Alegeri parlamentare 2024 | Cine a câștigat în Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Duminică, 1 decembrie 2024, au loc alegerile parlamentare din România. Cetățenii își vor alege membrii Senatului și a Camerei Deputaților. Iată care sunt candidații din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. BEC – Biroul Electoral Central va publica primele rezultate la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare.
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|15
|POPA
|IOAN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|15
|SEVERIN
|MIHAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|ȘTEFĂNESCU
|DANIELA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|AURAȘ
|RELU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|ȘTEFAN
|DANIEL-DRAGOȘ
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|COȘA
|MARICICA-LUMINIȚA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|GHEORGHIȚĂ
|MARIUS-GABRIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|FILIP
|LIVIU-CONSTANTIN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|BOBAN
|DAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|CIORTAN
|CONSTANTIN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|MUNTEANU
|ANDREEA-MARIA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|GRIGOROAIA
|CORNEL-VIOREL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|ROTARU
|CIPRIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|DEDULEASĂ
|GEORGE-LUCIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|CANEA
|MIHAELA-CARMEN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|GHINEȚ
|FLORIN-VASILE
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|CIOBANU-HARHAS
|CRISTIAN-COSMIN
|FORȚA DREPTEI
|6
|CIBOTARU
|ALEXANDRU
|FORȚA DREPTEI
|6
|GHERASIM
|CONSTANTIN
|FORȚA DREPTEI
|6
|IGNAT
|NICU-CODRIN
|FORȚA DREPTEI
|6
|POPOVICI
|ROBERTA
|FORȚA DREPTEI
|6
|HARIGA
|RADU-LUCIAN
|FORȚA DREPTEI
|6
|SÂRBU
|NICU-IULIAN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|ȚUCĂ
|GEORGE-VLAD
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|BURSUC
|VALENTIN-GABRIEL
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|LUPU
|CRISTINA-ALINA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|9
|TABARCEA
|OLTIȚA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|LUCACI
|MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|CAPRARU
|PAVEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|MĂRTINAȘ
|ASTRID-ROBERTA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|ANDRICI
|IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|ROMAN
|GICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|FENECHIU
|CĂTĂLIN-DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|CONSTANTIN
|TOMA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|CRISTEA
|TINA-OANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|NĂSTASE
|MARIA-RALUCA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|STOICAN
|IULIAN-VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|MIHĂILĂ
|DAN-GHEORGHE
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|8
|CONDREA
|RĂZVAN-COSTEL
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|10
|PATRAȘCU
|GABRIEL-FLORIN
|PARTIDUL PATRIA
|23
|SIMION
|MARICICA
|PARTIDUL PATRIA
|23
|GABOR
|VALENTIN
|PARTIDUL PATRIA
|23
|MUNTEANU
|PETRONEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|13
|MOTOC
|MARIUS-COSMIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|FLOROIU
|IONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|PRODAN
|PAUL-GEORGE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|EGARMIN
|ANA-MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CONSTANTIN
|ȘTEFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|DROIMAN
|ALEXANDRU-NORBERT
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|SANDU
|IONELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|RUSE
|MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|BOBOC
|MARCELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|MARCHIDAN
|MARINICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|BOLOGEANU
|FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|STOICA
|LUCICA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|UNGUREANU
|CIPRIAN-COSTEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BALINT
|ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|GORGAN-BEJAN
|MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|TALABĂ
|DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|DAVID
|CRISTIAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|VÂRGĂ
|IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|NEICUȚESCU
|IONELA-CORINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|CATANA
|MIHAI
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|SPĂTARIU
|DANIELA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|POPA
|GHEORGHE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|ARDELEANU
|MIHAI
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|17
|MATEI
|ALEXANDRU-LAURENȚIU
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|17
|BOLEA
|MIRUNA-MIOARA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|19
|BEȚA
|MIHAI-ANDREI
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|19
|TĂNASE
|ELENA-ROXANA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|IONESCU
|ELENA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|7
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|RĂDUCAN
|MARIUS-CĂTĂLIN
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|14
|BELCIU
|MĂDĂLINA-CRISTINA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|COJAN
|BEBI
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|BILIBOK
|RÓBERT
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|SZŐCS
|PÁL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|CÂTEA
|IULIAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|ARAMĂ
|ROXANA-MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|ANTAL
|CRISTINEL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|CERNIC
|SEBASTIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|POPESCU-GAGIU
|ȘTEFANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|VRABIE
|OVIDIU-DAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|CIOBANU
|ALEXANDRU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|IFTIME
|MIHĂIȚĂ-CLAUDIU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|TAMAȘ
|CLAUDIU-VASILE
|BACĂU
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|15
|POPA
|RAREȘ-IOAN
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|ENACHE
|DIANA
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|ALECU
|ROBERT
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|MIRONEANU-HÂRA
|RADU
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|DRUMEA
|CIPRIAN-LAURENȚIU
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|MARGINĂ
|GELU
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|PĂDURARU
|MIHAI
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|DIACONU
|VICTOR
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|MAXIM
|GABRIEL-CORNEL
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|COMAN
|ALISA-FLORENTINA
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|LETEANU
|IURI-NICOLAI
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|AILENEI
|IONUȚ
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|MILEA
|COSMIN
|BACĂU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|4
|GĂLBEAZĂ
|ADRIANA-ELENA
|BACĂU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|TOFĂNESCU
|ALICE-BIANCA
|BACĂU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|ROZNOVEANU
|GHEORGHE
|BACĂU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|SDROBIȘ
|CONSTANTIN
|BACĂU
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|41
|GROSARU
|IOANA
|BACĂU
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|34
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|BACĂU
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|STANCU
|IONEL
|BACĂU
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|CODREANU
|CRISTINA
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|PĂUN
|NICOLAE
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|GOTU
|VIORICA
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|BACĂU
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|26
|VASILE
|DANIEL
|BACĂU
|CANDIDAT INDEPENDENT
|44
|SECARĂ
|OANA-MIHAELA
|BACĂU
|CANDIDAT INDEPENDENT
|43
|STOIAN
|GEORGE-BOGDAN
|BACĂU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|35
|FEODOR
|SILVIU
|BACĂU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|35
|ARTION
|NICOLAE
|BACĂU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|35
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|ICHIM
|CRISTIAN-PAUL
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|ALEXOF
|GEORGE-CAROL
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|MACOVEI
|MIHAI-BOGDAN
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|ARSENI
|IONELA
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|BUSUIOC
|VASILICĂ-ALEXANDRU
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|FILIP-KACENCO
|ADRIAN
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|IORGA
|ADINA-ELENA
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|SENTEȘ
|CONSTANTIN
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|VRÎNCEANU
|RĂZVAN-CĂTĂLIN
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|CIOBANU-HARHAS
|FLORINEL
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|BĂRBIERU
|ȘTEFAN
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|PALADE
|SORIN-IONEL
|BACĂU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|22
|GHINEȚ
|IONELA-ROXANA
|BACĂU
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|38
|VEXLER
|SILVIU
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|POPA
|GHEORGHE
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|CHELMUȘ
|GHEORGHE
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|COȘNIȚĂ
|ROMICĂ
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|RADU
|IRINA
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|ÎNTUNERIC
|LUCIAN-IONEL
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|PARASCHIV
|MARIUS
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|BREAHNĂ
|MARIANA
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|ANDREI
|SEBASTIAN
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|BĂCĂOANU
|CONSTANTIN-ALEXANDRU
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|MITITELU
|LIVIU
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|CONSTANTIN
|SILVIA-ROXANA
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|NENIU
|CONSTANTIN
|BACĂU
|FORȚA DREPTEI
|6
|URECHE
|IONEL-DANIEL
|BACĂU
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|33
|BOUDA
|ȘTEFAN
|BACĂU
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|33
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|BACĂU
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|33
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|BACĂU
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|BACĂU
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|BACĂU
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|BACĂU
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|BACĂU
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|MOGOȘESCU
|ROBERT
|BACĂU
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|LUPU
|IULIAN-GABRIEL
|BACĂU
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|PĂDURARU
|SILVIA
|BACĂU
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|20
|PURGHEL
|SEBASTIAN-CONSTANTIN
|BACĂU
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|9
|PLEȘCA
|NICOLETA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|MĂRTINAȘ
|PETRU
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|AYTAÇ-SAVA
|ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|TĂRCUȚĂ
|DANIEL
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|IONESCU
|DAN
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|CĂPRARU
|ECATERINA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|FECHET
|MIRCEA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|NĂSTASĂ
|CLAUDIU-CONSTANTIN
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|ILIE
|VIOREL
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|PAȘCU APĂVĂLOAIE
|ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|MIROȘEANU
|LIVIU-ALEXANDRU
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|CIOFU
|CĂTĂLINA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|HĂRĂTĂU
|ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|IORDACHE
|IOANA-MARIA
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|HAZAPARU
|NICOLAE-CĂTĂLIN
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|MARCU
|COSTICĂ
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|BÎRZU
|ILIE
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|IANCU
|COSMIN-ALEXANDRU
|BACĂU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|POPA
|LAURENȚIU
|BACĂU
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|8
|PRISECARU
|RAMONA
|BACĂU
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|10
|IONESCU
|RADU-MIHAIL
|BACĂU
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|10
|POPOVICI
|CORNELIA-ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|10
|HLEVA
|ANDRA-IULIA
|BACĂU
|PARTIDUL PATRIA
|23
|PATRAȘCU
|ANTONIN
|BACĂU
|PARTIDUL PATRIA
|23
|BALAN
|MANIX
|BACĂU
|PARTIDUL PATRIA
|23
|ANDREI
|GENOVEVA
|BACĂU
|PARTIDUL PATRIA
|23
|DRIȘCU
|COSTEL
|BACĂU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|13
|BALAN
|DUMITRELA-VIOLETA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|DUNAVA
|COSTEL-NECULAI
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|BUDACĂ
|VASILE
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|BOGDĂNEL
|LUCIAN-GABRIEL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|POPA
|GEORGE-ADRIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|BUNDUC
|CONSTANTIN-GABRIEL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|PRAVĂȚ
|SILVIU-IONEL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|TULPAN
|OLIMPIU ADRIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|MAXIM
|LORENA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|AVORNICIȚEI
|GIGEL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|NISTOR
|ADRIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|SCORȚANU
|ALEXANDRINA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|POPA
|VLAD-IUSTINIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CUCERESCU
|ION
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|COMAN
|GHEORGHE
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|PALAGHIAN
|ALECSANDRA – IOANA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|BURDUCEA
