e că artiștii o iubesc pe dansatoare, iar aici nu e vreo subtilitate la fostul (sau poate că da 🤣). Iar când spunem artiști, nu vorbim doar de cei de pe meleaguri mioritice, pentru că fosta lui BDLP a spart granițele!

Cristina Pucean a primit un mesaj de la Azis. sursă – social media

Să trecem direct la subiect, de ziua ei de nume, dansatoarea a postat un video în care Azis, superstarul din Bulgaria care a rupt topurile balcanice, i-a transmis o serie de urări. Ba mai mult, s-a declarat și fanul Cristinei și a spus că este cea mai frumoasă femeie din lume. Frumos! Vanessa, până nu vedem și la tine un clip cu urări „măcar” de la Nikos Vertis, nu poți juca în aceeași ligă.

O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Fosta lui Bogdan de la Ploiești a primit urări de la Azis

Da, cu așa ceva chiar te poți mândri, nimic de zis. Dar să vedem, pe îndelete, ce mesaj i-a transmis artistul bulgar dansatoarei noastre.

 

La mulți ani celei mai frumoase femei din lume, Cristina Pucean! Eu sunt Azis și sunt cel mai mare fan al tău. Îți doresc tot binele din lume și trebuie să știi ceva foarte important: Te iubesc foarte, foarte mult! La mulți ani, Cristina!

Urare specială de la Azis pentru Cristina Pucean. sursă – social media

Eh, i-a pocit puțin numele de familie, dar nu o problemă, mesajul a avut impactul cuvenit, iar la descrierea clipului, Cristina a venit și cu replica.

Cea mai mare surpriză pentru mine. Îți doresc numai bine, dragul meu prieten, Azis. Te iubesc și te apreciez. Ești cel mai bun artist din lume, a spus dansatoarea.

Evident, nici urmăritorii nu s-au abținut de la comentarii. Unii l-au pomenit și pe Bogdan de la Ploiești, în vreme ce alții au felicitat-o pe dansatoare pentru „reușită”.

„Nu mai bine făcea declarația Bogdan?”, scrie un urmăritor.

„Cristina, aici se vede cel mai bine cât de mult te iubesc oamenii! Dacă până și Azis, un artist atât de mare, îți urează La mulți ani și spune că este fanul tău, asta spune totul despre valoarea ta. Să nu te lași de drumul tău, pentru că nimeni nu te poate întrece. Tu ai fost și ești unică, iar energia ta nu se compară cu a nimănui. Să rămâi de acum înainte exact așa cum ai fost mereu: puternică, sinceră și strălucitoare!”, a fost mesajul altui fan.

CITEȘTE ȘI: BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!

NU RATA: Show total cu Pucean într-un peco, în timp ce pentru BDLP viața merge înainte: A scos-o pe Vanessa la steakhouse!

Tags:
Iți recomandăm
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Știri
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite
Știri
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat…
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Digi24
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ...
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești ...
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești nativi!
Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro ...
Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro TV, de fapt
Vezi toate știrile
×