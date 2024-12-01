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Alegeri parlamentare 2024 | Cine a câștigat în Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

De: Irina Vlad 01/12/2024 | 12:03
Alegeri parlamentare 2024 | Cine a câștigat în Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui
INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Duminică, 1 decembrie 2024, au loc alegerile parlamentare din România. Cetățenii își vor alege membrii Senatului și a Camerei Deputaților. Iată care sunt candidații din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. BEC – Biroul Electoral Central va publica primele rezultate la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare. 

BACĂU – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 15 POPA IOAN
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 15 SEVERIN MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 ȘTEFĂNESCU DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 AURAȘ RELU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 COȘA MARICICA-LUMINIȚA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 GHEORGHIȚĂ MARIUS-GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 FILIP LIVIU-CONSTANTIN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 BOBAN DAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 CIORTAN CONSTANTIN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 MUNTEANU ANDREEA-MARIA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 GRIGOROAIA CORNEL-VIOREL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 ROTARU CIPRIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 DEDULEASĂ GEORGE-LUCIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 CANEA MIHAELA-CARMEN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 GHINEȚ FLORIN-VASILE
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 CIOBANU-HARHAS CRISTIAN-COSMIN
FORȚA DREPTEI 6 CIBOTARU ALEXANDRU
FORȚA DREPTEI 6 GHERASIM CONSTANTIN
FORȚA DREPTEI 6 IGNAT NICU-CODRIN
FORȚA DREPTEI 6 POPOVICI ROBERTA
FORȚA DREPTEI 6 HARIGA RADU-LUCIAN
FORȚA DREPTEI 6 SÂRBU NICU-IULIAN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 ȚUCĂ GEORGE-VLAD
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 BURSUC VALENTIN-GABRIEL
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 LUPU CRISTINA-ALINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 9 TABARCEA OLTIȚA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 LUCACI MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 CAPRARU PAVEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 MĂRTINAȘ ASTRID-ROBERTA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 ANDRICI IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 ROMAN GICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 CONSTANTIN TOMA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 CRISTEA TINA-OANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 NĂSTASE MARIA-RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 STOICAN IULIAN-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 MIHĂILĂ DAN-GHEORGHE
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 8 CONDREA RĂZVAN-COSTEL
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 10 PATRAȘCU GABRIEL-FLORIN
PARTIDUL PATRIA 23 SIMION MARICICA
PARTIDUL PATRIA 23 GABOR VALENTIN
PARTIDUL PATRIA 23 MUNTEANU PETRONEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 13 MOTOC MARIUS-COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 FLOROIU IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 PRODAN PAUL-GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 EGARMIN ANA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CONSTANTIN ȘTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 DROIMAN ALEXANDRU-NORBERT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 SANDU IONELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 RUSE MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 BOBOC MARCELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 MARCHIDAN MARINICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 BOLOGEANU FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 STOICA LUCICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 UNGUREANU CIPRIAN-COSTEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BALINT ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 GORGAN-BEJAN MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 TALABĂ DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 DAVID CRISTIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 VÂRGĂ IOAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 NEICUȚESCU IONELA-CORINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 CATANA MIHAI
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 SPĂTARIU DANIELA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 POPA GHEORGHE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 ARDELEANU MIHAI
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 17 MATEI ALEXANDRU-LAURENȚIU
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 17 BOLEA MIRUNA-MIOARA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 19 BEȚA MIHAI-ANDREI
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 19 TĂNASE ELENA-ROXANA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 7 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONESCU ELENA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 7 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCAN MARIUS-CĂTĂLIN
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 14 BELCIU MĂDĂLINA-CRISTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 COJAN BEBI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 BILIBOK RÓBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 SZŐCS PÁL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 CÂTEA IULIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 ARAMĂ ROXANA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 ANTAL CRISTINEL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 CERNIC SEBASTIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 POPESCU-GAGIU ȘTEFANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 VRABIE OVIDIU-DAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 CIOBANU ALEXANDRU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 IFTIME MIHĂIȚĂ-CLAUDIU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 TAMAȘ CLAUDIU-VASILE

 

