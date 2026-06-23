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Vreme extremă în România. A fost emis cod portocaliu de furtuni și vijelii

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 16:00
Vreme extremă în România. A fost emis cod portocaliu de furtuni și vijelii
Vreme extremă în România. A fost emis cod portocaliu de furtuni și vijelii / Sursa-colaj CANCAN.RO
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Specialiștii în meteorologie au transmis o avertizare recentă, anunțând schimbări bruște ale vremii în mai multe regiuni ale țării. Este în vigoare un cod portocaliu care indică fenomene meteorologice severe.

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări nowcasting de vreme severă pentru mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, sunt prognozate furtuni intense, vijelii, averse torențiale și frecvente descărcări electrice. În anumite regiuni au fost instituite coduri galbene și portocalii de avertizare meteorologică.

Furtuni, descărcări electrice și vijelii puternice

Meteorologii au emis noi avertizări nowcasting de fenomene severe pentru mai multe județe din România. În orele următoare, în Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași și Timiș sunt prognozate furtuni intense, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și posibile căderi de grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de furtuni pentru județele Cluj și Bistrița-Năsăud, valabilă în intervalul 23 iunie 2026, ora 16:35 – 17:30.

În județul Cluj sunt vizate mai multe localități. Printre acestea se numără Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Cămărașu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca și Buza. În județul Bistrița-Năsăud, avertizarea include municipiul Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Dumitra, Șintereag și alte localități din zonă.

Totodată, o avertizare similară este în vigoare și pentru județul Iași. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, existând și posibilitatea căderilor de grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu de furtuni pentru județul Timiș, valabilă în intervalul 23 iunie 2026, ora 16:15 – 17:00.

Meteorologii anunță averse ce pot cumula până la 40 l/mp, vijelii cu rafale de până la 70 km/h, frecvente descărcări electrice, dar și posibilitatea căderilor de grindină de dimensiuni medii.

Sunt vizate mai multe localități din județ, printre care Lugoj, Recaș, Buziaș, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Bethausen și alte zone din împrejurimi.

vreme ploi
Sursa foto: Pixabay

Cod galben de inundații în mai multe zone din țară

În intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00, sunt vizate mai multe cursuri de apă din bazine hidrografice aflate sub atenționări hidrologice. Specialiștii avertizează asupra unor posibile creșteri de debite și niveluri ale râurilor.

Sunt incluse zonele Someșul Mare (bazin superior și afluenți din bazinele mijlociu și inferior din județul Bistrița-Năsăud), Crișul Negru (bazin superior și afluenți din Bihor și Arad), precum și Crișul Alb, cu sectoare din județele Hunedoara și Arad.

De asemenea, sunt vizate sectoare ale râului Mureș, inclusiv zona amonte de S.H. Glodeni și afluenții din Alba, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Hunedoara și Arad.

Avertizarea se extinde și asupra râului Arieș din Alba și Cluj, a Târnavei Mari și Târnavei Mici, care traversează mai multe județe din centrul și vestul țării, unde se pot înregistra variații importante ale debitelor în intervalul menționat.

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