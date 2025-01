Actriţa de la ProTV și-a găsit iubitul cu prietena în fapt: ”Intenția mea era să o iau de păr, desigur”. Cum s-a terminat episodul şocant

Prezentă la premiera filmului ”Țăndări”, în regia lui Bogdan Naumovici, Diana Sar a rememorat una dintre cele mai neplăcute experiențe din viața sa. Pentru CANCAN.RO, actrița din ”Vlad” a povestit cum și-a prins iubitul în off-side chiar cu prietena sa!

Diana Sar este în continuare o femeie singură și focusată pe cariera sa artistică, însă rolurile din piesele în care joacă îi aduc aminte de experiențe trăite și în viața sa personală. Așa se face că unul dintre personajele pe care le interpretează recent i-a deblocat o amintire cu privire la o fostă relație.

”Lucrez la trei spectacole, două vor avea premiera pe 20 și 24 februarie. Am rolul unei femei care e îndepărtat de mine, e o fată care nu are cea mai bună intenții, o prietenă pe care nu ți-ai dori să o ai. În piesă, îi cam fur bărbatul prietenei mele, iar eu în niciun caz nu aș putea face asta. În viața reală, da, mi s-a întâmplat să aflu că o prietenă foarte apropiată era acasă la iubitul meu, la ora 22. Când am întrebat eu foarte frumos, ca o doamnă, căci intenția mea era să o iau de păr, desigur, mi-a spus că că au discutat lucruri legate de Amazon”, a povestit Diana Sar pentru CANCAN.RO.

”La prietena mea nu mă așteptam”

Faza și mai intrigantă este că Diana a aflat că prietena sa este acasă la iubitul său, la ceas de seară, chiar de la acesta, care nu s-a ferit să îi spună actriței de vizita surpriză!

”Eu de la el am aflat, iar cu ea am rupt imediat prietenia și atât, nu am mai avut alte discuții! După ceva ani, i-am zis că sunt ok cu asta, a trecut. Eram cu acel iubit de aproape un an. Eu i-am trimis trimis un mesaj vocal, iar el mi-a spus că nu poate asculta fix atunci, pentru că ea era la el”, a continuat actrița din ”Vlad”.

Însă cum totul răul este spre bine, Diana Sar recunoaște că a învățat ceva din acest episod urât, totuși. Așadar, astăzi nu mai este atât de credulă în ceea ce privește oamenii care o înconjoară.

”Prima reacție a fost la el, pentru că la un bărbat te aștepți, dar la prietena mea nu mă așteptam. Cu el am continuat, pentru că el a spus că nu s-a întâmplat nimic. După acest episod, nu am mai fost așa naivă. La ea chiar nu mă așteptam.

A fost un șoc pentru mine! Dacă era orice altă fată, nu aveam nimic cu ea, pentru că nu ar fi avut vină, dar ea era o prietenă”, a încheiat Diana Sar, aflată la premiera filmului ”Țăndări”, în regia lui Bogdan Naumovici.