BACĂU – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

BACĂU ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 15 POPA RAREȘ-IOAN
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 ENACHE DIANA
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 ALECU ROBERT
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 MIRONEANU-HÂRA RADU
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 DRUMEA CIPRIAN-LAURENȚIU
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 MARGINĂ GELU
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 PĂDURARU MIHAI
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 DIACONU VICTOR
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 MAXIM GABRIEL-CORNEL
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 COMAN ALISA-FLORENTINA
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 LETEANU IURI-NICOLAI
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 AILENEI IONUȚ
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 MILEA COSMIN
BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4 GĂLBEAZĂ ADRIANA-ELENA
BACĂU ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 TOFĂNESCU ALICE-BIANCA
BACĂU ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 ROZNOVEANU GHEORGHE
BACĂU ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 SDROBIȘ CONSTANTIN
BACĂU ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 41 GROSARU IOANA
BACĂU ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 34 STOICA BOGDAN-ALIN
BACĂU ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 32 STANCU IONEL
BACĂU ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 32 CODREANU CRISTINA
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 PĂUN NICOLAE
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 GOTU VIORICA
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
BACĂU ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 26 VASILE DANIEL
BACĂU CANDIDAT INDEPENDENT 44 SECARĂ OANA-MIHAELA
BACĂU CANDIDAT INDEPENDENT 43 STOIAN GEORGE-BOGDAN
BACĂU COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 35 FEODOR SILVIU
BACĂU COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 35 ARTION NICOLAE
BACĂU COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 35 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 ICHIM CRISTIAN-PAUL
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 ALEXOF GEORGE-CAROL
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 MACOVEI MIHAI-BOGDAN
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 ARSENI IONELA
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 BUSUIOC VASILICĂ-ALEXANDRU
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 FILIP-KACENCO ADRIAN
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 IORGA ADINA-ELENA
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 SENTEȘ CONSTANTIN
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 VRÎNCEANU RĂZVAN-CĂTĂLIN
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 CIOBANU-HARHAS FLORINEL
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 BĂRBIERU ȘTEFAN
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 PALADE SORIN-IONEL
BACĂU DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 22 GHINEȚ IONELA-ROXANA
BACĂU FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 38 VEXLER SILVIU
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 POPA GHEORGHE
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 CHELMUȘ GHEORGHE
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 COȘNIȚĂ ROMICĂ
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 RADU IRINA
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 ÎNTUNERIC LUCIAN-IONEL
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 PARASCHIV MARIUS
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 BREAHNĂ MARIANA
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 ANDREI SEBASTIAN
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 BĂCĂOANU CONSTANTIN-ALEXANDRU
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 MITITELU LIVIU
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 CONSTANTIN SILVIA-ROXANA
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 NENIU CONSTANTIN
BACĂU FORȚA DREPTEI 6 URECHE IONEL-DANIEL
BACĂU FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 33 BOUDA ȘTEFAN
BACĂU FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 33 MOȚEC ȘTEFAN
BACĂU FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 33 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
BACĂU FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 GANȚ OVIDIU-VICTOR
BACĂU FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 ȘINDILARIU THOMAS
BACĂU FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 ROST ANDREA-BETTINA
BACĂU FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
BACĂU LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 MOGOȘESCU ROBERT
BACĂU LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 LUPU IULIAN-GABRIEL
BACĂU LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 PĂDURARU SILVIA
BACĂU LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 20 PURGHEL SEBASTIAN-CONSTANTIN
BACĂU PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 9 PLEȘCA NICOLETA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 MĂRTINAȘ PETRU
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 AYTAÇ-SAVA ELENA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 TĂRCUȚĂ DANIEL
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 IONESCU DAN
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 CĂPRARU ECATERINA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 FECHET MIRCEA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 NĂSTASĂ CLAUDIU-CONSTANTIN
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 ILIE VIOREL
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 PAȘCU APĂVĂLOAIE ELENA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 CIOFU CĂTĂLINA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 HĂRĂTĂU ELENA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 IORDACHE IOANA-MARIA
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 HAZAPARU NICOLAE-CĂTĂLIN
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 MARCU COSTICĂ
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 BÎRZU ILIE
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 IANCU COSMIN-ALEXANDRU
BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 POPA LAURENȚIU
BACĂU PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 8 PRISECARU RAMONA
BACĂU PARTIDUL OAMENILOR TINERI 10 IONESCU RADU-MIHAIL
BACĂU PARTIDUL OAMENILOR TINERI 10 POPOVICI CORNELIA-ELENA
BACĂU PARTIDUL OAMENILOR TINERI 10 HLEVA ANDRA-IULIA
BACĂU PARTIDUL PATRIA 23 PATRAȘCU ANTONIN
BACĂU PARTIDUL PATRIA 23 BALAN MANIX
BACĂU PARTIDUL PATRIA 23 ANDREI GENOVEVA
BACĂU PARTIDUL PATRIA 23 DRIȘCU COSTEL
BACĂU PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 13 BALAN DUMITRELA-VIOLETA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 DUNAVA COSTEL-NECULAI
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 BUDACĂ VASILE
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 POPA GEORGE-ADRIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 BUNDUC CONSTANTIN-GABRIEL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 PRAVĂȚ SILVIU-IONEL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 TULPAN OLIMPIU ADRIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 MAXIM LORENA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 AVORNICIȚEI GIGEL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 NISTOR ADRIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 SCORȚANU ALEXANDRINA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 POPA VLAD-IUSTINIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CUCERESCU ION
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 COMAN GHEORGHE
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 PALAGHIAN ALECSANDRA – IOANA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 BURDUCEA BOGDAN-MIHAIL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 RUSE IONUȚ-BOGDAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 DINICU MIHAELA-CORNELIA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 BRATOSIN ANA-MARIA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 MURGOCI COSTEL-VASILE
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 UNGUREANU CARMEN-ELENA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 NEAGU VIRGIL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 DAVID DUMITRU
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 DINICU MARIAN-VIOREL
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 MUNTEANU VIOREL-IULIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 12 HUȚANU IULIAN-FLORIN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BALINT LUCIAN
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BRĂNIȘTEANU IULIA-MIHAELA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 HERCIU DELIA-PETRINA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BRĂNIȘTEANU DIANA-ELENA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BALINT MARIA-EUGENIA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 PĂULEȚ CLAUDIU
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BIBIRE BIANCA-LĂCRĂMIOARA
BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 FULGA ADRIAN-ALEXANDRU
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 PASCALINI NINI-ALEXANDRU
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 CATANA MARIA-ALEXANDRA
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 DÂRLEA ALEXANDRU
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 BUSUIOC VIOREL-REMUS
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 ILIEȘ VASILE
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 FLOREA RODICA
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 ȘOFA DANIELA
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 ALBU BOGDĂNEL-IONEL
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 LĂZĂROIU RADU
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 COLĂCEL NICOLETA
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 RÂNCU CARMEN-LAVINIA
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 POPA SORIN
BACĂU PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 16 APOSTU LARISA-PETRINA
BACĂU PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 17 PITULAN CONSTANTIN-VIOREL
BACĂU PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 17 DRAGU ANGELA
BACĂU REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 19 CHIRIȚA CĂTĂLIN-MIHAI
BACĂU REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 19 HODOROG MONICA-ȘTEFANIA
BACĂU REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 19 VEREȘ-GHENȚA ANGEL-IONUȚ
BACĂU ROMÂNIA SOCIALISTĂ 7 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GRIGORIU GEORGE-MANOLE
BACĂU ROMÂNIA SOCIALISTĂ 7 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ȘTEFAN LUCREȚIA
BACĂU SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 14 UNGUREANU ANDREEA
BACĂU UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 31 PAMBUCCIAN VARUJAN
BACĂU UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 31 TERZIAN SIRUN
BACĂU UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 31 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
BACĂU UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 31 PAPAZIAN PETRU
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 NACOV GHEORGHE
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 TOPCIOV PETRU
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 COSILCOV ADRIAN-SORIN
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 IVANCIOV ANA-CAROLINA
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 PIȚ DANIEL-MARIUS
BACĂU UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 36 SEHABI PETRONELA
BACĂU UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 40 GHERA GIURECI-SLOBODAN
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 GAL FRANCISC-OSCAR
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
BACĂU UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 42 BOCICOR MARIA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 24 AMET VAROL
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 24 OMER METIN
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 24 ZIADIN ELA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 24 ARSLAN OZGÜN
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 24 VELULA ADEL
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 POGAR LAURENȚIU
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 NOGHI-CREȚU ANA-MARIANA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 ANDRIEȘ RALUCA-ALEXANDRA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 CONDREA GYÖRGY-HUNOR
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 OLTEAN PÉTER
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 GAL ALINA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 SZÉCSI CSABA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 BUDĂU ROBERT
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 DUMA DANIEL
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 LASLĂU FRANCISC
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 APOSTU ENIKÖ
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 BUTACU CIPRIAN
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 ANTAL MARIA
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 39 IBRAM IUSEIN
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 25 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
BACĂU UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 25 JUCAN IOANA-CRISTINA
BACĂU UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 27 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
BACĂU UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 37 LONGHER GHERVAZEN
BACĂU UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 37 LONGHER VICTORIA
BACĂU UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 37 IRIȘEC IOSEF
BACĂU UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 37 ZIELONKA ANA
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 LAZĂR TEODOR
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 NEGRU ANDREEA
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 CIOBANU FELICIA
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 AILIOAIE CRISTIAN-FELEX
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 HADÎMBU IONUȚ-EMANUEL
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 LASCHI ȘTEFAN
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 BARNA CRISTIAN
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 CHIBZUI RAZVAN-IULIAN
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 PARIS SORIN
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 MOVILĂ ALEXANDRU-IONUȚ
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 TEBEICĂ ANA-LOREDANA
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 RĂUȚĂ VIOREL-MARIUS
BACĂU UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 3 LUPU VASILE
BACĂU UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 29 CRÎSTICI OGNEAN
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 HORVAT IRINA-LIUBA
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 SAUCIUC ILIE
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 SZABO-CONDREI MARIA
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 PASENCIUC VASILE
BACĂU UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 28 GHERMAN LUCICA

 

