Visul Elenei Udrea a devenit realitate! Și-a dus fiica la școală în prima zi. Imagini emoționante

Prima zi de școală din acest an a avut o semnificație aparte pentru Elena Udrea. După trei ani petrecuți în detenție, fosta politiciană a putut să-și însoțească fiica, Eva Maria, la începutul clasei I, un moment încărcat de emoție și bucurie, pe care l-a împărtășit cu cei care o urmăresc în mediul online.

Elena Udrea a trăit astăzi un moment pe care l-a așteptat cu emoție ani la rând. La scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare, unde și-a petrecut ultimii trei ani, fostul ministru a avut ocazia să își însoțească fiica, Eva Maria, la școală, în prima zi din clasa I. Alături de ea a fost și partenerul său de viață, Adrian Alexandrov, care i-a stat mereu aproape și a avut grijă de micuță în perioada în care a fost în detenție.

Elena Udrea, la școală cu fiica ei, Eva Maria

Pe rețelele sociale, Elena Udrea a împărtășit bucuria acestui moment printr-un mesaj emoționant și câteva fotografii cu familia. Pentru fosta politiciană, revederea unor clipe firești din viața oricărui părinte a avut o semnificație aparte, mai ales după ani în care a putut să-și vadă copilul doar ocazional. Acum, libertatea îi oferă șansa de a fi prezentă în viața Evei, iar aceasta este, după cum a mărturisit, cea mai mare împlinire.

Fosta ministră nu a uitat să transmită gânduri bune și celorlalți elevi care au început școala, urându-le un an plin de rezultate frumoase, dar și bucuria de a descoperi lucruri noi. Totodată, le-a adresat felicitări celor care își sărbătoresc ziua de nume, sub ocrotirea Sfintei Fecioare Maria.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris Elena Udrea pe contul de socializare