|BOGDAN-MIHAIL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|RUSE
|IONUȚ-BOGDAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|DINICU
|MIHAELA-CORNELIA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|BRATOSIN
|ANA-MARIA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|MURGOCI
|COSTEL-VASILE
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|UNGUREANU
|CARMEN-ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|NEAGU
|VIRGIL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|DAVID
|DUMITRU
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|DINICU
|MARIAN-VIOREL
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|MUNTEANU
|VIOREL-IULIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|12
|HUȚANU
|IULIAN-FLORIN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BALINT
|LUCIAN
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BRĂNIȘTEANU
|IULIA-MIHAELA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|HERCIU
|DELIA-PETRINA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BRĂNIȘTEANU
|DIANA-ELENA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BALINT
|MARIA-EUGENIA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|PĂULEȚ
|CLAUDIU
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BIBIRE
|BIANCA-LĂCRĂMIOARA
|BACĂU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|FULGA
|ADRIAN-ALEXANDRU
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|PASCALINI
|NINI-ALEXANDRU
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|CATANA
|MARIA-ALEXANDRA
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|DÂRLEA
|ALEXANDRU
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|BUSUIOC
|VIOREL-REMUS
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|ILIEȘ
|VASILE
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|FLOREA
|RODICA
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|ȘOFA
|DANIELA
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|ALBU
|BOGDĂNEL-IONEL
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|LĂZĂROIU
|RADU
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|COLĂCEL
|NICOLETA
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|RÂNCU
|CARMEN-LAVINIA
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|POPA
|SORIN
|BACĂU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|16
|APOSTU
|LARISA-PETRINA
|BACĂU
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|17
|PITULAN
|CONSTANTIN-VIOREL
|BACĂU
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|17
|DRAGU
|ANGELA
|BACĂU
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|19
|CHIRIȚA
|CĂTĂLIN-MIHAI
|BACĂU
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|19
|HODOROG
|MONICA-ȘTEFANIA
|BACĂU
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|19
|VEREȘ-GHENȚA
|ANGEL-IONUȚ
|BACĂU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|7
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|GRIGORIU
|GEORGE-MANOLE
|BACĂU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|ȘTEFAN
|LUCREȚIA
|BACĂU
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|14
|UNGUREANU
|ANDREEA
|BACĂU
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|31
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|BACĂU
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|31
|TERZIAN
|SIRUN
|BACĂU
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|31
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|BACĂU
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|31
|PAPAZIAN
|PETRU
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|NACOV
|GHEORGHE
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|TOPCIOV
|PETRU
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|BACĂU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|36
|SEHABI
|PETRONELA
|BACĂU
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|40
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|BACĂU
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|42
|BOCICOR
|MARIA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|24
|AMET
|VAROL
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|24
|OMER
|METIN
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|24
|ZIADIN
|ELA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|24
|ARSLAN
|OZGÜN
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|24
|VELULA
|ADEL
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|POGAR
|LAURENȚIU
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|NOGHI-CREȚU
|ANA-MARIANA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|ANDRIEȘ
|RALUCA-ALEXANDRA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|CONDREA
|GYÖRGY-HUNOR
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|OLTEAN
|PÉTER
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|GAL
|ALINA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|SZÉCSI
|CSABA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|BUDĂU
|ROBERT
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|DUMA
|DANIEL
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|LASLĂU
|FRANCISC
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|APOSTU
|ENIKÖ
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|BUTACU
|CIPRIAN
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|1
|ANTAL
|MARIA
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|39
|IBRAM
|IUSEIN
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|25
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|BACĂU
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|25
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|BACĂU
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|27
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|BACĂU
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|37
|LONGHER
|GHERVAZEN
|BACĂU
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|37
|LONGHER
|VICTORIA
|BACĂU
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|37
|IRIȘEC
|IOSEF
|BACĂU
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|37
|ZIELONKA
|ANA
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|LAZĂR
|TEODOR
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|NEGRU
|ANDREEA
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|CIOBANU
|FELICIA
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|AILIOAIE
|CRISTIAN-FELEX
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|HADÎMBU
|IONUȚ-EMANUEL
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|LASCHI
|ȘTEFAN
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|BARNA
|CRISTIAN
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|CHIBZUI
|RAZVAN-IULIAN
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|PARIS
|SORIN
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|MOVILĂ
|ALEXANDRU-IONUȚ
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|TEBEICĂ
|ANA-LOREDANA
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|RĂUȚĂ
|VIOREL-MARIUS
|BACĂU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|3
|LUPU
|VASILE
|BACĂU
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|29
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|SAUCIUC
|ILIE
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|PASENCIUC
|VASILE
|BACĂU
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|28
|GHERMAN
|LUCICA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|13
|FARAON
|DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|SILEGEANU
|CĂTĂLIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|DARIE
|CĂTĂLIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|CATARGIU
|ANA-MARIA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|DIACONESCU
|CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|GRĂDINARU
|RALUCA-MANUELA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|BURLACU
|CIPRIAN-IONEL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|CALMUSCHI
|DANIELA-IRINA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|ALECU
|DANIEL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|EPURAȘ
|MARIA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|BÎLBĂ
|RAISA
|CANDIDAT INDEPENDENT
|19
|CIOBBANU
|DANIEL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|11
|VÎRLAN
|DORINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|11
|ARIM
|ANDREI-DANIEL
|FORȚA DREPTEI
|6
|SCHNEIKERT
|DANIELA-SIMONA
|FORȚA DREPTEI
|6
|GRĂDINARU
|GABRIEL
|FORȚA DREPTEI
|6
|GUȚĂ
|HORAȚIU-NICOLAE
|FORȚA DREPTEI
|6
|BEJAN
|GHEORGHE-PETRU
|FORȚA DREPTEI
|6
|GIMIR
|GHEORGHE-FLORIN
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|7
|ZAHARESCU
|VALENTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|ANDRUȘ
|DĂNUȚ
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|LUPU
|SIMONA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|SAVA
|MARIAN-COSMIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|TANASE
|OVIDIU-LIVIU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|GOROBEȚ
|CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|JITARU
|OVIDIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|AIFTINCĂ
|IONELA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|IFTIME
|VALERIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BIDAȘCĂ
|MARIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|SURUCIUC
|BOGDAN-GHEORGHE
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|14
|APETREI
|ȘTEFAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|STOICIUC
|MIHAELA-VIORICA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|VASILIU
|SILVIU-IULIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|ILIE
|ANCA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|GHEORGHIȚĂ
|REMUS-MIHAI
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|PETRE
|IOANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|FEDEROVICI
|DOINA-ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|HUȚU
|ALEXANDRA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|NISTOR
|CONSTANTIN-CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|BĂLĂUCĂ
|MARIA-CRISTINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|DULGHERU
|REMUS-DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|15
|GÎDEI
|MAGDALENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|15
|IACOB
|CONSTANTIN-CIPRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|15
|CRISTACHE
|MARIUS-CĂTĂLIN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|AMITITELOAIE
|ALEXANDRU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|NICHITA
|IOANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|URSACHE
|VICTOR
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|CHIFAN
|LICA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|GROSULEAC
|BRÎNDUȘA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|8
|MURARU
|DAN
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|18
|GHERMAN
|MARINELA-CLAUDIA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|17
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|GEORGIAN
|CONSTANTIN-NICULAE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|17
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|DIANU
|SIMONA-IULIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|SOMOGYI
|TAMÁS-LÉNÁRD
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|KISDED
|LEANDER
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|NAGY
|GABRIELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|POZSAR
|VIORICA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|BALOGH
|IOSIF
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|OLENIUC
|MAGDA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|JIJIE
|FLORIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|CÎȘLARIU
|MARIUS-ADRIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ROȘCĂNEANU
|RADU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|URSU
|CĂTĂLIN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|15
|BARBĂLATĂ
|OLIVIAN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|15
|NICA
|GEORGETA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|CÎRLIGEANU
|ARIADNA-ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|ȘTEFĂNESCU
|MATEI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|IGNĂTESCU
|CIPRIAN-GABRIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|FOCA
|GELU-TUDOR
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|ARITON
|ANDREI-SEBASTIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|PRISACARIU
|GEO-FLORENTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|HALICI
|MEDEEA-CĂTĂLINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|ALEXANDRU
|ELENA-GEORGIANA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|ȘTEFĂNESCU
|COSMIN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|SIMIONOVICI
|VASILICA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|ONOFREI
|VASILE
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|LEANCĂ
|ADRIAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|PAMPARĂU
|MARIA-BRÎNDUȘA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|VORONEANU
|LOREDANA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|TOMA
|LUCIAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|9
|MATEI-IACOB
|MARIUS
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|24
|GROSARU
|IOANA
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|23
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|21
|STANCU
|IONEL
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|21
|CODREANU
|CRISTINA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PĂUN
|NICOLAE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|GOTU
|VIORICA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|VASILE
|DANIEL
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|22
|FEODOR
|SILVIU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|22
|ARTION
|NICOLAE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|22
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|12
|FLOREA
|SEBASTIAN-IOAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|12
|LUCA
|RALUCA-MIHAELA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|12
|AMARINEI
|CONSTANTIN-ANDREI
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|37
|VEXLER
|SILVIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|ILIUȚĂ
|VIOREL
|FORȚA DREPTEI
|6
|MAXIM
|MARICEL-CORNELIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|GHEORGHIȚĂ
|OLTIȚA-GIANINA
|FORȚA DREPTEI
|6
|CÂRNU
|COSMIN-IONUȚ
|FORȚA DREPTEI
|6
|ȚICALO
|MARICEL
|FORȚA DREPTEI
|6
|SAIZ
|IRINA-ELENA
|FORȚA DREPTEI
|6
|ALUCULESEI
|CEZAR
|FORȚA DREPTEI
|6
|TEMNEANU
|GELU-BOGDAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|38
|BOUDA
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|38
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|38