BOTOȘANI – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 13 FARAON DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 SILEGEANU CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 DARIE CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 CATARGIU ANA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 DIACONESCU CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 GRĂDINARU RALUCA-MANUELA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 BURLACU CIPRIAN-IONEL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 CALMUSCHI DANIELA-IRINA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 ALECU DANIEL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 EPURAȘ MARIA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 BÎLBĂ RAISA
CANDIDAT INDEPENDENT 19 CIOBBANU DANIEL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 11 VÎRLAN DORINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 11 ARIM ANDREI-DANIEL
FORȚA DREPTEI 6 SCHNEIKERT DANIELA-SIMONA
FORȚA DREPTEI 6 GRĂDINARU GABRIEL
FORȚA DREPTEI 6 GUȚĂ HORAȚIU-NICOLAE
FORȚA DREPTEI 6 BEJAN GHEORGHE-PETRU
FORȚA DREPTEI 6 GIMIR GHEORGHE-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 7 ZAHARESCU VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 ANDRUȘ DĂNUȚ
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 LUPU SIMONA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 SAVA MARIAN-COSMIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 TANASE OVIDIU-LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 GOROBEȚ CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 JITARU OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 AIFTINCĂ IONELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 IFTIME VALERIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BIDAȘCĂ MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 SURUCIUC BOGDAN-GHEORGHE
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 14 APETREI ȘTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 STOICIUC MIHAELA-VIORICA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 VASILIU SILVIU-IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 ILIE ANCA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 GHEORGHIȚĂ REMUS-MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 PETRE IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 FEDEROVICI DOINA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 HUȚU ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 BĂLĂUCĂ MARIA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 DULGHERU REMUS-DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 15 GÎDEI MAGDALENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 15 IACOB CONSTANTIN-CIPRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 15 CRISTACHE MARIUS-CĂTĂLIN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 AMITITELOAIE ALEXANDRU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 NICHITA IOANA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 URSACHE VICTOR
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 CHIFAN LICA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 GROSULEAC BRÎNDUȘA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 8 MURARU DAN
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 18 GHERMAN MARINELA-CLAUDIA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 17 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GEORGIAN CONSTANTIN-NICULAE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 17 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIANU SIMONA-IULIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 SOMOGYI TAMÁS-LÉNÁRD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 KISDED LEANDER
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 NAGY GABRIELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 POZSAR VIORICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 BALOGH IOSIF
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 OLENIUC MAGDA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 JIJIE FLORIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 CÎȘLARIU MARIUS-ADRIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ROȘCĂNEANU RADU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 URSU CĂTĂLIN

 

BOTOȘANI – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 15 BARBĂLATĂ OLIVIAN
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 15 NICA GEORGETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 CÎRLIGEANU ARIADNA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 ȘTEFĂNESCU MATEI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 IGNĂTESCU CIPRIAN-GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 FOCA GELU-TUDOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 ARITON ANDREI-SEBASTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 PRISACARIU GEO-FLORENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 HALICI MEDEEA-CĂTĂLINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 ALEXANDRU ELENA-GEORGIANA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 ȘTEFĂNESCU COSMIN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 SIMIONOVICI VASILICA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 ONOFREI VASILE
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 LEANCĂ ADRIAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 PAMPARĂU MARIA-BRÎNDUȘA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 VORONEANU LOREDANA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 TOMA LUCIAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 9 MATEI-IACOB MARIUS
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 24 GROSARU IOANA
ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 23 STOICA BOGDAN-ALIN
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 21 STANCU IONEL
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 21 CODREANU CRISTINA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PĂUN NICOLAE
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 GOTU VIORICA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 VASILE DANIEL
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 22 FEODOR SILVIU
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 22 ARTION NICOLAE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 22 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 12 FLOREA SEBASTIAN-IOAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 12 LUCA RALUCA-MIHAELA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 12 AMARINEI CONSTANTIN-ANDREI
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 37 VEXLER SILVIU
FORȚA DREPTEI 6 ILIUȚĂ VIOREL
FORȚA DREPTEI 6 MAXIM MARICEL-CORNELIU
FORȚA DREPTEI 6 GHEORGHIȚĂ OLTIȚA-GIANINA
FORȚA DREPTEI 6 CÂRNU COSMIN-IONUȚ
FORȚA DREPTEI 6 ȚICALO MARICEL
FORȚA DREPTEI 6 SAIZ IRINA-ELENA
FORȚA DREPTEI 6 ALUCULESEI CEZAR
FORȚA DREPTEI 6 TEMNEANU GELU-BOGDAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 38 BOUDA ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 38 MOȚEC ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 38 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 34 GANȚ OVIDIU-VICTOR
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 34 ȘINDILARIU THOMAS
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 34 ROST ANDREA-BETTINA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 34 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 VOLOȘENIUC TUDOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 7 DAMIAN MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 ȚIPIȘCĂ RADU
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 TOPALAGĂ ADRIANA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 BUIUC MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 OTA ALIN-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 FOSA IGOR
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 HUȚU PETRONELA-DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 AGAFIȚEI DIANA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 14 MITITELU CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 MITITELU EDUARD-TATIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BULIGA LUCIANA-ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 DUMITRIU ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 DĂSCĂLESCU CORNELIU-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 RUSU IOANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 NENIȘCĂ ANDREI-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 TIMOFTE MIRCEA-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 GRAUR MIRCEA-EUGEN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 16 PÎCLIȘAN GHEORGHE-PETRU
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 STREDIE ROBERT
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 APOSTOL CORINA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 AFLOROAE ROBERT-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 BOSTAN LUIZA-GEORGIANA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 ALEXUC FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 PINTILEI ADRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 VIERIU RĂZVAN-IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 18 DAVID ALIN-NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 LIPĂ ELISABETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 MAGDALENA MIRCEA-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 GAVRIL FLORIN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 BEȚENCHI DANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 AROȘCULESEI ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 FLOREA VASILE-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 MANOLACHE CIPRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 CIORNENCHI ILIE-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 MATEI ALEXANDRU-ȘTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 GHEORGHE FLORINA-ANDREEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 CIORNENCHI MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 MARIN VLAD-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 17 DI FLORIO VIKTORIYA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 MOISEEV ALEXANDRIN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 AMARANDEI DOINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 IANCU CIPRIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 ANTONESEI ANGELICA-FLORENTINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 LAVRIC SIMONA-VIOLETA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 IFRIM MIHAI
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 PRISECARU DANIEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 10 VATAVU SORIN
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 8 GEORGESCU CRISTIAN-DAN
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 20 NOVAC ALINA-IONELA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 20 ADOMNIȚEI IONUȚ
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 19 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR LUNGU LIVIU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 19 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GEORGIAN GABRIELA-CRISTINA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 13 SOCOR ȘTEFAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 PAMBUCCIAN VARUJAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 TERZIAN SIRUN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 PAPAZIAN PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 NACOV GHEORGHE
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 TOPCIOV PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 COSILCOV ADRIAN-SORIN
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 IVANCIOV ANA-CAROLINA
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 PIȚ DANIEL-MARIUS
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 33 SEHABI PETRONELA
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 27 GHERA GIURECI-SLOBODAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 GAL FRANCISC-OSCAR
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 36 BOCICOR MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 26 AMET VAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 26 OMER METIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 26 ZIADIN ELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 26 ARSLAN OZGÜN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 26 VELULA ADEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 SIMKÓ LAJOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 BÁNDI ANITA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 GÁSPÁR BORÓKA-PANNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 SZAKÁCS ADÉL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 FULŐP IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 FEHÉR ALEXANDRA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 OKOS-RIGÓ DÉNES
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 5 SOOS CSABA-ȘTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 30 IBRAM IUSEIN
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 25 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 25 JUCAN IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 29 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 31 LONGHER GHERVAZEN
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 31 LONGHER VICTORIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 31 IRIȘEC IOSEF
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 31 ZIELONKA ANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 LĂCĂTUȘU-ANDREI CRISTINA-ANETA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 CURELARIU RALUCA-ȘTEFANIA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 IFTODE EUSEBIU-ILIE
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 GHEORGHIȚĂ CARMEN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 VENEDICT MIHAI
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 LUNGU IOAN-VIOREL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BORDIANU CONSTANTIN-CRISTIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 TURICEANU ANDREEA-NICOLETA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 39 CRÎSTICI OGNEAN
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 HORVAT IRINA-LIUBA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 SAUCIUC ILIE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 SZABO-CONDREI MARIA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 PASENCIUC VASILE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 32 GHERMAN LUCICA

