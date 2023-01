Vlăduța Lupău a vorbit despre starea sa de sănătate, după ce a fost nevoită să ia antibiotic timp de o săptămână. Cântăreața s-a confruntat cu o răceală puternică și, în prezent, încă se reface. Iată ce a spus artista în vârstă de 31 de ani.

În urmă cu câteva săptămâni, Vlăduța Lupău a ajuns la secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Cluj-Napoca, confruntându-se cu o răceală puternică, febră și puroi în gât. Cântăreața în vârstă de 31 de ani a fost nevoită să respecte tratamentul prescris de medic, luând antibiotic. Acum, artista a mărturisit pe rețelele de socializare că se simte mai bine.

„Sunt mai bine, nu știu cum am reușit să trec, printr-o perioadă atât de scurtă, după ce am făcut antibiotic șapte zile…din nou să răcesc. Problema este că, chiar dacă am stat la distanță de Iair, s-a luat un pic și la el, sperăm să scăpăm ușor cu el. Acum eu mă fac bine, sunt mare, înțeleg, știu exact. La el, cumva, e prima febră, mică, dar sper să scăpăm să nu fie nevoie de nimic și voi să aveți grijă de voi zilele astea că trebuie să avem grijă unii de alții”, a spus Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău a devenit mămică de băiețel, în vara lui 2022

În data de 6 august 2022, Vlăduța Lupău a devenit mamă, și, împreună cu Adi Rus, partenerul ei de viață, au luat în serios rolul de părinți. Cei doi i-au pus micuțului un nume extrem de special, și anume Iair. Numele are o rezonanță biblică. Pe rețelele de socializare, Vlăduța Lupău își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice și, mai mult decât atât, de când a devenit mămică, își împărtășește gândurile de proaspăt părinte.

Sursă foto: capturi video