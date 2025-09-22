Acasă » Știri » Știri interne » Adolescentă din Târgu Mureș, stabilită cu mama ei în Elveția, dată dispărută. Tatăl fetei a aflat abia sâmbătă că aceasta nu a mai venit acasă. ”Sunt înnebunit”

Adolescentă din Târgu Mureș, stabilită cu mama ei în Elveția, dată dispărută. Tatăl fetei a aflat abia sâmbătă că aceasta nu a mai venit acasă. ”Sunt înnebunit”

De: Claudia Voicu 22/09/2025 | 17:49
Adolescentă din Târgu Mureș, stabilită cu mama ei în Elveția, dată dispărută. Tatăl fetei a aflat abia sâmbătă că aceasta nu a mai venit acasă. ”Sunt înnebunit”
Debora a plecat de acasă în urmă cu două luni, iar de atunci nu se mai știe nimic despre ea foto: Facebook

O adolescentă din Târgu Mureș, care locuia cu mama și sora ei în Elveția, a dispărut fără urmă. De două luni, Debora nu a mai venit acasă, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. Tatăl adolescentei a aflat abia sâmbătă că fiica sa a dispărut. El este divorțat de mama copilei, iar aceasta nu l-ar fi anunțat.

Un bărbat din Târgu Mureș, care muncește în Olanda, își caută cu disperare fiica adolescentă. Debora locuia în Elveția, împreună cu mama și sora sa. Au trecut două luni de când fata de 15 ani a dispărut. Părinții adolescentei sunt divorțați, iar aceasta nu vorbea foarte des cu tatăl său. Mihai Gabor susține că fata și-ar fi dorit să aibă o relație mai apropiată cu el, dar mama ei i-ar fi interzis acest lucru. Ultima dată când a luat legătura cu fiica sa a fost în luna iulie. Bărbatul a aflat absolut întâmplător că, de două luni, Debora nu s-a mai întors acasă. Cea care i-a dat vestea șocantă a fost sora sa.

”Fetele stăteau cu maică-sa în Elveția din anul 2017. Debora mi s-a plâns că fosta mea soție nu o lăsa să vorbească cu mine. Îmi spunea că atunci când va împlini 18 ani, vrea să vină la mine. Eu sunt în Olanda. Când am divorțat, fosta soție nu a vrut să-mi dea adresa unde s-au mutat. Ea sunat-o pe sora mea și i-a spus că fata a dispărut, așa am aflat”, a povestit, pentru CANCAN.RO, tatăl fetei, Mihai Gabor.

Deoarece nu mai ține legătura cu fosta soție, bărbatul nu are detalii despre conjunctura dispariției fiicei sale.

”Sunt înnebunit. Nu știu ce să fac, unde să mă duc. Nici nu știu dacă a dat-o dispărută la Poliție. Am înțeles că Debora și-a lăsat și telefonul acasă. Eu, ca tată, trebuia să știu dacă una dintre fete nu doarme acasă. Când i-am dat procură fostei soții să iasă cu fetele din țară, a zis că le aduce în România din trei în trei luni, dar nu și-a respectat promisiunea”, a încheiat tată adolescentei.

Debora ar fi fost văzută ultima dată în Franța, la Nisa.