 

IAȘI – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 ROMAN CAMELIA-NICOLETA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 CHIRILĂ-ANTONESCU DOINA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 DIACONU DĂNUȚ
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 LUCHIAN OCTAVIAN-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 DUMITRESCU CRISTINA-GABRIELLA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 IVĂNUȚĂ CRISTIAN-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 ALBIȘTEANU MIHAIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 CIORNIA CAMELIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 FĂCĂOARU GINA-ADRIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 COJOC FLORIN-MARIUS
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 CIUHODARU MĂDĂLINA-IRINA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 MUNTIANU CEZAR
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 ZĂGAN MARIUS-ILIE
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 CĂLDĂRARU VIȘAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 MUNTIANU FRANTZ
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 LUPAȘCU CIPRIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 MĂRTINESCU GABRIEL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 PÎNZARU CRISTIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 IONEL ELENA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 HARHĂTĂ MIHAI
FORȚA DREPTEI 1 GLĂVAN BOGDAN-NICOLAE
FORȚA DREPTEI 1 ȘURUBARU CODRIN-BOGDAN
FORȚA DREPTEI 1 GRIBINCEA ANA-MARIA
FORȚA DREPTEI 1 CIOFU IOAN
FORȚA DREPTEI 1 LIGA-VARARU GABRIEL
FORȚA DREPTEI 1 BULEU MARIUS-DANIEL
FORȚA DREPTEI 1 ADAMACHE ADRIAN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 CIORAP RADU-GEORGE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 COZMA ȘTEFANA-HARIETA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 PAULESCU-COJOCARIU MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 CUCOȘ TUDOR-OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 CUCOȘ RALUCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 MICU SILVIU FLORENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 BACIU SEBASTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 RADU CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 DOGARU PETRU-GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 COJOCARU ALEXANDRA-DIANA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 DELEANU-CHIHĂROI DRAGOȘ GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 RUSU PETRICĂ LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 VATRĂ GHEORGHE-ROMEO
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 NECHITA PETRONELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 LUPU CONSTANTIN-CODRIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 URSACHE CLAUDIU-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 URSANU RADU-IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 DASCĂLU ANDREI
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 20 GHEARASIMESCU ȘTEFAN-AUGUSTIN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 15 GOGA IOAN-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 BRĂTESCU LIVIU
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 COSTAN IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 ZLEI DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 DUDUC DANA-MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 PETRUCĂ GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 FOTICĂ VLĂDUȚ
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 MĂMĂLIGĂ ANDREEA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CAȘCAVAL DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 IOSUB COSTEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CRUCIANU TEODOR-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 NECULA MAGDALENA-ROXANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 RAȘCU FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 ENEA SERGIU-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 MACOVEI VLAD-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 NIȚĂ CARMEN-LILIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 HLIHOR MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 WINDISCHHOFER MIHAELA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 REBENCIUC CEZAR-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 MATEI VLAD-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 IURCO LILIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 MOISE ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 GUȘATU VICTOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 GHEORGHIU EDUARD
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MANEA DUMITRU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 CĂCESCU GHEORGHE-GABRIEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MELINTE MIRELA-LUMINIȚA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 GROSU IOAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 IARCUCZEWICZ KLAUS-GHEORGHE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 DIACONU STELA-ȘTEFANIA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 JEMNOSCHI MIHAELA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 VOLOVĂȚ NECULAI
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 STAN MIHAI
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 CĂITAN ELENA-MIRELA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 SLABU ADRIAN
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 SOFICU OANA-MARIA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 IONIȚĂ ANDREI
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR POPA EUGEN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ASAFTEI LENUȚA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 13 APETRII BOGDAN-ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 MĂRGINEAN IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 VARGA LORAND-IULIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KIRÁLY NOÉMI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ANDRÁS LÓRÁND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 PÁSZTOR GABRIELLA-MARIA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BODEA MARIUS
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 DOBRIN IRINA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 SOCOLOV RĂZVAN-VLADIMIR
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 GHIȚONIC GHEORGHE-MARIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 CHIRICA ANDREI
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BICȘABI MIOARA-CAMELIA

 

