A “marcat” și în afara terenului. Acționarul din umbră de la Dinamo și noua cucerire par „făcuți unul pentru celălalt”

Fotbalul seamănă cu amorul. Unele achiziții le faci din calcul, pe altele din pură plăcere. Despre o astfel de achiziție pare să fie vorba în pozele obținute de CANCAN.RO cu Eduard Ciucu și o fată blondă, la ieșirea dintr-un restaurant.

Acționarul din umbră de la Dinamo, Eduard Ciucu, iese de la restaurant cu o blondă, dar are o privire de parcă ar fi furat o furculiță din local, sau poate doar inima fetei, semn că mai e loc și de desert în după-amiaza asta, iar meniul arată foarte bine. Dar cine să fie misterioasa bucățică, pardon, domnișoară, cu care Eduard Ciucu iese din restaurant?

Eduard Ciucu și noua cucerire par „făcuți unul pentru celălalt”

În mod cert e o femeie naturală și inteligentă! Inteligentă pentru că poartă niște pantofi plați, că dacă ar purta tocuri ar fi cu un cap mai înaltă decât el! Diferența de vârstă pare semnificativă, dar știți cum se spune, tinerețea și experiența pot fi și adversari, dar și colegi de vestiar.

Par făcuți unul pentru celălalt. Ea apreciază la el maturitatea, el apreciază la ea fix lipsa maturității. Ea îl place pentru că pe el nu-l interesează banii la o femeie. El o place pentru că nu o interesează frumusețea la un bărbat. Aerul juvenil al fetei este accentuat de ținuta tipică generației Tik Tok. Zici că adineauri s-a ridicat din patul de cămin, a aruncat pe ea prima bluză pe care a găsit-o în dulap și singura geacă pe care o deține, apoi a ieșit în pantalonii de flanelă, noua uniformă a celor sub 30 de ani. Asta în timp ce el e îmbrăcat office și drept dovadă au plecat spre biroul lui.

Zâmbetul ei degajat arată cât de relaxată e în compania lui. Și pare fericită, ca orice femeie care știe că bărbatul de lângă ea nu se gândește la alte femei, pentru că Eduard Ciucu se gândește la 11 bărbați, adică lotul de la Dinamo, pe care îl vrea eficient, disciplinat și mai ales mai ieftin decât nota de plată de azi.

În orice caz, urmărim evoluția acestei tinere jucătoare de primă divizie și îi ținem pumnii. Are șanse mari să prindă un loc în primăvara europeană a relațiilor. Stă bine și la pregătirea fizică, dar are și talent nativ cu carul. Totul e să facă pasul în prima ligă și, de ce nu, să plece și într-un cantonament în iarnă cu Eduard Ciucu.

CITEȘTE ȘI: E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba…”

NU RATA: Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.