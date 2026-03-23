Acasă » Știri » Știri externe » A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea

A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea

De: Daniel Matei 23/03/2026 | 16:27
A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea
Sursa: lr.com

Leonid Radvinsky, proprietarul OnlyFans, un site cunoscut pentru conținutul său pentru adulți, a murit la vârsta de 43 de ani.

Leonid Radvinsky, născut în Ucraina și crescut în Chicago, a cumpărat compania în 2018 de la cei doi fondatori ai site-ului, scrie BBC. Popularitatea site-ului a crescut vertiginos în timpul pandemiei de Covid-19, plasându-l pe lista anuală a miliardarilor Forbes doar trei ani mai târziu.

Radvinsky „a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul”, a confirmat OnlyFans într-un comunicat, compania solicitând respectarea intimității familiei sale.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile”, a transmis compania.

Patronul OnlyFans, Leonid Radvinsky, suferea de cancer

Se pare că Radvinsky suferea de cancer, dar a preferat să țină diagnosticul departe de public.

Fondată în 2016, OnlyFans este o platformă de socializare unde creatorii pot posta videoclipuri și fotografii și pot percepe abonaților bacșișuri sau o taxă lunară.

Creatorii distribuie o gamă largă de conținut, de la gătit la videoclipuri de fitness, dar este cel mai bine cunoscută pentru conținutul pentru adulți și modul în care încurajează creatorii și fanii să se conecteze prin transmisiuni live, mesaje personalizate și solicitări directe pentru fotografii și videoclipuri personalizate. În schimbul găzduirii materialului, OnlyFans preia o cotă de 20% din toate plățile.

Compania a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari și a avut peste 377 de milioane de abonați în 2024, conform celui mai recent raport al Companies House. Aproximativ 4,6 milioane de creatori postau pe site în acel an, se arată în comunicat.

Radvinsky a absolvit cu o diplomă în economie Universitatea Northwestern. Pe lângă OnlyFans, a investit în companii de tehnologie prin intermediul unei firme de capital de risc cu sediul în Florida, Leo.com. De asemenea, a susținut „mai multe proiecte filantropice la nivel global”, a transmis OnlyFans, fără a intra în detalii.