IAȘI – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 PETRESCU BOGDAN-ALEXANDRU
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 MANDU CĂTĂLIN-CONSTANTIN
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 CIOBANU ALEXANDRA-GABRIELA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 PURCEL GEORGIANA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 8 PĂGUȚE IORDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 PARASCHIV CIPRIAN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 GURLUI SILVIU-OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 DASCĂLU CRISTINA-EMANUELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 ZAMFIR CIPRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 JALBĂ ARMIN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 MITREA MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 ILIE VALENTIN-IULIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 MOISII MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 MĂNUȚĂ AURELIAN-ANTONIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 SOLOMON IULIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 SCUTARU SILVIU-PETRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 DAMEAN ALINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 BOBOC-COJOCARU ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 CIOBANU MARICEL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 URSULEASA IULIANA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 COȘUȚĂ SAMUEL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 MIHĂILESCU CĂLINA-ILINCA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 DARIE GHEORGHIȚĂ-MARIUS
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 GHERGHEȘANU ANA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 TRONARIU EMIL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 VASILACHE ANGELA
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 40 GROSARU IOANA
ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 33 STOICA BOGDAN-ALIN
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 25 STANCU IONEL
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 25 CODREANU CRISTINA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 PĂUN NICOLAE
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 GOTU VIORICA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 38 VASILE DANIEL
CANDIDAT INDEPENDENT 44 BURLEA ȘTEFAN-LUCIAN
CANDIDAT INDEPENDENT 42 MOLDOVANU OVIDIU
CANDIDAT INDEPENDENT 43 STEGARU CIPRIAN-VASILE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 29 FEODOR SILVIU
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 29 ARTION NICOLAE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 29 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 CHICHIRĂU COSETTE-PAULA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 HUȘANU IULIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 STRATAN MARIUS-LAURENȚIU
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 CIOBANU ȘTEFAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 LEONTE OANA-MARIA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 CĂLIN ȘTEFAN-VLAD
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 ȚÂRDEA VASILE-MIHAIL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 BOSINCEANU BOGDANA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 TUTUNARU EDUARD-RADU
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 POPA ADRIAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 MALAGEAC BOGDAN-CONSTANTIN
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 28 VEXLER SILVIU
FORȚA DREPTEI 1 MOVILĂ PETRU
FORȚA DREPTEI 1 PALADI INA
FORȚA DREPTEI 1 CIOBANU ANDREI
FORȚA DREPTEI 1 CONSTANTINESCU ION
FORȚA DREPTEI 1 ATANASE LEONARD-IONUȚ
FORȚA DREPTEI 1 SEREDIUC CONSTANTIN
FORȚA DREPTEI 1 MAXIM PETRICĂ-VALENTIN
FORȚA DREPTEI 1 OLTEANU ION
FORȚA DREPTEI 1 RADU ION
FORȚA DREPTEI 1 RĂSTOACĂ ȘTEFAN-IULIAN
FORȚA DREPTEI 1 MORARU ALINA-MARINA
FORȚA DREPTEI 1 BARABULĂ VLADIMIR
FORȚA DREPTEI 1 BOTEZATU PETRU-IULIAN
FORȚA DREPTEI 1 BULANCEA IONELA-CRISTINA
FORȚA DREPTEI 1 PARASCHIV IONEL
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 35 BOUDA ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 35 MOȚEC ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 35 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 GANȚ OVIDIU-VICTOR
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 ȘINDILARIU THOMAS
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 ROST ANDREA-BETTINA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 PAULESCU-COJOCARIU EMMA-ELENA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 CIORNEI-DONIGHIAN DORINA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 DUMITRAȘ CĂTĂLIN-GABRIEL
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 GHIMICI RĂZVAN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 PĂUN ADRIAN-MARIUS
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 ARDELEANU ANGEL
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 11 CĂPITANU ADINA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 CNEJ VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 VARGANICI GEORGE-LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 VARGANICI ALEXANDRA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 TOADER CEZAR-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 STRATU IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 MANOLACHE CRISTIANA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 OLARU ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 GRIGORIU ANAMARIA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 21 HARTON ADRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 MURARU IULIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 NĂCUȚĂ SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 ANTOCI LUCIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 DOLACHI-PELIN CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 MINEA MARIUS-DĂNUȚ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 CABALĂU MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 ACOSTOAIEI ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 DĂNILĂ GEORGIANA-IOANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 STANCIU COSMIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 BODOAȘCĂ MIHAI-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 HOREA-ȘERBAN MARIUS-MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 LIONTE MARIAN-DRAGOȘ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 PANFIL LARISA-MĂDĂLINA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 20 TABĂRĂ RĂZVAN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 15 IRIMIA ANCUȚA-FLORINA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 POPA MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 COZORICI CONSTANTIN-IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 LUPUȘORU RAOUL-VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 PETRUCĂ-ROȘU IRINA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 ANTON ALBERTICO-MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 POPA COSMIN-GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 SOFA VLAD-ALEXANDRU
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 IACOBUȚ DRAGOȘ-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 DIACONU EUSEBIU-COSTEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 ȘIPOTEANU CĂTĂLINA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 ARMĂȘOIU DAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 FILIOREANU ANAMARIA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 GÎFEI CONSTANTIN-RĂZVAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 LIȚCĂNEANU-MÎNZAT IUSTINIAN-NICUȘOR
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 9 SPIRIDON CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 RAFILA ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 COJOCARU PETRU-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 POPA MARICEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 MACOVEI SILVIU-NICU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CHIRILĂ IULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 FARCAȘ GENOVEVA-AURELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 IONESCU DRAGOȘ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CÎTEA VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 ROMANESCU MIHAELA-ADINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 AMIRONESEI GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 TILIUȚĂ FLORENTINA-GEORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 FLOREA COSTICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 URCACIU ION-LORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 PĂDURARIU ALEXANDRA-IULIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 COSTEA BOGDAN-NECULAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 TOMAȘESCHI SAVA-DRAGOMIR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 MIHĂLACHE GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 SANDU ANGELICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 HANAȘ DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 ORĂȘANU CLAUDIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 DĂNILĂ CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 BUTNARIU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 CORBU IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 HRIȚCU BOGDAN-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 SCHIBINSCHI GRETA-ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 DROBOTĂ RADU-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 22 BEJENARU BOGDAN-IONUȚ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 CONSTANTIN VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 GOGA FELICIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 BACIU ROXANA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 SALMAN HUSSAM
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 POPA MIHAELA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 ȘALARU ANDREI-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 BODÎRCĂ DANIEL-MĂDĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 AFTIMESCU CEZAR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 LIȚĂ ANDREI-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 POP ALEXANDRU-ȘTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 BRĂTIANU ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MACOVEI ILIE SIMONA-ELENA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 RUSU DEMIS
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 BERNIC CAMELIA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 NEDELCU NICOLAE-CRISTIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 DEDIU CLAUDIU-IONUȚ
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MACOVEI EDWARD-PETRU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 NOȚINGĂR ION
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MIHĂILĂ GABRIEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 ANDREI BOGDAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 GAGEA VASILE-VALERICĂ
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 TROFIN CĂTĂLINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 ALEXANOVICI MARIA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 BORA LUCICA-MARIANA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 VUKIC ELENA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 POPOVICI MARIA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 CONSTANTINESCU RĂZVAN-NICOLAE
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 HAIDAMAC OANA-RALUCA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 POPESCU ANDREI-ALEXANDRU
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 CĂITAN ANA-MARIA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 DOBREA DANIEL-GABRIEL
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 ȚURCANU BOGDAN-MIHĂIȚĂ
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 PÎSLARU DRAGOȘ-NICOLAE
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 DRĂGOI AURELIA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 ȘOROAGĂ SEBASTIAN-GEORGE
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 BALICA FLAVIUS-GEORGE
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 ȘOIMARU RADU-ALEXANDRU
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 PĂLTINEL IONUȚ-DANIEL
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 NEGOIȚĂ NICOLAE
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 BALCAN LAURENȚIU-BOGDAN
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 STAN MIHAI
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR PITEA ȘTEFAN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR SANDU CARMEN-RODICA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 13 AIONESEI ELENA-DENISA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 13 ILIȘANU LARISA-LIVIA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 13 MILEA TEODOR-DANIEL
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 37 PAMBUCCIAN VARUJAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 37 TERZIAN SIRUN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 37 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 37 PAPAZIAN PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 NACOV GHEORGHE
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 TOPCIOV PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 COSILCOV ADRIAN-SORIN
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 IVANCIOV ANA-CAROLINA
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 PIȚ DANIEL-MARIUS
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 26 SEHABI PETRONELA
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 41 GHERA GIURECI-SLOBODAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 GAL FRANCISC-OSCAR
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 32 BOCICOR MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 27 AMET VAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 27 OMER METIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 27 ZIADIN ELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 27 ARSLAN OZGÜN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 27 VELULA ADEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 SZABO-CSORBA ZSUZSANNA-EMESE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 BALÁZS-BÉCSI KATALIN-ENIKÖ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 LUKÁCS-KISBANDI ADAM
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 BIRÓ ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 DARABONT EDE-GERGŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 NAGY ATTILA-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 FEKETE ROZALIA-ERIKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 TURZAI ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 MITRICĂ SANJA-ANDREEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ANTAL NICOLAE-LORANT
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 24 IBRAM IUSEIN
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 31 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 31 JUCAN IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 30 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 23 LONGHER GHERVAZEN
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 23 LONGHER VICTORIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 23 IRIȘEC IOSEF
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 23 ZIELONKA ANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 TANASĂ ȘTEFAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BERESCU MONICA-ELENA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BUCȘĂ IULIAN-FLORIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BOGDAN MIHAIL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 MIHAI COZMIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BEREA CRISTINEL-GABRIEL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ILIE FLORICA-DORINA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 TĂNASE MĂDĂLIN-COSTINEL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BĂRGĂOANU PETRONELA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 VINTILĂ DORIN-IONUȚ
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 URSACHI LUMINIȚA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 34 CRÎSTICI OGNEAN
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 HORVAT IRINA-LIUBA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 SAUCIUC ILIE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 SZABO-CONDREI MARIA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 PASENCIUC VASILE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 GHERMAN LUCICA