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|34
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|34
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|34
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|34
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|VOLOȘENIUC
|TUDOR
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|7
|DAMIAN
|MIRCEA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|ȚIPIȘCĂ
|RADU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|TOPALAGĂ
|ADRIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|BUIUC
|MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|OTA
|ALIN-BOGDAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|FOSA
|IGOR
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|HUȚU
|PETRONELA-DANIELA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|AGAFIȚEI
|DIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|MITITELU
|CRISTIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|MITITELU
|EDUARD-TATIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BULIGA
|LUCIANA-ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|DUMITRIU
|ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|DĂSCĂLESCU
|CORNELIU-BOGDAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|RUSU
|IOANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|NENIȘCĂ
|ANDREI-CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|TIMOFTE
|MIRCEA-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|GRAUR
|MIRCEA-EUGEN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|16
|PÎCLIȘAN
|GHEORGHE-PETRU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|STREDIE
|ROBERT
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|APOSTOL
|CORINA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|AFLOROAE
|ROBERT-CRISTIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|BOSTAN
|LUIZA-GEORGIANA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|ALEXUC
|FLORIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|PINTILEI
|ADRIAN-CONSTANTIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|VIERIU
|RĂZVAN-IULIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|18
|DAVID
|ALIN-NICOLAE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|LIPĂ
|ELISABETA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|BUDĂI
|MARIUS-CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|MAGDALENA
|MIRCEA-ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|GAVRIL
|FLORIN-ALEXANDRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|BEȚENCHI
|DANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|AROȘCULESEI
|ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|FLOREA
|VASILE-LUCIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|3
|MANOLACHE
|CIPRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|CIORNENCHI
|ILIE-ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|MATEI
|ALEXANDRU-ȘTEFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|GHEORGHE
|FLORINA-ANDREEA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|CIORNENCHI
|MIHAELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|MARIN
|VLAD-ALEXANDRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|17
|DI FLORIO
|VIKTORIYA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|MOISEEV
|ALEXANDRIN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|AMARANDEI
|DOINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|IANCU
|CIPRIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|ANTONESEI
|ANGELICA-FLORENTINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|LAVRIC
|SIMONA-VIOLETA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|IFRIM
|MIHAI
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|PRISECARU
|DANIEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|10
|VATAVU
|SORIN
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|8
|GEORGESCU
|CRISTIAN-DAN
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|20
|NOVAC
|ALINA-IONELA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|20
|ADOMNIȚEI
|IONUȚ
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|19
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|LUNGU
|LIVIU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|19
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|GEORGIAN
|GABRIELA-CRISTINA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|13
|SOCOR
|ȘTEFAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|TERZIAN
|SIRUN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|PAPAZIAN
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|NACOV
|GHEORGHE
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|TOPCIOV
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|33
|SEHABI
|PETRONELA
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|27
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|36
|BOCICOR
|MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|26
|AMET
|VAROL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|26
|OMER
|METIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|26
|ZIADIN
|ELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|26
|ARSLAN
|OZGÜN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|26
|VELULA
|ADEL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|SIMKÓ
|LAJOS
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|BÁNDI
|ANITA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|GÁSPÁR
|BORÓKA-PANNA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|SZAKÁCS
|ADÉL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|FULŐP
|IOAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|FEHÉR
|ALEXANDRA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|OKOS-RIGÓ
|DÉNES
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|5
|SOOS
|CSABA-ȘTEFAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|30
|IBRAM
|IUSEIN
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|25
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|25
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|29
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|31
|LONGHER
|GHERVAZEN
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|31
|LONGHER
|VICTORIA
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|31
|IRIȘEC
|IOSEF
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|31
|ZIELONKA
|ANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|LĂCĂTUȘU-ANDREI
|CRISTINA-ANETA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|CURELARIU
|RALUCA-ȘTEFANIA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|IFTODE
|EUSEBIU-ILIE
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|GHEORGHIȚĂ
|CARMEN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|VENEDICT
|MIHAI
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|LUNGU
|IOAN-VIOREL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BORDIANU
|CONSTANTIN-CRISTIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|TURICEANU
|ANDREEA-NICOLETA
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|39
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|SAUCIUC
|ILIE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|PASENCIUC
|VASILE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|GHERMAN
|LUCICA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|ICHIM
|COSTICĂ-ROMICĂ
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|ROMAN
|CAMELIA-NICOLETA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|CHIRILĂ-ANTONESCU
|DOINA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|DIACONU
|DĂNUȚ
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|LUCHIAN
|OCTAVIAN-GEORGE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|TÂRZIU
|CLAUDIU-RICHARD
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|DUMITRESCU
|CRISTINA-GABRIELLA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|IVĂNUȚĂ
|CRISTIAN-DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|ALBIȘTEANU
|MIHAIL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|CIORNIA
|CAMELIA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|FĂCĂOARU
|GINA-ADRIANA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|COJOC
|FLORIN-MARIUS
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|CIUHODARU
|MĂDĂLINA-IRINA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|MUNTIANU
|CEZAR
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|ZĂGAN
|MARIUS-ILIE
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|CĂLDĂRARU
|VIȘAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|MUNTIANU
|FRANTZ
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|LUPAȘCU
|CIPRIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|MĂRTINESCU
|GABRIEL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|PÎNZARU
|CRISTIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|IONEL
|ELENA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|HARHĂTĂ
|MIHAI
|FORȚA DREPTEI
|1
|GLĂVAN
|BOGDAN-NICOLAE
|FORȚA DREPTEI
|1
|ȘURUBARU
|CODRIN-BOGDAN
|FORȚA DREPTEI
|1
|GRIBINCEA
|ANA-MARIA
|FORȚA DREPTEI
|1
|CIOFU
|IOAN
|FORȚA DREPTEI
|1
|LIGA-VARARU
|GABRIEL
|FORȚA DREPTEI
|1
|BULEU
|MARIUS-DANIEL
|FORȚA DREPTEI
|1
|ADAMACHE
|ADRIAN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|CIORAP
|RADU-GEORGE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|COZMA
|ȘTEFANA-HARIETA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|PAULESCU-COJOCARIU
|MARIAN
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|CUCOȘ
|TUDOR-OVIDIU
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|CUCOȘ
|RALUCA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|MICU
|SILVIU FLORENTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|BACIU
|SEBASTIAN-CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|RADU
|CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|DOGARU
|PETRU-GEORGE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|COJOCARU
|ALEXANDRA-DIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|DELEANU-CHIHĂROI
|DRAGOȘ GEORGE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|RUSU
|PETRICĂ LUCIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|VATRĂ
|GHEORGHE-ROMEO
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|NECHITA
|PETRONELA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|LUPU
|CONSTANTIN-CODRIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|URSACHE
|CLAUDIU-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|URSANU
|RADU-IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|DASCĂLU
|ANDREI
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|20
|GHEARASIMESCU
|ȘTEFAN-AUGUSTIN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|15
|GOGA
|IOAN-ADRIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|BRĂTESCU
|LIVIU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|COSTAN
|IONEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|ZLEI
|DANIEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|DUDUC
|DANA-MIHAELA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|PETRUCĂ
|GHEORGHE
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|FOTICĂ
|VLĂDUȚ
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|MĂMĂLIGĂ
|ANDREEA-MIHAELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CAȘCAVAL
|DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|IOSUB
|COSTEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CRUCIANU
|TEODOR-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|NECULA
|MAGDALENA-ROXANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|RAȘCU
|FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|ENEA
|SERGIU-CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|MACOVEI
|VLAD-ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|ȘOȘOACĂ
|DUMITRU-SILVESTRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|NIȚĂ
|CARMEN-LILIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|HLIHOR
|MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|WINDISCHHOFER
|MIHAELA-MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|REBENCIUC
|CEZAR-IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|MATEI
|VLAD-CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|IURCO
|LILIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|MOISE
|ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|GUȘATU
|VICTOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|GHEORGHIU
|EDUARD
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MANEA
|DUMITRU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|CĂCESCU
|GHEORGHE-GABRIEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MELINTE
|MIRELA-LUMINIȚA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|GROSU
|IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|IARCUCZEWICZ
|KLAUS-GHEORGHE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|DIACONU
|STELA-ȘTEFANIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|JEMNOSCHI
|MIHAELA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|VOLOVĂȚ
|NECULAI
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|STAN
|MIHAI
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|CĂITAN
|ELENA-MIRELA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|SLABU
|ADRIAN
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|SOFICU
|OANA-MARIA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|IONIȚĂ
|ANDREI
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|18
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|POPA
|EUGEN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|18
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|ASAFTEI
|LENUȚA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|13
|APETRII
|BOGDAN-ALEXANDRU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|MĂRGINEAN
|IOAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|VARGA
|LORAND-IULIU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KIRÁLY
|NOÉMI
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ANDRÁS
|LÓRÁND
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|PÁSZTOR
|GABRIELLA-MARIA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BODEA
|MARIUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|DOBRIN
|IRINA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|SOCOLOV
|RĂZVAN-VLADIMIR
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|GHIȚONIC
|GHEORGHE-MARIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|CHIRICA
|ANDREI
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BICȘABI
|MIOARA-CAMELIA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|PETRESCU
|BOGDAN-ALEXANDRU
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|MANDU
|CĂTĂLIN-CONSTANTIN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|CIOBANU
|ALEXANDRA-GABRIELA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|PURCEL
|GEORGIANA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|8
