Zi mare pentru Daniel Pavel! Prezentatorul „Survivor România” și-a serbat ziua de naștere. „În urmă cu 45 de ani, buna mea mamă…”

Astăzi, Daniel Pavel și-a serbat ziua de naștere. Prezentatorul emisiunii „Survivor România” a împlinit vârsta de 45 de ani și cu această ocazie a oferit mai multe detalii despre familia sa și despre copilărie.

„Azi, 8 septembrie, de nașterea Maicii Domnului, o zi cu mare încărcătură și vibrație spirituală, în urmă cu 45 de ani, buna mea mamă s-a chinuit 24 de ore, atât a durat travaliul, și am venit eu. Eu mai am un frate și o surioară cu 10 ani mai mică decât mine, ea are 35 de ani. Ea are trei copii, Liviu are o fetiță, iar eu am un băiat, primul nepot al părinților.

Sunt primul născut. Primul născut are mai multe responsabilități, dar are și parte de răsfăț. Eu am și plecat devreme de acasă, am plecat la marină și asta m-a întărit și m-a făcut să văd beneficiul de a fi cel mare și de a aduce pentru frații mei ceva cunoaștere, ceva blândețe, ceva cadouri. Cei care au mai mulți frați știu cât de bună este camaraderia. Eu și cu Liviu, fratele meu, suntem frate de sânge și ne bucurăm că împărtășim multe lucruri în comun”, a declarat Daniel Pavel la WOWbiz.

Daniel Pavel, despărțire recentă.

După șapte ani de relație, Daniel Pavele și logodnica sa și-au spus adio. Deși în urmă cu puțin timp, prezentatorul „Survivor România” o ceruse pe Mariana în căsătorie, se pare că în cele din urmă cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Daniel Pavel a fost cel care a pus punct relației, iar acum este gata să înceapă un alt capitol din viața lui.

„Priorități si opțiuni de viitor diferite ne-au plasat pe drumuri separate, pe Marina si pe mine, astfel încât nu mai formăm o pereche. Se întâmplă în viața noastră, a tuturor, ca realitatea să ne pună în fața unor alegeri.

Marina a fost și este pentru mine o rara avis, iar anii petrecuți împreună au fost plini de trăiri speciale, am adunat amândoi o mare de experiențe, emoții și amintiri comune, care ne-au îmbogățit viața amândurora.

Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine, tocmai de aceea am și simțit nevoia de a vă împărtăși această realitate. Vă mulțumesc, de asemenea, anticipat pentru discreție și înțelegere, pentru ca amândoi dorim ca acest subiect atât de personal să rămână astfel”, este anunțul făcut de prezentatorul Survivor România 2021, imediat după despărțire.