NEAMȚ – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 13 BĂBUȚĂ CĂTĂLIN-ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 LAVRIC SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 APOPEI MARIUS-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 RIȘCUȚA DORUȚU-HONORIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 NĂDEJDE ADINA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 POPESCU VASILE
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 DINISOV IONELA-ANCUȚA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 BURCĂ CARMEN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 STOIAN-ANIȚOAIEI VIOREL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 ATIMOFTIOAIE IONEL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 TOMULEASA NECULAI
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 DAN MIHAI-ALEXANDRU
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 PIȚU LĂCRĂMIOARA-ADRIANA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 PIENESCU GABRIEL
FORȚA DREPTEI 5 CARABELEA ANDREI
FORȚA DREPTEI 5 MOROȘANU CRISTINA
FORȚA DREPTEI 5 APOSTOAE LĂCRĂMIOARA
FORȚA DREPTEI 5 CREȚU ADRIAN-GHEORGHIȚĂ
FORȚA DREPTEI 5 VIZITIU GHEORGHE-CĂTĂLIN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 OLTEANU STELIAN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 DUNĂRE IULIANA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 APARASCĂI IOAN
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 PURCEL-DOBRESCU LILIANA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 ZAHARIA-PISALTU ECATERINA-DUMITRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 19 VIERU PETRICĂ-CRISTINEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 BOTEZ CRISTINA-ROXANA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 12 PETRARIU VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 ȚAPU-NAZARE EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 VIERU VLAD-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 SOCEA ANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 ARDELEANU SILVIU-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 CREȚU GHEORGHE-LAURENȚIU
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 15 DUCA CAMELIA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 15 JITARU MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 15 CĂLIN CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 15 LEVĂRDĂ MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 15 BĂLAN GHEORGHE-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 ȚIFUI DUMITRU-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 RADU RALUCA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 CIOCOIU IONUȚ-LIVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 LUNGU LIVIU-VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 NEGURIȚĂ CLAUDIU-ȘTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 AIOANIȚOAEI MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 DIACONU DĂNUȚ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 SURDU ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 STELUȚĂ IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 20 SOCOL MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 20 APREUTESEI MARIA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 20 PREOTU ELENA-RAMONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 20 DOLNICEANU ANA-MARIA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 11 GHEORGHE DANIEL-PAUL-ROMEO
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 11 ȚIPOȘ ALINA-VERONICA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 11 MICU MARIA-IRINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 11 TIMOFTE MIHAI-LIVIU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 11 ANTĂLUCĂ IOSIF
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 18 BELEUȚ MIHAI-OVIDIU
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 MÎNDRILĂ IOANA-RALUCA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 14 CATALII VIRGIL-GABRIEL
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ GRIGORE TOMA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ BABĂTĂ VASILE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ CIURDEA GHEORGHE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ MELINTE LUCIA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ ISMANĂ LILIANA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 10 ȚUGUI MATEI-ION
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ROMÁN ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 PUSKÁS ELEMÉR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 GAL SANDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KOVÁCS IRINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 GORBAI MARIA-MELINDA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 IACOB VASILE-MANUEL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 NEAGU IULIANA-CONSTANȚA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 VOICU CLAUDIU-CONSTANTIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 PREOTU ELENA-STELUȚA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 ADĂMOAE-MANOLE ANDREEA-MIHAELA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 16 DIACONESCU CONSTANTIN

NEAMȚ – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 14 PETRESCU ALEXANDRU-RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 MITREA DUMITRINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 NEACȘU ANDREEA-FIRUȚA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 BURDULEA VASILICĂ-MUGUREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 OANEA CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 VORNICU ȘTEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 ONU DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 MORARU IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 ARMANU VALERICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 PANAINTESCU CONSTANTIN-ROMEO
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 6 URSU ILIE-AUREL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 CAȘIȘ DUMITRU-MARIUS
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 GĂLUȘCĂ ALEXANDRU
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 COTEANU DANA-MARIA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 CIOBANU CARMEN-IONELA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 MOISEI ANDREI-CLAUDIU
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 MUNTEANU CĂTĂLINA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 18 TĂRÎȚĂ IRINEL-MIHAI
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 27 GROSARU IOANA
ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 35 STOICA BOGDAN-ALIN
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 29 STANCU IONEL
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 29 CODREANU CRISTINA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PĂUN NICOLAE
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 GOTU VIORICA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 28 VASILE DANIEL
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 30 FEODOR SILVIU
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 30 ARTION NICOLAE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 30 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 17 PLOSCARU IOAN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 17 ȚEPEȘ-GHIBOSU IONEL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 17 POPA IOANA-ZVELTANA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 17 MUNTEANU EMANUEL-ISRAEL-VICTOR
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 39 VEXLER SILVIU
FORȚA DREPTEI 5 DANCĂ IONEL
FORȚA DREPTEI 5 UNGURIANU CRISTIAN
FORȚA DREPTEI 5 CIUDIN VASILE-ADRIAN
FORȚA DREPTEI 5 RADU COSTEL
FORȚA DREPTEI 5 SPANACHE ALIN-FLORENTIN
FORȚA DREPTEI 5 ALBU ANA-IONELA
FORȚA DREPTEI 5 AMĂNDIȚEI MIHAI-VLĂDUȚ
FORȚA DREPTEI 5 RUSU RODICA
FORȚA DREPTEI 5 MURGU OVIDIU-MĂDĂLIN
FORȚA DREPTEI 5 CALFA ALEXANDRA
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 34 BOUDA ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 34 MOȚEC ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 34 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 GANȚ OVIDIU-VICTOR
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 ȘINDILARIU THOMAS
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 ROST ANDREA-BETTINA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 36 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 MUNTEANU IULIUS
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 BUCALĂU CONSTANTIN-CRISTINEL
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 VERGA ȘTEFAN-VICTOR
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 OPREA ANTONIO
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 RĂBEGIA CONSTANTIN-ROBERTO
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 SCURTU MARIAN-VASILE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 CONSTANTIN DANIEL
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 BRAIȘ GABRIELA-MELANIA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 CONSTANTIN FLORINELA-RAMONA
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 7 MOISĂ VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 20 GÎNJU IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 13 AMIHĂESEI MARIUS-NECULAI
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 13 MACOVEI COSMIN-COSTEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 13 GUȘAVAN ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 13 COJOCARU DUMITRU-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 CIOBANU ADRIAN-VIRGIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 LAZĂR ADELINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 ACHIRILOAEI LEONARD
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 STAVARACHE VALENTIN-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 ISCIUC MIHAELA-ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 ISTRATE MIHĂIȚĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 TEODORESCU CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BLAGA LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 PĂIUȘ DANA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 MERARU IOAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 22 SANDU CIPRIAN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 11 IONESCU MONICA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 SAMSON RADU-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 APOSTOL MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 GAGIU LOREDANA-DELIA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 UNGUREANU MARIA-MAGDALENA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 PĂLĂMIDĂ DRAGOȘ-VLADIMIR
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 UNGUREANU ANDREEA-MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 ZOURIDAKIS MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 ȚIGĂNUC TANIA-ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 IANCU GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 16 POSTELNICU CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 ȘERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 COTÎRLEȚ PAUL-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 SANDU ANCA-ANDREEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 VASILIU-MACOVEI DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 DAVID DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 GRIGOREAN VLAD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 FLORESCU-PURCARIU LIVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 HAVRICI TOMȘA IULIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 MERCAȘ DIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 MIHALCEA CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 CAZAN SORIN-DUMITRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 RĂUCESCU NICOLAE-ALIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 CIUTEA DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 IRIMIA VASILICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 BAGHIU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 APOPII CIPRIAN-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 POSTOLACHE ALEXANDRA-LAVINIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 ILARIU MIRUNA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 MIHUȚ RALUCA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 9 VORONEANU CEZAR-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 21 APREUTESEI GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 21 PAVEL ALINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 21 LEANCĂ MIHAIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 21 ENACHE ELENA-MĂDĂLINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 21 CIOBANU GEORGIANA-SIMONA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 CIUBUC CIPRIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 POPA MARIUS-LOREDAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 TOMA VLĂDUȚ-VASILE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 DIDILĂ ELENA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 SAVIN CRISTIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 ANTON MARIA-ALEXANDRA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 FLOREA BOGDAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 POPESCU DUMITRU-MARIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 MIRĂUȚI-TOMA ADINA-GHEORGHIȚA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 12 JOVANOVIC DANIELA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 19 IONIȚĂ LAURENȚIU-CĂTĂLIN
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 15 BLĂJUȚ ISIDOR
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 15 ARMAȘU ANDREEA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ NĂSTĂSELU VĂLU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ PARDOS STANCIU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ TATARU VASILE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ POCOVNICU LILIANA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ PATRICHE GHEORGHE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ POCOVNICU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ PANȚIRU MIHĂIȚĂ
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ LUNGU ANDREEA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ RUSU IOAN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 8 ROMÂNIA SOCIALISTĂ CONSTANTINESCU GEANINA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 10 ANGHEL-CUCU IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 25 PAMBUCCIAN VARUJAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 25 TERZIAN SIRUN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 25 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 25 PAPAZIAN PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 NACOV GHEORGHE
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 TOPCIOV PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 COSILCOV ADRIAN-SORIN
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 IVANCIOV ANA-CAROLINA
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 PIȚ DANIEL-MARIUS
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 SEHABI PETRONELA
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 26 GHERA GIURECI-SLOBODAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 GAL FRANCISC-OSCAR
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 24 BOCICOR MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 23 AMET VAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 23 OMER METIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 23 ZIADIN ELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 23 ARSLAN OZGÜN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 23 VELULA ADEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 PEPENE DANIELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 POLGÁR ÁRPÁD-CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 SZABÓ SZILVESZTER
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KIS TAMÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 NAGY ANTÓNIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 NAGY BOTOND-KÁROLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 BODOR-FABIAN ORSOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 NAGY ATTILA-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ALBERT LÁSZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KARACSON-CRISTEA OTTÓ-CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 33 IBRAM IUSEIN
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 32 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 32 JUCAN IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 40 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 41 LONGHER GHERVAZEN
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 41 LONGHER VICTORIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 41 IRIȘEC IOSEF
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 41 ZIELONKA ANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BULAI IULIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 APOSTOL MARIA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BUZDUGAN ALIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 TANASĂ MARIAN-IONUȚ
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 GHIȚĂ BOGDAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 MUCENICU VASILE
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 PUȘCAȘU MARIUS
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 SURDU PAVEL-RĂZVAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 COȘOFREȚ VASILE
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 MURARU MIHAI-ALEXANDRU
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 38 CRÎSTICI OGNEAN
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 HORVAT IRINA-LIUBA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 SAUCIUC ILIE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 SZABO-CONDREI MARIA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 PASENCIUC VASILE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 37 GHERMAN LUCICA