|PĂGUȚE
|IORDANA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|PARASCHIV
|CIPRIAN-CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|GURLUI
|SILVIU-OCTAVIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|DASCĂLU
|CRISTINA-EMANUELA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|ZAMFIR
|CIPRIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|JALBĂ
|ARMIN-CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|MITREA
|MIHAELA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|ILIE
|VALENTIN-IULIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|MOISII
|MIHAELA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|MĂNUȚĂ
|AURELIAN-ANTONIUS
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|SOLOMON
|IULIA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|SCUTARU
|SILVIU-PETRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|DAMEAN
|ALINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|BOBOC-COJOCARU
|ALEXANDRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|CIOBANU
|MARICEL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|URSULEASA
|IULIANA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|COȘUȚĂ
|SAMUEL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|MIHĂILESCU
|CĂLINA-ILINCA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|DARIE
|GHEORGHIȚĂ-MARIUS
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|GHERGHEȘANU
|ANA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|TRONARIU
|EMIL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|VASILACHE
|ANGELA
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|40
|GROSARU
|IOANA
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|33
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|STANCU
|IONEL
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|CODREANU
|CRISTINA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|PĂUN
|NICOLAE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|GOTU
|VIORICA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|38
|VASILE
|DANIEL
|CANDIDAT INDEPENDENT
|44
|BURLEA
|ȘTEFAN-LUCIAN
|CANDIDAT INDEPENDENT
|42
|MOLDOVANU
|OVIDIU
|CANDIDAT INDEPENDENT
|43
|STEGARU
|CIPRIAN-VASILE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|29
|FEODOR
|SILVIU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|29
|ARTION
|NICOLAE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|29
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|CHICHIRĂU
|COSETTE-PAULA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|HUȘANU
|IULIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|STRATAN
|MARIUS-LAURENȚIU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|CIOBANU
|ȘTEFAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|LEONTE
|OANA-MARIA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|CĂLIN
|ȘTEFAN-VLAD
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|ȚÂRDEA
|VASILE-MIHAIL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|BOSINCEANU
|BOGDANA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|TUTUNARU
|EDUARD-RADU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|POPA
|ADRIAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|MALAGEAC
|BOGDAN-CONSTANTIN
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|28
|VEXLER
|SILVIU
|FORȚA DREPTEI
|1
|MOVILĂ
|PETRU
|FORȚA DREPTEI
|1
|PALADI
|INA
|FORȚA DREPTEI
|1
|CIOBANU
|ANDREI
|FORȚA DREPTEI
|1
|CONSTANTINESCU
|ION
|FORȚA DREPTEI
|1
|ATANASE
|LEONARD-IONUȚ
|FORȚA DREPTEI
|1
|SEREDIUC
|CONSTANTIN
|FORȚA DREPTEI
|1
|MAXIM
|PETRICĂ-VALENTIN
|FORȚA DREPTEI
|1
|OLTEANU
|ION
|FORȚA DREPTEI
|1
|RADU
|ION
|FORȚA DREPTEI
|1
|RĂSTOACĂ
|ȘTEFAN-IULIAN
|FORȚA DREPTEI
|1
|MORARU
|ALINA-MARINA
|FORȚA DREPTEI
|1
|BARABULĂ
|VLADIMIR
|FORȚA DREPTEI
|1
|BOTEZATU
|PETRU-IULIAN
|FORȚA DREPTEI
|1
|BULANCEA
|IONELA-CRISTINA
|FORȚA DREPTEI
|1
|PARASCHIV
|IONEL
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|35
|BOUDA
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|35
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|35
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|PAULESCU-COJOCARIU
|EMMA-ELENA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|CIORNEI-DONIGHIAN
|DORINA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|DUMITRAȘ
|CĂTĂLIN-GABRIEL
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|GHIMICI
|RĂZVAN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|PĂUN
|ADRIAN-MARIUS
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|ARDELEANU
|ANGEL
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|11
|CĂPITANU
|ADINA-ELENA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|CNEJ
|VASILE
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|VARGANICI
|GEORGE-LUCIAN
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|VARGANICI
|ALEXANDRA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|TOADER
|CEZAR-CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|STRATU
|IULIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|MANOLACHE
|CRISTIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|OLARU
|ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|GRIGORIU
|ANAMARIA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|HARTON
|ADRIAN-CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|MURARU
|IULIAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|AFLOAREI
|SORIN-ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|NĂCUȚĂ
|SORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|ANTOCI
|LUCIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|DOLACHI-PELIN
|CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|MINEA
|MARIUS-DĂNUȚ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|CABALĂU
|MARIA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|ACOSTOAIEI
|ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|DĂNILĂ
|GEORGIANA-IOANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|STANCIU
|COSMIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|BODOAȘCĂ
|MIHAI-CLAUDIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|HOREA-ȘERBAN
|MARIUS-MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|LIONTE
|MARIAN-DRAGOȘ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2
|PANFIL
|LARISA-MĂDĂLINA
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|20
|TABĂRĂ
|RĂZVAN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|15
|IRIMIA
|ANCUȚA-FLORINA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|POPA
|MIHAELA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|COZORICI
|CONSTANTIN-IULIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|LUPUȘORU
|RAOUL-VASILE
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|PETRUCĂ-ROȘU
|IRINA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|ANTON
|ALBERTICO-MIHAI
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|POPA
|COSMIN-GABRIEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|SOFA
|VLAD-ALEXANDRU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|IACOBUȚ
|DRAGOȘ-CONSTANTIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|DIACONU
|EUSEBIU-COSTEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|ȘIPOTEANU
|CĂTĂLINA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|ARMĂȘOIU
|DAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|FILIOREANU
|ANAMARIA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|GÎFEI
|CONSTANTIN-RĂZVAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|LIȚCĂNEANU-MÎNZAT
|IUSTINIAN-NICUȘOR
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|9
|SPIRIDON
|CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|RAFILA
|ALEXANDRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|COJOCARU
|PETRU-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|POPA
|MARICEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|MACOVEI
|SILVIU-NICU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CHIRILĂ
|IULIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|FARCAȘ
|GENOVEVA-AURELIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|IONESCU
|DRAGOȘ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CÎTEA
|VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|ROMANESCU
|MIHAELA-ADINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|AMIRONESEI
|GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|TILIUȚĂ
|FLORENTINA-GEORGIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|FLOREA
|COSTICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|URCACIU
|ION-LORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|PĂDURARIU
|ALEXANDRA-IULIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|COSTEA
|BOGDAN-NECULAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|TOMAȘESCHI
|SAVA-DRAGOMIR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|MIHĂLACHE
|GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|SANDU
|ANGELICA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|HANAȘ
|DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|ORĂȘANU
|CLAUDIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|DĂNILĂ
|CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|BUTNARIU
|CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|CORBU
|IOANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|HRIȚCU
|BOGDAN-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|SCHIBINSCHI
|GRETA-ALEXANDRA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|DROBOTĂ
|RADU-CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|22
|BEJENARU
|BOGDAN-IONUȚ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|CONSTANTIN
|VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|GOGA
|FELICIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|BACIU
|ROXANA-ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|SALMAN
|HUSSAM
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|POPA
|MIHAELA-CRISTINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|ȘALARU
|ANDREI-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|BODÎRCĂ
|DANIEL-MĂDĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|AFTIMESCU
|CEZAR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|LIȚĂ
|ANDREI-GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|POP
|ALEXANDRU-ȘTEFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|BRĂTIANU
|ALEXANDRU-MARIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MACOVEI ILIE
|SIMONA-ELENA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|RUSU
|DEMIS
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|BERNIC
|CAMELIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|NEDELCU
|NICOLAE-CRISTIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|DEDIU
|CLAUDIU-IONUȚ
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MACOVEI
|EDWARD-PETRU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|NOȚINGĂR
|ION
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MIHĂILĂ
|GABRIEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|ANDREI
|BOGDAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|GAGEA
|VASILE-VALERICĂ
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|TROFIN
|CĂTĂLINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|ALEXANOVICI
|MARIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|BORA
|LUCICA-MARIANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|VUKIC
|ELENA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|POPOVICI
|MARIA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|CONSTANTINESCU
|RĂZVAN-NICOLAE
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|HAIDAMAC
|OANA-RALUCA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|POPESCU
|ANDREI-ALEXANDRU
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|CĂITAN
|ANA-MARIA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|DOBREA
|DANIEL-GABRIEL
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|ȚURCANU
|BOGDAN-MIHĂIȚĂ
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|PÎSLARU
|DRAGOȘ-NICOLAE
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|DRĂGOI
|AURELIA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|ȘOROAGĂ
|SEBASTIAN-GEORGE
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|BALICA
|FLAVIUS-GEORGE
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|ȘOIMARU
|RADU-ALEXANDRU
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|PĂLTINEL
|IONUȚ-DANIEL
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|NEGOIȚĂ
|NICOLAE
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|BALCAN
|LAURENȚIU-BOGDAN
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|STAN
|MIHAI
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|18
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|PITEA
|ȘTEFAN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|18
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|SANDU
|CARMEN-RODICA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|13
|AIONESEI
|ELENA-DENISA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|13
|ILIȘANU
|LARISA-LIVIA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|13
|MILEA
|TEODOR-DANIEL
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|TERZIAN
|SIRUN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|PAPAZIAN
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|NACOV
|GHEORGHE
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|TOPCIOV
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|26
|SEHABI
|PETRONELA
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|41
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|32
|BOCICOR
|MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|27
|AMET
|VAROL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|27
|OMER
|METIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|27
|ZIADIN
|ELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|27
|ARSLAN
|OZGÜN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|27
|VELULA
|ADEL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|SZABO-CSORBA
|ZSUZSANNA-EMESE
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|BALÁZS-BÉCSI
|KATALIN-ENIKÖ
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|LUKÁCS-KISBANDI
|ADAM
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|BIRÓ
|ZSOLT
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|DARABONT
|EDE-GERGŐ
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|NAGY
|ATTILA-LEVENTE
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|FEKETE
|ROZALIA-ERIKA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|TURZAI
|ALEXANDRU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|MITRICĂ
|SANJA-ANDREEA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ANTAL
|NICOLAE-LORANT
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|24
|IBRAM
|IUSEIN
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|31
