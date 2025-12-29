⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți

Pe litoralul Mării Negre, pregătirile pentru Revelion sunt în plină desfășurare, iar hotelurile de patru stele din Mamaia au deja conturate pachetele pentru turiștii care vor să petreacă ultimele zile din an la malul mării.

Deși sezonul rece nu este asociat în mod tradițional cu vacanțele la mare, cererea pentru pachetele de sărbători rămâne ridicată, iar ofertele sunt adaptate tuturor bugetelor.

Cât costă un revelion all-inclusive pe litoral

Pentru cei care aleg varianta cu mic dejun inclus, tarifele pornesc de la 650 de lei de persoană și pot ajunge până la 1.250 de lei, în funcție de hotel, poziționare și facilități. Această opțiune este preferată de turiștii care vor flexibilitate și nu sunt interesați de mesele festive sau de programele all-inclusive.

La pachetele all-inclusive, prețurile cresc semnificativ. Un turist va achita 1.784 de lei pentru două nopți, ceea ce înseamnă aproximativ 3.500 de lei pentru două persoane.

În acest tarif sunt incluse toate mesele, băuturile, accesul la facilitățile interioare și programul de divertisment pregătit pentru seara de Revelion.

Pentru cei care optează pentru un sejur complet de trei nopți în regim all-inclusive, costul ajunge la 6.800 de lei. În această sumă sunt incluse cazarea, accesul la spa, piscină interioară, sală de sport, toate mesele în regim bufet, gustări între mese și, desigur, petrecerea de Revelion.

Ce oferte li se aduc turiştilor

Meniul festiv cuprinde preparate tradiționale românești, dar și preparate internaționale, iar atmosfera este întreținută de muzică live și momente artistice.

După ce petrecerile de Crăciun s-au încheiat, românii se pregătesc deja pentru noaptea dintre ani. Mulți aleg să plece de acasă câteva zile, în căutare de relaxare și distracție, iar stațiunile de pe litoral răspund cu oferte variate, adaptate atât familiilor, cât și grupurilor de prieteni.

Hotelierii spun că interesul este ridicat, iar rezervările au început încă din primele zile ale lunii decembrie. Ofertele all-inclusive rămân cele mai căutate, datorită confortului și programelor festive incluse în preț.