SUCEAVA – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 12 BÎRCULESCU NECULAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 VLĂESCU VIRGILIU-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 VASILIU IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 BALABAȘCIUC MUGUREL-SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 PINTILEI OANA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 SIRETEAN MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 TOMNIUC CRISTIAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 ONORIU EMANUEL
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 MARIN ION
FORȚA DREPTEI 5 DULGHERU PETREA
FORȚA DREPTEI 5 ROȘU ALEXANDRU
FORȚA DREPTEI 5 ȘALAR FLORIN
FORȚA DREPTEI 5 OPREA GABRIELA-CARMEN
FORȚA DREPTEI 5 POPESCU COSTICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 CRIHAN GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 URSU PETRU
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 MORARIU MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 POTOP GRIGORE
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 DĂNILĂ CORNELIU
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 BENEA MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 FLUTUR GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 ILISOI OCTAVIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 TABARCEA GEORGIANA-ANCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 SEREDENCIUC VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BENȚA CODRIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 GHERGHEL GRAȚIAN-DECEBAL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 17 VELNICIUC GHEORGHIȚĂ
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 19 BURȚILĂ ALEXANDRU-DAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 BEREANU NECULAI
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 GUZGĂ ANDREEA-MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 ARHIRE LUCIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 TODIREANU LILIANA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 IRIMIA IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 VASILIU CĂTĂLIN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 STAN IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 ȘOLOGON IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 MÎNDRUȚĂ GHEORGHIȚĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 COCRIȘ DOINIȚA-NELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 MUSCĂ CIPRIAN-DUMITRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 COSTAN CIPRIAN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUȚI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 ȘMADICI VLĂDUȚ-SILVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 STOLERCIUC BOGDAN-COSTICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 STRUGARIU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 IȚCUȘ IOAN-ILIE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 DIACONESCU MARIUS-PETRONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 8 CATRIN MARIUS-IONUȚ
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 CUȘNIR RODICA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 GROSARIU OVIDIU-DRAGOȘ
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 SIMIONIUC ELENA-CĂTĂLINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 GEOSU IONUȚ-DANIEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 NEDEA GHEORGHE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 13 VALCU NECULAI-VALENTIN
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 15 SPIRIDON VIOREL
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 20 UNGUREANU MARIANA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FLUTUR FLOAREA-ELEONORA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – SECOLUL XXI CREȚU VASILE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR TAVȘANCE PAUL-VALERIU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HANGANU PETRU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PASCU MIHAILA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CAPRĂ OLGA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 14 ALDEA ELENA-MĂDĂLINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 AMBRUS JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 BARTÓK ENIKŐ-MÁRIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 SERES SZABOLCS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 CSISZÉR MÁRTA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 POPESCU NICOLAE-DANIEL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 CRĂIUȚ ADRIANA-VALERICA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 COZMA ANAMARIA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 COCUȚA-PITICARI CRISTINA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 SASCĂU SEBASTIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ȘVEDUNEAC LAURA