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|31
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|30
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|23
|LONGHER
|GHERVAZEN
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|23
|LONGHER
|VICTORIA
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|23
|IRIȘEC
|IOSEF
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|23
|ZIELONKA
|ANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|TANASĂ
|ȘTEFAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BERESCU
|MONICA-ELENA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BUCȘĂ
|IULIAN-FLORIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BOGDAN
|MIHAIL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|MIHAI
|COZMIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BEREA
|CRISTINEL-GABRIEL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ILIE
|FLORICA-DORINA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|TĂNASE
|MĂDĂLIN-COSTINEL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BĂRGĂOANU
|PETRONELA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|VINTILĂ
|DORIN-IONUȚ
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|URSACHI
|LUMINIȚA
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|34
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|SAUCIUC
|ILIE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|PASENCIUC
|VASILE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|GHERMAN
|LUCICA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|13
|BĂBUȚĂ
|CĂTĂLIN-ANDREI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|LAVRIC
|SORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|APOPEI
|MARIUS-VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|RIȘCUȚA
|DORUȚU-HONORIUS
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|NĂDEJDE
|ADINA-MIHAELA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|POPESCU
|VASILE
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|DINISOV
|IONELA-ANCUȚA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|BURCĂ
|CARMEN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|STOIAN-ANIȚOAIEI
|VIOREL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|ATIMOFTIOAIE
|IONEL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|TOMULEASA
|NECULAI
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|DAN
|MIHAI-ALEXANDRU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|PIȚU
|LĂCRĂMIOARA-ADRIANA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|PIENESCU
|GABRIEL
|FORȚA DREPTEI
|5
|CARABELEA
|ANDREI
|FORȚA DREPTEI
|5
|MOROȘANU
|CRISTINA
|FORȚA DREPTEI
|5
|APOSTOAE
|LĂCRĂMIOARA
|FORȚA DREPTEI
|5
|CREȚU
|ADRIAN-GHEORGHIȚĂ
|FORȚA DREPTEI
|5
|VIZITIU
|GHEORGHE-CĂTĂLIN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|OLTEANU
|STELIAN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|DUNĂRE
|IULIANA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|APARASCĂI
|IOAN
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|PURCEL-DOBRESCU
|LILIANA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|ZAHARIA-PISALTU
|ECATERINA-DUMITRA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|19
|VIERU
|PETRICĂ-CRISTINEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|BOTEZ
|CRISTINA-ROXANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|PETRARIU
|VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|ȚAPU-NAZARE
|EUGEN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|VIERU
|VLAD-VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|SOCEA
|ANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|ARDELEANU
|SILVIU-BOGDAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|CREȚU
|GHEORGHE-LAURENȚIU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|15
|DUCA
|CAMELIA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|15
|JITARU
|MARIANA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|15
|CĂLIN
|CONSTANTIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|15
|LEVĂRDĂ
|MARIA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|15
|BĂLAN
|GHEORGHE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|PĂDURARU
|RĂDUCU-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|ȚIFUI
|DUMITRU-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|RADU
|RALUCA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|CIOCOIU
|IONUȚ-LIVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|LUNGU
|LIVIU-VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|NEGURIȚĂ
|CLAUDIU-ȘTEFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|AIOANIȚOAEI
|MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|DIACONU
|DĂNUȚ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|SURDU
|ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|STELUȚĂ
|IOAN-CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|20
|SOCOL
|MARIUS
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|20
|APREUTESEI
|MARIA-MIHAELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|20
|PREOTU
|ELENA-RAMONA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|20
|DOLNICEANU
|ANA-MARIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|11
|GHEORGHE
|DANIEL-PAUL-ROMEO
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|11
|ȚIPOȘ
|ALINA-VERONICA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|11
|MICU
|MARIA-IRINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|11
|TIMOFTE
|MIHAI-LIVIU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|11
|ANTĂLUCĂ
|IOSIF
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|18
|BELEUȚ
|MIHAI-OVIDIU
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|MÎNDRILĂ
|IOANA-RALUCA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|14
|CATALII
|VIRGIL-GABRIEL
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|GRIGORE
|TOMA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|BABĂTĂ
|VASILE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|CIURDEA
|GHEORGHE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|MELINTE
|LUCIA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|ISMANĂ
|LILIANA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|10
|ȚUGUI
|MATEI-ION
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ROMÁN
|ALEXANDRU
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|PUSKÁS
|ELEMÉR
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|GAL
|SANDOR
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KOVÁCS
|IRINA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|GORBAI
|MARIA-MELINDA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|IACOB
|VASILE-MANUEL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|NEAGU
|IULIANA-CONSTANȚA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|VOICU
|CLAUDIU-CONSTANTIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|PREOTU
|ELENA-STELUȚA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|ADĂMOAE-MANOLE
|ANDREEA-MIHAELA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|16
|DIACONESCU
|CONSTANTIN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|14
|PETRESCU
|ALEXANDRU-RADU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|MITREA
|DUMITRINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|NEACȘU
|ANDREEA-FIRUȚA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|BURDULEA
|VASILICĂ-MUGUREL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|OANEA
|CĂTĂLIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|VORNICU
|ȘTEFAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|ONU
|DAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|MORARU
|IOAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|ARMANU
|VALERICĂ
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|PANAINTESCU
|CONSTANTIN-ROMEO
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|6
|URSU
|ILIE-AUREL
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|CAȘIȘ
|DUMITRU-MARIUS
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|GĂLUȘCĂ
|ALEXANDRU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|COTEANU
|DANA-MARIA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|CIOBANU
|CARMEN-IONELA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|MOISEI
|ANDREI-CLAUDIU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|MUNTEANU
|CĂTĂLINA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|18
|TĂRÎȚĂ
|IRINEL-MIHAI
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|27
|GROSARU
|IOANA
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|35
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|29
|STANCU
|IONEL
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|29
|CODREANU
|CRISTINA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PĂUN
|NICOLAE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|GOTU
|VIORICA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|28
|VASILE
|DANIEL
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|30
|FEODOR
|SILVIU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|30
|ARTION
|NICOLAE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|30
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|17
|PLOSCARU
|IOAN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|17
|ȚEPEȘ-GHIBOSU
|IONEL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|17
|POPA
|IOANA-ZVELTANA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|17
|MUNTEANU
|EMANUEL-ISRAEL-VICTOR
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|39
|VEXLER
|SILVIU
|FORȚA DREPTEI
|5
|DANCĂ
|IONEL
|FORȚA DREPTEI
|5
|UNGURIANU
|CRISTIAN
|FORȚA DREPTEI
|5
|CIUDIN
|VASILE-ADRIAN
|FORȚA DREPTEI
|5
|RADU
|COSTEL
|FORȚA DREPTEI
|5
|SPANACHE
|ALIN-FLORENTIN
|FORȚA DREPTEI
|5
|ALBU
|ANA-IONELA
|FORȚA DREPTEI
|5
|AMĂNDIȚEI
|MIHAI-VLĂDUȚ
|FORȚA DREPTEI
|5
|RUSU
|RODICA
|FORȚA DREPTEI
|5
|MURGU
|OVIDIU-MĂDĂLIN
|FORȚA DREPTEI
|5
|CALFA
|ALEXANDRA
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|34
|BOUDA
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|34
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|34
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|36
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|MUNTEANU
|IULIUS
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|BUCALĂU
|CONSTANTIN-CRISTINEL
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|VERGA
|ȘTEFAN-VICTOR
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|OPREA
|ANTONIO
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|RĂBEGIA
|CONSTANTIN-ROBERTO
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|SCURTU
|MARIAN-VASILE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|CONSTANTIN
|DANIEL
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|BRAIȘ
|GABRIELA-MELANIA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|CONSTANTIN
|FLORINELA-RAMONA
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|7
|MOISĂ
|VASILE
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|20
|GÎNJU
|IULIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|13
|AMIHĂESEI
|MARIUS-NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|13
|MACOVEI
|COSMIN-COSTEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|13
|GUȘAVAN
|ALINA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|13
|COJOCARU
|DUMITRU-ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|CIOBANU
|ADRIAN-VIRGIL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|LAZĂR
|ADELINA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|ACHIRILOAEI
|LEONARD
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|STAVARACHE
|VALENTIN-CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|ISCIUC
|MIHAELA-ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|ISTRATE
|MIHĂIȚĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|TEODORESCU
|CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BLAGA
|LUCIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|PĂIUȘ
|DANA-LĂCRĂMIOARA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|MERARU
|IOAN
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|22
|SANDU
|CIPRIAN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|11
|IONESCU
|MONICA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|SAMSON
|RADU-CONSTANTIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|APOSTOL
|MIHAI
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|GAGIU
|LOREDANA-DELIA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|UNGUREANU
|MARIA-MAGDALENA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|PĂLĂMIDĂ
|DRAGOȘ-VLADIMIR
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|UNGUREANU
|ANDREEA-MIHAELA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|ZOURIDAKIS
|MIHAELA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|ȚIGĂNUC
|TANIA-ELENA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|IANCU
|GHEORGHE
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|16
|POSTELNICU
|CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|ȘERBAN
|CIPRIAN-CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|COTÎRLEȚ
|PAUL-CLAUDIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|SANDU
|ANCA-ANDREEA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|VASILIU-MACOVEI
|DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|DAVID
|DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|GRIGOREAN
|VLAD
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|FLORESCU-PURCARIU
|LIVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|HAVRICI TOMȘA
|IULIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|MERCAȘ
|DIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|MIHALCEA
|CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|CAZAN
|SORIN-DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|RĂUCESCU
|NICOLAE-ALIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|CIUTEA
|DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|IRIMIA
|VASILICA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|BAGHIU
|CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|APOPII
|CIPRIAN-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|POSTOLACHE
|ALEXANDRA-LAVINIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|ILARIU
|MIRUNA-ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|MIHUȚ
|RALUCA-ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|9
|VORONEANU
|CEZAR-MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|21
|APREUTESEI
|GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|21
|PAVEL
|ALINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|21
|LEANCĂ
|MIHAIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|21
|ENACHE
|ELENA-MĂDĂLINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|21
|CIOBANU
|GEORGIANA-SIMONA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|CIUBUC
|CIPRIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|POPA
