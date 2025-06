Xonia s-a ”dezbrăcat” de secrete la inaugurarea Balance Studio: ”N-aș fi zis niciodată că se va întâmpla asta!”

Prezentă la inaugurarea Balance Studio, Xonia vorbeşte despre ritualurile ei de frumuseţe, activităţile care o ajută să se simtă bine în piela sa şi marea colaborare cu care speră să cucerească România. Pentru CANCAN.RO, artista vorbeşte despre celebra trupă cu care a concertat tocmai în China.

Cu ocazia inaugurării locaţiei Balance Studio din Pipera, Bucureşti, Xonia ne-a vorbit despre rutina sa de îngrijire de zi cu zi. Cântăreaţa susţine că este bună la casa omului, căci se aranjează extrem de repede şi preferă să economisească timpul pentru alte activităţi, nu în faţa oglinzii.

„Îmi place să mă pregătesc repede. Cam 20 de minute îmi ia! Nu stau ore întregi. Am o rutină de skincare de bază. Aş vrea să fac mai multe, dar nu am răbdare. Fac demachiere, îmi pun crema şi mă fardez. Îmi fac însă tratamente de curăţare, la salon. Nu am operaţii estetice. Poate pe viitor, habar nu am, dar acum încă nu”, a spus solista, pentru CANCAN.RO.

Pe lângă rutina de îngrijire a tenului, cântăreaţa are, bineînţeles, mare grijă şi de corpul ei. După ce s-a luptat ani buni cu o boală autoimună care a afectat-o enorm atât fizic, cât şi emoţional, acum, Xonia şi-a recăptat energia şi pofta de viaţă. Aşadar, s-a pus pe slăbit şi se focusează pe sport mai mult decât niciodată!

„Am început un program de slăbit. A fost mai complicat. Având probleme de sănătate, corpul meu s-a schimbat. Multe probleme hormonale, multe medicamente. Am stabilit un plan cu antrenorul şi am slăbit 8 kilograme în câteva luni. Sănătatea e foarte importantă, eu am învăţat acest lucru pe calea grea”, a adăugat australianca.

„N-aş fi zis niciodată că se va întâmpla asta, dar…”

Pe plan muzical, Xonia pregăteşte mari surprize. Şi în viaţa sa profesională, artista este pusă pe fapte măreţe şi anunţă o vară plină de muzică bună. De data aceasta, cântăreaţa va lucra alături de Akcent, o trupă pe care o admiră încă din copilărie. Deşi s-a născut şi a crescut în Australia, părinţii vedetei sunt români, aşa că artista este familiarizată cu trupa încă de când era mică.

„Am o colaborare cu Akcent. Am fost şi în China de curând. Sunt mare fană! Ascultam muzica lor din Australia! Ascultam multă muzică românească eu şi fratele meu acasă. Să ajung cu ei în China a fost o experienţă de neuitat, iar acum voi merge cu ei şi în Turcia. N-aş fi zis niciodată că se va întâmpla asta, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu”, a povestit artista, în noua locaţie Balance Studio.

