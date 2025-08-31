Vladimir și-a înmormântat fiul, apoi a plecat la muncă în Italia! La scurt timp, a murit și el

Tragedie la locul de muncă în Italia! Un muncitor moldovean și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un cilindru metalic.

Un grav accident de muncă a avut loc în localitatea Campagnola di Zevio, provincia Verona, unde un muncitor originar din Republica Moldova și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui cilindru de oțel cu o greutate estimată la aproximativ 800 de kilograme. Victima, în vârstă de 53 de ani, rezident de mulți ani în Italia, a decedat miercuri după-amiaza la spitalul Borgo Trento din Verona, unde fusese transportat în stare critică.

Tragedie în Italia

Incidentul s-a petrecut marți, în timpul programului de lucru, la compania „Ici Caldaie”, specializată în producția de echipamente industriale. În jurul orei 16:00, bărbatul se afla la locul de muncă atunci când piesa de mari dimensiuni s-a dezechilibrat și l-a prins dedesubt. Greutatea enormă a cilindrului a făcut ca intervenția de salvare să fie extrem de dificilă. Colegii de muncă au reușit să stabilizeze obiectul cu ajutorul unui pod rulant, însă pentru scoaterea victimei a fost nevoie și de sprijinul pompierilor din Verona, care au lucrat pentru a permite echipajelor medicale să intervină în siguranță.

Imediat după eliberarea din zona accidentului, echipa medicală sosită la fața locului cu ambulanța și o unitate de terapie mobilă a efectuat manevre de resuscitare și de stabilizare. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă starea sa era considerată critică încă din primele momente. Medicii au constatat traumatisme severe la nivelul toracelui, provocate de presiunea uriașă exercitată de cilindru, precum și leziuni în zona capului. În ciuda îngrijirilor intensive și a internării imediate la secția de Terapie Intensivă, rănile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața, iar bărbatul a decedat a doua zi.

Pierderea este cu atât mai dureroasă pentru familia acestuia cu cât, recent, muncitorul trecuse printr-o altă tragedie personală: decesul fiului său, răpus de o boală gravă după o perioadă lungă de suferință. Bărbatul era căsătorit și avea doi copii, dintre care fiica locuiește acum într-o altă localitate din regiunea Veronei.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Echipe ale Serviciului de prevenire, igienă și securitate în muncă (Spisal) din cadrul Ulss 9 au efectuat verificări la sediul companiei imediat după incident. Specialiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs prăbușirea cilindrului și dacă au fost respectate toate normele de siguranță prevăzute de legislația muncii.

