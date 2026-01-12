Vouchere de vacanță 2026. Ce valoare au și cine le primește

Anul 2026 vine cu vești importante pentru angajații care sperau să beneficieze de voucherele de vacanță. Bugetarii vor putea primi și în noul an aceste vouchere, însă pragul salariului de la care ele se acordă s-a redus. În 2026 vor fi mai puțini beneficiari ai acestor vouchere.

Anul 2026 aduce câteva schimbări în ceea ce privește de voucherele de vacanță. Legea 141/2025, aplicabilă din 28 iulie, stabilește o serie de măsuri fiscal-bugetare, dar și regulile acordării voucherelor de vacanță în 2026. Astfel, potrivit legii, instituțiile publice pot acorda angajaților și anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei.

Însă, ce se schimbă este faptul că în 2026 aceste vouchere se pot acorda doar angajaților cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Așadar, toți cei care au salarii peste această valoare și care au beneficiat până acum de vouchere nu vor mai avea dreptul la ele anul acesta.

„Instituțiile publice (…), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, scrie în Legea 141/2025.

Vouchere de vacanță 2026

De asemenea, o noutate importantă pentru 2026 este că angajații nu mai trebuie să plătească din buzunarul propriu o parte din vacanță. Legea elimină condiția anterioară din OUG 8/2009 legată de utilizarea voucherelor de 800 de lei pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, pentru pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 de lei.

Această restricție a fost eliminată, astfel că voucherele pot fi folosite integral pentru achiziția pachetelor turistice.

Decizia de a reduce contribuția statului pentru voucherele de vacanță a stârnit îngrijorări în industria turistică încă de la început. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a criticat dur această măsură, avertizând că reducerea sprijinului acordat turismului intern ar putea afecta grav acest sector. Ei bine, acest lucru pare că s-a întâmplat anul trecut, iar tendința probabil o să continue și în 2026.

„Numărul turiştilor străini în România a urcat cu 9% în luna noiembrie 2025 şi cu 7% pe întreg anul trecut, însă aceste mici creşteri nu compensează nici pe departe scăderile masive din turismul intern, unde practic am pierdut jumătate de milion de turişti români şi am câştigat ceva peste 150.000 de turişti străini”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.

Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani

Ești invitat la o nuntă în 2026? Cât merge darul la nuntă anul acesta, în funcție de relația cu mirii: naș, părinte, frate/soră, rudă, prieten apropiat sau simplu invitat