|MARIUS-LOREDAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|TOMA
|VLĂDUȚ-VASILE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|DIDILĂ
|ELENA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|SAVIN
|CRISTIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|ANTON
|MARIA-ALEXANDRA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|FLOREA
|BOGDAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|POPESCU
|DUMITRU-MARIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|MIRĂUȚI-TOMA
|ADINA-GHEORGHIȚA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|12
|JOVANOVIC
|DANIELA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|19
|IONIȚĂ
|LAURENȚIU-CĂTĂLIN
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|15
|BLĂJUȚ
|ISIDOR
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|15
|ARMAȘU
|ANDREEA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|NĂSTĂSELU
|VĂLU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|PARDOS
|STANCIU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|TATARU
|VASILE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|POCOVNICU
|LILIANA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|PATRICHE
|GHEORGHE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|POCOVNICU
|CONSTANTIN-CĂTĂLIN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|PANȚIRU
|MIHĂIȚĂ
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|LUNGU
|ANDREEA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|RUSU
|IOAN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|8
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|CONSTANTINESCU
|GEANINA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|10
|ANGHEL-CUCU
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|TERZIAN
|SIRUN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|25
|PAPAZIAN
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|NACOV
|GHEORGHE
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|TOPCIOV
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|SEHABI
|PETRONELA
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|26
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|24
|BOCICOR
|MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|23
|AMET
|VAROL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|23
|OMER
|METIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|23
|ZIADIN
|ELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|23
|ARSLAN
|OZGÜN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|23
|VELULA
|ADEL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|PEPENE
|DANIELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|POLGÁR
|ÁRPÁD-CSABA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|SZABÓ
|SZILVESZTER
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KIS
|TAMÁS
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|NAGY
|ANTÓNIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|NAGY
|BOTOND-KÁROLY
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|BODOR-FABIAN
|ORSOLYA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|NAGY
|ATTILA-ZOLTAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ALBERT
|LÁSZLÓ
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KARACSON-CRISTEA
|OTTÓ-CSABA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|33
|IBRAM
|IUSEIN
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|32
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|32
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|40
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|41
|LONGHER
|GHERVAZEN
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|41
|LONGHER
|VICTORIA
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|41
|IRIȘEC
|IOSEF
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|41
|ZIELONKA
|ANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BULAI
|IULIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|APOSTOL
|MARIA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BUZDUGAN
|ALIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|TANASĂ
|MARIAN-IONUȚ
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|GHIȚĂ
|BOGDAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|MUCENICU
|VASILE
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|PUȘCAȘU
|MARIUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|SURDU
|PAVEL-RĂZVAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|COȘOFREȚ
|VASILE
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|MURARU
|MIHAI-ALEXANDRU
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|38
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|SAUCIUC
|ILIE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|PASENCIUC
|VASILE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|GHERMAN
|LUCICA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|12
|BÎRCULESCU
|NECULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|VLĂESCU
|VIRGILIU-GEORGE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|VASILIU
|IONEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|BALABAȘCIUC
|MUGUREL-SORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|PINTILEI
|OANA-ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|SIRETEAN
|MIRCEA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|TOMNIUC
|CRISTIAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|ONORIU
|EMANUEL
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|MARIN
|ION
|FORȚA DREPTEI
|5
|DULGHERU
|PETREA
|FORȚA DREPTEI
|5
|ROȘU
|ALEXANDRU
|FORȚA DREPTEI
|5
|ȘALAR
|FLORIN
|FORȚA DREPTEI
|5
|OPREA
|GABRIELA-CARMEN
|FORȚA DREPTEI
|5
|POPESCU
|COSTICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|CRIHAN
|GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|URSU
|PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|MORARIU
|MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|POTOP
|GRIGORE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|DĂNILĂ
|CORNELIU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|BENEA
|MIHAELA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|FLUTUR
|GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|ILISOI
|OCTAVIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|TABARCEA
|GEORGIANA-ANCA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|SEREDENCIUC
|VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BENȚA
|CODRIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|GHERGHEL
|GRAȚIAN-DECEBAL
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|17
|VELNICIUC
|GHEORGHIȚĂ
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|19
|BURȚILĂ
|ALEXANDRU-DAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|BEREANU
|NECULAI
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|GUZGĂ
|ANDREEA-MARIA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|ARHIRE
|LUCIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|TODIREANU
|LILIANA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|IRIMIA
|IULIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|VASILIU
|CĂTĂLIN-IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|STAN
|IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|ȘOLOGON
|IOAN-CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|MÎNDRUȚĂ
|GHEORGHIȚĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|COCRIȘ
|DOINIȚA-NELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|MUSCĂ
|CIPRIAN-DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|COSTAN
|CIPRIAN-IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|BĂLAN
|SILVESTRU-RĂDĂUȚI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|ȘMADICI
|VLĂDUȚ-SILVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|STOLERCIUC
|BOGDAN-COSTICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|STRUGARIU
|CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|IȚCUȘ
|IOAN-ILIE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|DIACONESCU
|MARIUS-PETRONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|8
|CATRIN
|MARIUS-IONUȚ
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|CUȘNIR
|RODICA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|GROSARIU
|OVIDIU-DRAGOȘ
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|SIMIONIUC
|ELENA-CĂTĂLINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|GEOSU
|IONUȚ-DANIEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|NEDEA
|GHEORGHE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|13
|VALCU
|NECULAI-VALENTIN
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|15
|SPIRIDON
|VIOREL
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|20
|UNGUREANU
|MARIANA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|FLUTUR
|FLOAREA-ELEONORA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – SECOLUL XXI
|CREȚU
|VASILE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR
|TAVȘANCE
|PAUL-VALERIU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|HANGANU
|PETRU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|PASCU
|MIHAILA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|CAPRĂ
|OLGA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|14
|ALDEA
|ELENA-MĂDĂLINA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|AMBRUS
|JÓZSEF
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|BARTÓK
|ENIKŐ-MÁRIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|SERES
|SZABOLCS
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|CSISZÉR
|MÁRTA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|POPESCU
|NICOLAE-DANIEL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|CRĂIUȚ
|ADRIANA-VALERICA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|COZMA
|ANAMARIA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|COCUȚA-PITICARI
|CRISTINA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|SASCĂU
|SEBASTIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ȘVEDUNEAC
|LAURA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|13
|FORIS
|TIBERIU
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|13
|BOROIANU
|OANA-CONSTANTINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|NEGREA
|PETRU-GABRIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|PUȘCAȘU
|LUCIAN-FLORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|GROSU
|VERONICA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|PRELIPCEAN
|DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|MIRON
|NECULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|HRIȚCAN
|CONSTANTIN-CRISTINEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|BRĂTEANU
|ALEXANDRA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|BLANĂ
|CĂTĂLINA-ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|POPOVICI
|FABIAN-ALEXANDRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|CIOBANU
|FLORIN-DAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|LUCHIAN
|DOREL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|CUCORADĂ
|ȘTEFAN-FLORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3
|BOGHIAN
|MARIUS-MIHAI
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|JURGIU
|IONEL-MARIAN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|7
|ADAM
|IULIANA
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|22
|GROSARU
|IOANA
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|36
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|27
|STANCU
|IONEL
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|27
|CODREANU
|CRISTINA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|PĂUN
|NICOLAE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|GOTU
|VIORICA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|24
|VASILE
|DANIEL
|CANDIDAT INDEPENDENT
|41
|BODNAR
|DANIEL
|CANDIDAT INDEPENDENT
|40
|NEȘCULESCU
|ANDREI-IONUȚ
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|23
|FEODOR
|SILVIU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|23
|ARTION
|NICOLAE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|23
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|URSU
|GIANINA-CARMEN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|16
|LAURIC
|VASILE
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|26
|VEXLER
|SILVIU
|FORȚA DREPTEI
|5
|MACOVEICIUC
|PĂSTOREL-IULIAN
|FORȚA DREPTEI
|5
|POPOVICI
|CRISTINEL-NECULAI
|FORȚA DREPTEI
|5
|BRAȘCANU
|PAUL
|FORȚA DREPTEI
|5
|DRĂGUȘANU
|OCTAV-ANTON
|FORȚA DREPTEI
|5
|MALANCIUC
|ADRIANA-FLORENTINA
|FORȚA DREPTEI
|5
|HANȚCO
|CEZAR-IONUȚ
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|31
|BOUDA
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|31
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|31
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|21
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|21
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|21
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|21
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|12
|OLAREAN
|DĂNUȚ
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|BUTNARIU
|IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|NAȘCU
|VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|UNGUREAN
|IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|IRIMIA
|RUBEN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|IRIMIA
|MARIUS
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|POTOP
|IOAN-BENIAMIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|CRIHAN
|DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|BENEA
|ROMICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|ARGINT
|PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|CRIHAN
|CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|POTOP
|ALEXANDRA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|DĂNILĂ
|MARINICA-LĂCRĂMIOARA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|ARGINT
|ZÂNICA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BALAN
|IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|FĂDOR
|ANGELICA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|GHEORGHIU
|BOGDAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|CADARIU
|CONSTANTIN-DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|MITREA-MUNTEAN
|ROZMENI-DANIELA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BARBĂ
|NICULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|BREABĂN
|RAMONA-CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|SCHIPOR
|ADRIAN-ARCADIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|HAIURA
|VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|ZĂHĂRESCU
|MARIAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|MORARU
|MIHAI-LIVIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|CIORNEI
|CEZAR-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1
|SALUP-RUSU
|ALEXANDRU-MARIAN
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|17
|VELNICIUC
