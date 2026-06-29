Adrian Nartea și soția, la un pas de divorț! Cum au reușit să-și salveze căsnicia: ”A fost o perioadă foarte grea”

Adrian Nartea și soția lui, Alina, formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de 16 ani, însă actorul a recunoscut că nu întotdeauna au avut momente fericite. Bărbatul și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast și a vorbit despre problemele de cuplu.

Adrian Nartea este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră. El a devenit și mai cunoscut publicului prin prisma personajului pe care l-a interpretat în serialul „Vlad”. Și pe plan personal se poate declara un om împlinit și asta pentru că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alina, soția lui. Cei doi sunt împreună de 16 ani, dar au lucrat foarte mult la consolidarea relației. Invitat în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, actorul a recunoscut că au apelat la terapia de cuplu, pentru a-și salva căsnicia.

Adrian Nartea și soția sa au mers la terapie de cuplu

Viața de actor nu este mereu ușoară, mai ales că timpul liber petrecut cu familia poate fi destul de limitat. Prin aceeași situație a trecut și Adrian Nartea. Bărbatul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alina, soția lui și au împreună două fete, Mara și Petra. Invitat în cadrul podcastului lui Teo Trandafir, Adi Nartea a recunoscut că cei 16 ani de relație s-ar fi putut destrăma.

El a explicat că atunci când filma pentru diverse producții avea din ce în ce mai puțin timp pentru cei din jur. Din acest motiv, el și partenera lui au fost într-o criză de cuplu. Mai mult decât atât, chiar în acea perioadă dificilă s-a născut Petra, cea de-a doua fetiță.

Acea perioadă a fost foarte grea pentru noi, ca și cuplu, pentru că eu plecam dimineața la ora 5, mă întorceam seara la 7, 8. Ea era mereu cu Mara, trebuia să o gestioneze pe ea. Intrasem într-o criză foarte mare de cuplu. Petra, fiica noastră, a venit într-un moment în care noi eram destul de în criză, tulburi, a declarat Adrian Nartea.

Pentru a-și salva căsnicia, cei doi au apelat la ajutorul unui terapeut. El a spus că l-a ajutat să își găsească un echilibru și acum se simt mai bine ca niciodată.

Am făcut terapie de cuplu, am încercat să dregem lucrurile și din încercarea asta a apărut Petra. Atunci, cumva, lucrurile s-au domolit (…) Mi-am dat seama că oricâtă glorie aș avea pe scenă, acasă este altceva, a adăugat el.

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