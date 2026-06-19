Actorul român laureat la Premiile Gopo, într-o producție cu Morgan Freeman și Kevin Costner. Ireal ce s-a întâmplat în timpul filmărilor: „După 60 de ore, n-am mai fost om o săptămână”

O întâlnire programată inițial pentru câteva zile de filmare s-a transformat în experiența vieții pentru laureatul Premiilor Gopo. Bogdan Farcaș face parte din distribuția stelară a miniseriei istorice „The Gray House”, un proiect de anvergură mondială filmat în România. Noul rol i-a oferit lui Bogdan Farcaș ocazia de a construi o tipologie complexă și sumbră: un personaj necruțător, mâna dreaptă a principalului antagonist al seriei, un individ definit de o cruzime aspră, specifică epocii sclavagiste. Întrebat ce anume l-a determinat să accepte o asemenea provocare, actorul glumește cu modestia-i caracteristică și dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Industria cinematografică de la noi bifează o nouă bornă istorică prin prezența actorului Bogdan Farcaș în mult-așteptata serie americană „The Gray House”. Produsă de legendele Hollywood-ului Kevin Costner și Morgan Freeman, drama istorică plasată în timpul Războiului de Secesiune promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase proiecte televizate ale momentului. Dincolo de efortul uriaș de producție, povestea din spatele cooptării actorului român în distribuție are toate ingredientele unui scenariu de film.

Bogdan Farcaș: „Este mai mult decât aș fi îndrăznit să visez”

Totul a început discret, în toamna de acum doi ani, când directorul de casting Liliana Toma l-a convocat pe Bogdan Farcaș pentru o partitură secundară. Planul inițial viza un personaj de plan doi – un șerif din anii 1860 – care necesita doar câteva apariții pe set în cele patru episoade programate inițial.

„Totul a pornit de la o probă absolut obișnuită, dată prin luna octombrie. Era vorba despre o apariție modestă într-un proiect american despre care știam doar că va fi turnat la noi în țară și că urmărește evenimente din timpul Războiului Civil American”, ne spune Bogdan Farcaș, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Suspansul a crescut câteva luni mai târziu, la începutul anului trecut, când actorul a aflat că a intrat pe o listă scurtă a preferințelor, fiind solicitat la o întâlnire directă cu producătorii americani. După o reevaluare pe text, echipa de producție a realizat că potențialul actorului român depășește cu mult schița inițială a personajului.

După întâlnirea cu producătorul, mi s-a propus să testăm și o altă abordare. Ulterior, am primit acel telefon pe care orice actor îl așteaptă o viață întreagă. Mi s-a spus: „Avem două vești. Cea bună e că ai luat rolul. Cea proastă e că nu mai filmezi doar 5-6 zile, ci ai o partitură uriașă, de peste 20 de zile pe set! ”. În momentul acela am simțit pur și simplu cum îmi explodează inima de bucurie, a fost un șoc emoțional greu de descris în cuvinte.

Când pe foaia de proiect apar semnăturile lui Kevin Costner și Morgan Freeman, opțiunea de a refuza pur și simplu nu există în vocabularul unui actor. Iar când am ajuns pe platouri și m-am văzut înconjurat de profesioniști de calibrul lui Paul Anderson sau Paul Knapper, oameni pe care până atunci îi urmăream cu admirație doar pe ecrane, am realizat că trăiesc o formă pură de magie cinematografică. Să colaborezi strâns cu o asemenea elită, timp de aproape o lună, este mai mult decât aș fi îndrăznit vreodată să visez, a mai spus actorul.

„The Gray House” se anunță a fi nu doar un succes de audiență global, ci și o confirmare categorică a faptului că actorii români pot juca de la egal la egal în primele ligi ale cinematografiei mondiale.

Bogdan Farcaș a clacat: „După 60 de ore n-am mai fost om o săptămână”

Chiar dacă a filmat într-un ritm nebun, zile întregi când părea că nu mai are timp de nimic, Bogdan Farcaș nu a scăpat de întâmplări neobișnuite și momente critice. În exclusivitate, cunoscutul actor dezvăluie:

„Eram în juriu la Alexandria, festivalul pentru tineret și trebuia să am filmări de noapte. Mă sună Leslie, producătorul, dacă pot veni la filmare. Plec pe la un 8 seara de la jurizare, când toată lumea s-a dus să se relaxeze și fug la București. Filmez până se face 6 dimineța, mă urc în mașină și înapoi la Alexandria, pe ideea că jurizez toată ziua după care mă odihnesc. Seara, pe la 7, ma sună iar de la București: „ceva n-a mers tehnic aseară, poți să te întorci la filmare? ”. Zic „oameni buni, nu știu dacă mai pot, sunt aproape 48 de ore de când n-am dormit”. Dar ei insistă și m-am întors, am filmat până dimineața la 6 și m-am întors iar la Alexandria. Am jurizat până seara la 8 când s-au se făcut 60 de ore de când nu dormisem. După care n-am mai fost om o săptămână. Asta a fost o întâmplare drăguță. Pe de altă parte scenele alea de noapte au ieșit absolut minunate”.

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