|OVIDIU-ANDREI
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|19
|RĂDUCEA
|GHEORGHE-VALENTIN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|SÂRGHE
|TEODOR-SEBASTIAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|MALOȘ
|ION-NICOLAE
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|GIREADĂ
|DĂNUȚ-COSTEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|ZAHARIA
|ANTONIE
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|COSMACIUC
|MARIA-ALINA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|PETRENCIUC
|NELU-RĂZVAN
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|OLARU
|ANDREEA-DIANA
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|GAVRIL
|IONUȚ
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|HUȚANU
|CEZAR
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|ARMEANCA
|ȘTEFAN-ANDREI
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|STRUȚUC
|MARIUS-GABRIEL
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|SÂRGHE
|ALEXANDRU
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|11
|DĂNILĂ
|ALINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|BEJINARIU
|EUGEN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|ADOMNICĂI
|MIRELA-ELENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|IONAȘCU
|DUMITRU-DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|BLANARI
|LARISA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|FEDIUC
|ILIE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|OLARU
|FLORIN-COSTICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|MATEI
|GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|DUPRII
|GELU-VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|ANDRONACHI
|TRAIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|SIMEREA
|STELIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|IVAN
|CAMELIA-GEORGIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|COST
|OCTAVIAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2
|GHELIUC
|LĂCRĂMIOARA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|SAVA
|PAULA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|LEONTE
|CONSTANTIN-LUCIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|ȚUȚUIANU
|OTILIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|SAVA
|VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|BĂLAN
|LILIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|ȘMADICI
|VIORICA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|FILOTE
|PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|LEONTE
|AURICA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|RÎPANU
|DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|BALAN
|CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|FILOTE
|LILIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|MOLDOVAN
|BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|10
|STRUGARIU
|NICANOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|8
|RĂZBOI
|GEANINA-ANAMARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|8
|CATRIN
|ANA-MARIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|BĂIȘANU
|ȘTEFAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|LĂZĂROI
|IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|TOMESCU
|IOAN-GELU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|ZANCU
|MARIANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|POPESCU
|IULIAN-IONEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|PÎNZARU
|VASILE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|COTOC
|COCUȚA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|CREȚU
|IULIANA-ELENA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|CUȘNIR
|IULIAN-MARIUS
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|HODOROABĂ
|ELENA-NELICA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|PITUC
|GHEORGHE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|GROSARIU
|CORINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|14
|CHIDOVEȚ
|COSMIN-MIHAI
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|15
|BUSINI
|MANUELA-DANA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|20
|DUMITRACHE
|ROXANA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|20
|CÎMPAN
|ȘTEFAN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|FLUTUR
|GABRIEL-DUMITRU
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|URSULEANU
|DAN
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – SECOLUL XXI
|CREȚU
|LILIANA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|OSTAFI
|DANIELA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|POPOVICI
|LUCICA-MARIA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|GAȘPAR
|GHEORGHE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|AXENTE
|ALINA-ELENA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|SAVIN
|VIORICA-LIDIA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|BEJENARU
|VASILE
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|SAVIN
|MARCUS
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|HUBCA
|VIOLETA-NICOLETA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|JACOTĂ
|DOINA
|ROMÂNIA SOCIALISTĂ
|9
|PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
|BULIGA
|CONSTANTIN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|TERZIAN
|SIRUN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|35
|PAPAZIAN
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|NACOV
|GHEORGHE
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|TOPCIOV
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|32
|SEHABI
|PETRONELA
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|37
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|30
|BOCICOR
|MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|25
|AMET
|VAROL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|25
|OMER
|METIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|25
|ZIADIN
|ELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|25
|ARSLAN
|OZGÜN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|25
|VELULA
|ADEL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|FEHER
|GABOR
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|RANCZ
|JUDIT
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|ALBERT
|ALFONZ-PÁL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|ȘUTA
|KRISZTINA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|SZABÓ
|ATTILA-LEVENTE
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|BONDÁR
|ZSOLT
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|ANTAL
|LEVENTE-MIHÁLY
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|6
|BIRÓ
|CSABA-SZILVESZTER
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|34
|IBRAM
|IUSEIN
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|29
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|29
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|38
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|28
|LONGHER
|GHERVAZEN
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|28
|LONGHER
|VICTORIA
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|28
|IRIȘEC
|IOSEF
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|28
|ZIELONKA
|ANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|UNGUREANU
|EMANUEL-DUMITRU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ANGHELEA
|MIHAI-DORU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|SBÎRNEA
|CRISTINA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ȘVEDUNEAC
|MIRCEA-BOGDAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|BARBĂLATĂ
|LORIN-CONSTANTIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|ISTRATE
|OLTEA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|NISTOR
|TIBERIU-IONUȚ
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|DRANCA
|IULIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|GRĂMADĂ
|VALY-LAURENȚIU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|PĂR-ISAR
|ROBERT-CRISTIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|FILIPIUC
|MARIUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|TODAȘCĂ
|VASILE-BOGDAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|4
|HALAT
|GABRIELA
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|33
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|SAUCIUC
|ILIE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|PASENCIUC
|VASILE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|39
|GHERMAN
|LUCICA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|19
|ISTRATI
|IGORI
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|19
|UNGUREANU
|MARIANA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|19
|ȘERBAN
|ELENA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|19
|BALTĂ
|SABINA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|19
|MATEI
|VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|CHELMU
|SERGIU-SORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|PASCAL
|VERONICA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|MERLAN
|VICU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|CARABINĂ
|CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|JIANU
|ROXANA-PAULA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|FIERARU
|VASILE
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|17
|TOADER
|SEVERIN
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|18
|TIMOFTE-BENȚA
|MARIUS-RĂZVAN
|FORȚA DREPTEI
|6
|MATIEȘ
|LIVIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|POP
|ION-LAURENȚIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|CIOBANU-HARHAS
|LILIANA
|FORȚA DREPTEI
|6
|PAVEL
|ION
|FORȚA DREPTEI
|6
|JALBĂ
|ANDREI
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|8
|MACHIDON
|OVIDIU-MIRON
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|13
|VELEA
|CEZARINA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|16
|ARION-ȚIGĂNAȘU
|JĂNICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|TRĂILĂ
|CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|LAZĂR
|PAUL-IULIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|DRĂGUȚ
|VIOLETA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BULUMAC
|DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|MANEA
|DANIELA
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|14
|POPA
|MAGDALENA
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|11
|OPRIȘAN
|ȘTEFAN-BOGDAN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|11
|TESLARIU
|ANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|STOICIU
|VICTORIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|BÎCA
|IULIAN-MIHAIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|BOERU
|SERGIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|HUIBAN
|VERONICA-MIHAELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|ZARĂ
|COSTEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|7
|PIVNICERU
|IRINEL-GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|7
|BOSÎNCEANU
|CAMELIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|7
|POPA
|MIHAIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|7
|PARNAVEL
|DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|7
|CIURESCU-MANEA
|CLAUDIU-FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|COPĂCEAN
|DUMITRU-DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|FORJE
|SANDRA-MĂRGĂRITA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|MIHAI
|CIPRIAN-ANTONIO
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|10
|TUDOR
|GHERGHINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|BEM
|CRISTIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|NECHITA
|TIBERIUS-DANIEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|ANGHEL
|LARISA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|IOVU
|IOANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|ROȘU
|LUDIA
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|9
|NEAGOE
|CĂTĂLIN-NICOLAE
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|9
|CHARITON
|OLGA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|12
|BLĂJUȚ
|ANDREEA-PAULA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|MAGYARI
|MONIKA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ELEKES
|SZABOLCS
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ANTAL
|ȘTEFAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|SZŐLLŐSI
|TIBERIU-BENIAMIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|GÁL
|HAJNAL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|MÎNDRU
|CĂTĂLIN-EMIL
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BRÎNZĂ
|ANDREI-DAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BĂRBĂSCU
|PAULA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|LAZĂR
|GINA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BOLEA
|MIHAI
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|CUZUB
|CIPRIAN-MIHAI
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|DÎRȚU
|LENUȚA-ANA-MARIA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|BURAGA
|RALUCA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|SÎNGIU
|TIBERIU
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|DÎRȚU
|IOAN
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|ANDREI
|MARINELA
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|CREȚU
|EMIL
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|DÎRȚU
|GHEORGHIȚĂ
|ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
|21
|PĂDURARU
|GIGEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|GHERASIM
|LAURA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|SANDU
|IONEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|AVRAM
|SAMUEL-IULIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|PĂUN
|MIHAI-BOGDAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|FOCȘA
|GEORGIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|DIACONU
|CRISTINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|NECHITA
|LUCIAN-CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|ȚOCU
|CĂTĂLIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|2
|BORZA
|FLORIN
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|VRÎNCEANU
|ALEXANDRU-VLAD
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|BOSNEA
|DUMITRU
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|POPOVICI
|MARIA-ALEXANDRA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|BECK
|GEANINA-ELENA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|MIHAI
|ADI -IONUȚ
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|POPOVICI
|IONUȚ
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|BĂLȚATU
|DIANA-MIHAELA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|IFRIM-PÎRVU
|RAMONA-CĂTĂLINA
|ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
|19
|TODERAȘCU
|CIPRIAN-ALBERT
|ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.
