Zâmbet de cartea recordurilor! Bărbatul cu 42 de dinți care i-a uimit pe medici

De: Diana Cernea 05/04/2026 | 07:10
Prathab Muniandy, sursa-captură social media Guiness World Records

Un bărbat din Malaysia a intrat în istorie după ce medicii au confirmat că este un caz extrem de rar. El are nu mai puțin de 42 de dinți, cu 10 peste media normală. Povestea lui a devenit virală, dar recordul actual ar putea fi depășit în viitor.

Protagonistul acestei povești neobișnuite este Prathab Muniandy, un inginer de 33 de ani care lucrează în industria petrolului și gazelor. Totul a început în 2021, în timpul unei întâlniri de familie.

În timp ce stătea la masă cu apropiații, a observat că ar putea avea mai mulți dinți decât în mod normal. Curios, a început să-i numere împreună cu familia și a ajuns la 38.

Ulterior, o radiografie dentară a confirmat că existau încă patru dinți care nu au erupt. Până la începutul anului 2023, numărul total a ajuns la 42 de dinți, ceea ce i-a adus recunoașterea oficială.

Cazul său a fost analizat și confirmat de Guinness World Records, care i-a acordat titlul pentru „cel mai mare număr de dinți la un bărbat”.

Și mai surprinzător este faptul că medicii au descoperit că există încă doi dinți care nu au erupt, ceea ce înseamnă că recordul său ar putea crește în viitor.

Prin comparație, recordul feminin la această categorie este deținut de o femeie din India, cu 38 de dinți.

Deși situația ar putea părea problematică, Muniandy spune că nu au existat complicații. Majoritatea dinților au crescut drept, iar viața sa nu este afectată în mod negativ. Ba mai mult, spune că oamenii nu își dau seama de diferență decât atunci când le spune el.

„De obicei sunt foarte surprinși și nu le vine să creadă, mai ales când află că am cu 10 dinți mai mult decât în mod normal”, a explicat acesta.

Pentru a-și menține sănătatea orală, bărbatul are grijă să se spele pe dinți de două ori pe zi și să folosească ață dentară în mod regulat.

Afecțiunea sa poartă în medicină numele de hiperdonție — o anomalie rară în care apar dinți suplimentari față de setul obișnuit. În cazul lui Muniandy, însă, această particularitate nu i-a creat probleme. Dimpotrivă, l-a transformat într-un caz unic la nivel mondial.

„Este un sentiment incredibil și special să știu că dețin un record mondial”, spune el, mulțumindu-le medicilor care l-au sprijinit pe tot parcursul acestui demers.

Povestea lui Prathab Muniandy demonstrează că uneori lucrurile care ne fac diferiți pot deveni exact cele care ne aduc în centrul atenției. Iar în cazul lui, un simplu zâmbet a doborât un record mondial.

