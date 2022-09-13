„11” de vis din Champions League și Championship » De AICI îți faci astăzi biletele câștigătoare la pariuri »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele care se vor juca astăzi în Champions League și Championship. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
CHAMPIONS LEAGUE
SPORTING LISABONA – TOTTENHAM, X2 ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.63
VIKTORIA PLZEN – INTER MILANO, 2 – COTA 1.42
LIVERPOOL – AJAX AMSTERDAM, 1 – COTA 1.52
BAYER LEVERKUSEN – ATLETICO MADRID, PAUZĂ SAU FINAL X – COTA 1.60
FC PORTO – CLUB BRUGGE, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50
MARSEILLE – FRANKFURT, AMBLE ÎNSCRIU – COTA 1.67
ANGLIA – CHAMPIONSHIP
BLACKBURN – WATFORD, X2 – COTA 1.43
MIDDLESBROUGH – CARDIFF, GAZDELE CĂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.41
BURTON – PORTSMOUTH, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47
IPSWICH – BRISTOL ROVERS, 1 – COTA 1.47
MANSFIELD – CARLISLE, GAZDELE CĂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.45