|23
|GROSARU
|IOANA
|ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA”
|28
|STOICA
|BOGDAN-ALIN
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|33
|STANCU
|IONEL
|ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
|33
|CODREANU
|CRISTINA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|PĂUN
|NICOLAE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|PARASCHIV
|IULIAN-COSTEL
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|PARASCHIV
|BOGDAN-FLORIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|GOTU
|VIORICA
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|PĂUN
|IONUȚ-CONSTANTIN
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|35
|VASILE
|DANIEL
|CANDIDAT INDEPENDENT
|41
|SPIRIDON
|SILVIAN-ANDREI
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|40
|FEODOR
|SILVIU
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|40
|ARTION
|NICOLAE
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|40
|CRĂCIUN
|SVETLANA-FLORENTINA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|20
|PASAT
|ELENA-CARLETA
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|20
|ADAM
|BENONE-VALERIU
|DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI
|20
|VĂSÎI
|IULIA
|FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA
|32
|VEXLER
|SILVIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|ARCĂLEANU
|MARIUS-MARIAN
|FORȚA DREPTEI
|6
|TOMA
|ADRIANA
|FORȚA DREPTEI
|6
|ROTARIU
|BOGDAN
|FORȚA DREPTEI
|6
|PAMFIL
|ANIȘOARA
|FORȚA DREPTEI
|6
|IAMANDI
|MIHAELA-EMILIA
|FORȚA DREPTEI
|6
|CRISTEA
|ANA-MARIA
|FORȚA DREPTEI
|6
|ARMĂNUȚĂ
|DRAGOȘ-LIVIU
|FORȚA DREPTEI
|6
|MITITELU
|VIORICA-CRISTINA
|FORȚA DREPTEI
|6
|STUPU
|SILVIU
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|29
|BOUDA
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|29
|MOȚEC
|ȘTEFAN
|FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA
|29
|PERVULESCU
|ASTRID-MARICHEN
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|GANȚ
|OVIDIU-VICTOR
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|ȘINDILARIU
|THOMAS
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|ROST
|ANDREA-BETTINA
|FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA
|30
|MANTA-KLEMENS
|CHRISTINE
|LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE
|9
|ȘTEFĂNICĂ
|REMUS
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|15
|POPA
|COSTEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|CIOCEANU
|AVRAHAM-MARIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|RUSU
|PETRU-CRISTINEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BARBU
|MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|VLADA
|ROBERT-LAURENȚIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BUNESCU
|IDA-ADNANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BUZILĂ
|MARA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BOLOHAN
|ȘTEFAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|TRIFAN
|LILIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|POPA
|CĂTĂLINA-EUGENIA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4
|BACIU
|PETRONEL-MARIUS
|PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
|16
|CÎRLESCU
|ALEXANDRU-IULIAN
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|12
|TESLARIU
|ANDREI-IONUȚ
|PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
|14
|CĂTANĂ
|CRISTIAN-VICTOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|SOLOMON
|ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|RINDER
|ANA-SMARANDA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|POPICA
|EDUARD-ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|STATIVĂ
|IRINEL-IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|ALEXANDRU
|ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|MIRON-FERARU
|ROXANA-MĂDĂLINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|CĂCIULĂ
|MĂDĂLIN-CLAUDIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|ESCU
|IOAN-CODRIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5
|TĂNĂSUCĂ
|DAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|VOLOCARU
|SIMION-GABI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|ALI
|KHADEEJA NOOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|MIHU
|CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|CODREANU
|ELENA-DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|CODIȚĂ
|CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|ROMAN
|MIHAELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|ȚICĂU
|GEORGETA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|BOBÂRNAT
|ANA-MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT
|8
|IORDĂCHIȚĂ
|DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|BALAN
|ADRIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|CRISTEA
|PETRUȚ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|PĂDURARU
|IONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|DOROFTEI
|COSTICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|DOROFTEI
|MARIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|PĂTRU
|IOANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT
|11
|ALBU
|ȘTEFAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|ENACHI
|RAISA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|RECLARU
|SIMONA-MANUELA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|BOBIRC
|COSTIN COSMIN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|JUVERDEANU
|ELENA- DIANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|NIȘULESCU-ASHRAFZADEH
|HAMID
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|ENACHE
|ANDREI
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|LUNGU
|DANIELA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|IACOB
|EDUARD-RĂDUCU
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|17
|MANOLE
|RAREȘ
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|10
|CHARITON
|MARIUS
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|10
|ROTARU
|CRISTINEL
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|10
|CONSTANTINESCU
|BOGDAN-CIPRIAN
|PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN
|10
|RĂBEI
|PETRONELA-CLAUDIA
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|13
|PARASCHIV
|VIOREL
|REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|13
|ANGHEL
|NICOLETA-CRISTINA
|SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE
|7
|LAZĂR
|CIPRIAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|34
|PAMBUCCIAN
|VARUJAN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|34
|TERZIAN
|SIRUN
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|34
|BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES
|NARINE
|UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA
|34
|PAPAZIAN
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|NACOV
|GHEORGHE
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|TOPCIOV
|PETRU
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|COSILCOV
|ADRIAN-SORIN
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|IVANCIOV
|ANA-CAROLINA
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|PIȚ
|DANIEL-MARIUS
|UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA
|31
|SEHABI
|PETRONELA
|UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA
|27
|GHERA
|GIURECI-SLOBODAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|FIRCZAK
|IULIUS -MARIAN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|GAL
|FRANCISC-OSCAR
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|MUREȘAN
|MARIANA-SVETLANA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|BOJCSUK
|SVETLANA-CARMEN
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|BODNARIUC
|GABRIELA-CRISTINA
|UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA
|37
|BOCICOR
|MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|36
|AMET
|VAROL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|36
|OMER
|METIN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|36
|ZIADIN
|ELA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|36
|ARSLAN
|OZGÜN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA
|36
|VELULA
|ADEL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KÁNTOR
|BOGLÁRKA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|SZENTES
|ANTAL
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|KERTÉSZ-COLȚ
|ALICE-MARIA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|HERCZEG
|LEOPOLD-ATTILA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|ILYES
|SÁNDOR
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|BODO
|JOHANNA
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|MELLAN
|PÉTER-MIKLÓS
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|VAJDA
|GYŐRGY
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|3
|FAZAKAS
|ZOLTAN
|UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA
|24
|IBRAM
|IUSEIN
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|22
|MERKA
|ADRIAN-MIROSLAV
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|22
|JUCAN
|IOANA-CRISTINA
|UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA
|38
|ZISOPOL
|DRAGOȘ-GABRIEL
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|25
|LONGHER
|GHERVAZEN
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|25
|LONGHER
|VICTORIA
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|25
|IRIȘEC
|IOSEF
|UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
|25
|ZIELONKA
|ANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|BOTEZ
|MIHAI-CĂTĂLIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|CIOBOTARU
|OVIDIU-CĂTĂLIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|AFTENI
|MITICĂ
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|ȘERBAN
|ANDREI
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|VASLUIANU
|ANDREEA-MARIANA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|COSTRĂȘEL
|ALIN-ELVIS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|MIRON
|NICU-VALENTIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|NOVAC
|DAN-TIBERIU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1
|CROITORU
|DANA
|UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
|39
|CRÎSTICI
|OGNEAN
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|PETREȚCHI
|NICOLAE-MIROSLAV
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|HORVAT
|IRINA-LIUBA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|SAUCIUC
|ILIE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|SZABO-CONDREI
|MARIA
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|PASENCIUC
|VASILE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|26
|GHERMAN
|LUCICA