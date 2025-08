Adevărul despre relația lui Dorian Popa cu Andreea: a stat cu noua iubită și cu Babs sub același acoperiș!

„Între două nu te plouă. Dar nici bine nu îți e”, spune o veche vorbă românească. Iar noi ne întrebăm oare cum s-o fi simțit protagonistul nostru, în speță Dorian Popa, când s-a aflat în această situație? Ei bine, deși pare greu de crezut, artistul, un adevărat „macho man”, a stat o perioadă sub același acoperiș atât cu Babs, cât și cu actuala iubită. Într-un final, după ce s-a intersectat de mai multe ori cu tinerica parteneră a vlogger-ului, Babs și-a mutat atelierul. Precum și tot ce mai avea din casa acestuia. Iar povestea nu se termină aici. Și continuă cu motivul pentru care tentativa de împăcare dintre cei doi a eșuat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Babs și Dorian Popa s-au iubit mai bine de 11 ani. Și formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au crescut practic împreună și au reușit să clădească un mic imperiu financiar. Asta în condițiile în care, la început de drum, conturile ambilor erau aproape de zero. Astfel că, despărțirea lor i-a luat prin surprindere chiar și pe apropiați.

Deși nu puțini au fost cei care ar fi băgat mâna-n foc că se vor împăca, fiecare și-a clădit în prezent o altă viață. Ambii au evitat să vorbească despre adevăratul motiv al despărțirii lor, punând acest lucru pe seama faptului că nu se mai înțelegeau.

Babs și iubita lui Dorian Popa s-au cunoscut în casa artistului

O persoană apropiată fostului cuplu a mărturisit însă, în exclsuvitate pentru CANCAN.RO, lucruri greu de crezut întâmplate la finalul idilei lor. Mai precis, faptul că Dorian Popa a stat o perioadă sub același acoperiș, atât cu Babs, cât și cu actuala iubită.

„Relația lor este una destul de veche. Și a început cu mult înainte ca Dorian să se afișeze cu Andreea. Ea s-a mutat în vila lui când încă Babs mai avea atelierul de haine acolo și venea zilnic să lucreze. Ele acolo cred că s-au și cunoscut. S-au intersectat de mai multe ori în casă”, ne-a povestit sursa mai sus-menționată.

Cum a eșuat tentativa de împăcare dintre Dorian Popa și Babs

Iar povestea nu se termină aici, ci continuă cu motivul pentru care tentativa de împăcare dintre Babs și Dorian Popa a eșuat… Mai precis, după ce artistul a fost la ziua fostei iubite, câteva săptămâni mai târziu, acesta i-a dat semne că ar dori să formeze din nou un cuplu. Claudia Iosif, pe numele său, real a vrut să-i facă o surpriză și să-l anunțe că și ea, la rându-i, e dispusă să mai dea o șansă relației lor. Doar că, surprize, surprize…

„Când Babs a vrut să-i facă surpriza și să-l anunțe că e de acord să mai dea o șansă relației lor, a găsit-o din nou în casa lui Dorian pe iubita lui”, ne-a mai spus aceeași sursă.

De atunci, Babs nu a vrut să mai audă de Dorian și mai bine de un an și jumătate, cei doi nu s-au mai văzut deloc. Aceștia s-au întâlnit însă recent la nunta fiului menajerei lor, care a avut loc la Târgoviște. S-au salutat doar și fiecare și-a văzut de treaba lui.

Contactată pe marginea acestui subiect, Babs a refuzat să mai vorbească despre fostul iubit.

„Între noi nu mai e demult nimic. Nu doresc să mai vorbesc despre el și nici să-mi fie asociat numele cu al lui. Fiecare are viața lui acum”, ne-a spus aceasta.

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

CITEȘTE ȘI: Show total cu Dorian Popa și Babasha & iubitele dezlănțuite! Juratul de la „Chefi la cuțite” a pregătit totul și a ieșit…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.