SUCEAVA – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 13 FORIS TIBERIU
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 13 BOROIANU OANA-CONSTANTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 NEGREA PETRU-GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 PUȘCAȘU LUCIAN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 GROSU VERONICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 PRELIPCEAN DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 MIRON NECULAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 HRIȚCAN CONSTANTIN-CRISTINEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 BRĂTEANU ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 BLANĂ CĂTĂLINA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 POPOVICI FABIAN-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 CIOBANU FLORIN-DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 LUCHIAN DOREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 CUCORADĂ ȘTEFAN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3 BOGHIAN MARIUS-MIHAI
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 JURGIU IONEL-MARIAN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 7 ADAM IULIANA
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 22 GROSARU IOANA
ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 36 STOICA BOGDAN-ALIN
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 27 STANCU IONEL
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 27 CODREANU CRISTINA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 PĂUN NICOLAE
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 GOTU VIORICA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 24 VASILE DANIEL
CANDIDAT INDEPENDENT 41 BODNAR DANIEL
CANDIDAT INDEPENDENT 40 NEȘCULESCU ANDREI-IONUȚ
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 23 FEODOR SILVIU
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 23 ARTION NICOLAE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 23 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 URSU GIANINA-CARMEN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 16 LAURIC VASILE
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 26 VEXLER SILVIU
FORȚA DREPTEI 5 MACOVEICIUC PĂSTOREL-IULIAN
FORȚA DREPTEI 5 POPOVICI CRISTINEL-NECULAI
FORȚA DREPTEI 5 BRAȘCANU PAUL
FORȚA DREPTEI 5 DRĂGUȘANU OCTAV-ANTON
FORȚA DREPTEI 5 MALANCIUC ADRIANA-FLORENTINA
FORȚA DREPTEI 5 HANȚCO CEZAR-IONUȚ
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 31 BOUDA ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 31 MOȚEC ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 31 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 21 GANȚ OVIDIU-VICTOR
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 21 ȘINDILARIU THOMAS
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 21 ROST ANDREA-BETTINA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 21 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 12 OLAREAN DĂNUȚ
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 BUTNARIU IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 NAȘCU VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 UNGUREAN IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 IRIMIA RUBEN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 IRIMIA MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 POTOP IOAN-BENIAMIN
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 CRIHAN DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 BENEA ROMICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 ARGINT PETRU
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 CRIHAN CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 POTOP ALEXANDRA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 DĂNILĂ MARINICA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 ARGINT ZÂNICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BALAN IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 FĂDOR ANGELICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 GHEORGHIU BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 CADARIU CONSTANTIN-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 MITREA-MUNTEAN ROZMENI-DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BARBĂ NICULAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 BREABĂN RAMONA-CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 SCHIPOR ADRIAN-ARCADIE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 HAIURA VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 ZĂHĂRESCU MARIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 MORARU MIHAI-LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 CIORNEI CEZAR-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 SALUP-RUSU ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 17 VELNICIUC OVIDIU-ANDREI
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 19 RĂDUCEA GHEORGHE-VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 SÂRGHE TEODOR-SEBASTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 MALOȘ ION-NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 GIREADĂ DĂNUȚ-COSTEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 ZAHARIA ANTONIE
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 COSMACIUC MARIA-ALINA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 PETRENCIUC NELU-RĂZVAN
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 OLARU ANDREEA-DIANA
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 GAVRIL IONUȚ
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 HUȚANU CEZAR
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 ARMEANCA ȘTEFAN-ANDREI
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 STRUȚUC MARIUS-GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 SÂRGHE ALEXANDRU
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 11 DĂNILĂ ALINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 BEJINARIU EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 ADOMNICĂI MIRELA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 IONAȘCU DUMITRU-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 BLANARI LARISA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 FEDIUC ILIE-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 OLARU FLORIN-COSTICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 MATEI GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 DUPRII GELU-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 ANDRONACHI TRAIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 SIMEREA STELIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 IVAN CAMELIA-GEORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 COST OCTAVIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 GHELIUC LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 SAVA PAULA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 LEONTE CONSTANTIN-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 ȚUȚUIANU OTILIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 SAVA VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 BĂLAN LILIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 ȘMADICI VIORICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 FILOTE PETRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 LEONTE AURICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 RÎPANU DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 BALAN CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 FILOTE LILIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 MOLDOVAN BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 10 STRUGARIU NICANOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 8 RĂZBOI GEANINA-ANAMARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 8 CATRIN ANA-MARIA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 BĂIȘANU ȘTEFAN-ALEXANDRU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 LĂZĂROI IOAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 TOMESCU IOAN-GELU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 ZANCU MARIANA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 POPESCU IULIAN-IONEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 PÎNZARU VASILE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 COTOC COCUȚA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 CREȚU IULIANA-ELENA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 CUȘNIR IULIAN-MARIUS
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 HODOROABĂ ELENA-NELICA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 PITUC GHEORGHE
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 GROSARIU CORINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 14 CHIDOVEȚ COSMIN-MIHAI
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 15 BUSINI MANUELA-DANA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 20 DUMITRACHE ROXANA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 20 CÎMPAN ȘTEFAN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FLUTUR GABRIEL-DUMITRU
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN URSULEANU DAN
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – SECOLUL XXI CREȚU LILIANA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OSTAFI DANIELA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPOVICI LUCICA-MARIA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GAȘPAR GHEORGHE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AXENTE ALINA-ELENA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN VIORICA-LIDIA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BEJENARU VASILE
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN MARCUS
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HUBCA VIOLETA-NICOLETA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN JACOTĂ DOINA
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BULIGA CONSTANTIN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 PAMBUCCIAN VARUJAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 TERZIAN SIRUN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 35 PAPAZIAN PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 NACOV GHEORGHE
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 TOPCIOV PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 COSILCOV ADRIAN-SORIN
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 IVANCIOV ANA-CAROLINA
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 PIȚ DANIEL-MARIUS
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 32 SEHABI PETRONELA
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 37 GHERA GIURECI-SLOBODAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 GAL FRANCISC-OSCAR
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 30 BOCICOR MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 25 AMET VAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 25 OMER METIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 25 ZIADIN ELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 25 ARSLAN OZGÜN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 25 VELULA ADEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 FEHER GABOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 RANCZ JUDIT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 ALBERT ALFONZ-PÁL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 ȘUTA KRISZTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 SZABÓ ATTILA-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 BONDÁR ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 ANTAL LEVENTE-MIHÁLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 6 BIRÓ CSABA-SZILVESZTER
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 34 IBRAM IUSEIN
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 29 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 29 JUCAN IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 38 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 28 LONGHER GHERVAZEN
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 28 LONGHER VICTORIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 28 IRIȘEC IOSEF
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 28 ZIELONKA ANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ANGHELEA MIHAI-DORU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 SBÎRNEA CRISTINA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ȘVEDUNEAC MIRCEA-BOGDAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 BARBĂLATĂ LORIN-CONSTANTIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 ISTRATE OLTEA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 NISTOR TIBERIU-IONUȚ
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 DRANCA IULIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 GRĂMADĂ VALY-LAURENȚIU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 PĂR-ISAR ROBERT-CRISTIAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 FILIPIUC MARIUS
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 TODAȘCĂ VASILE-BOGDAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 4 HALAT GABRIELA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 33 CRÎSTICI OGNEAN
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 HORVAT IRINA-LIUBA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 SAUCIUC ILIE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 SZABO-CONDREI MARIA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 PASENCIUC VASILE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 39 GHERMAN LUCICA

VASLUI – Candidați SENAT la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 19 ISTRATI IGORI
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 19 UNGUREANU MARIANA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 19 ȘERBAN ELENA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 19 BALTĂ SABINA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 19 MATEI VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 CHELMU SERGIU-SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 PASCAL VERONICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 MERLAN VICU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 CARABINĂ CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 JIANU ROXANA-PAULA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 FIERARU VASILE
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 17 TOADER SEVERIN
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 18 TIMOFTE-BENȚA MARIUS-RĂZVAN
FORȚA DREPTEI 6 MATIEȘ LIVIU
FORȚA DREPTEI 6 POP ION-LAURENȚIU
FORȚA DREPTEI 6 CIOBANU-HARHAS LILIANA
FORȚA DREPTEI 6 PAVEL ION
FORȚA DREPTEI 6 JALBĂ ANDREI
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 8 MACHIDON OVIDIU-MIRON
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 13 VELEA CEZARINA
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 16 ARION-ȚIGĂNAȘU JĂNICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 TRĂILĂ CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 LAZĂR PAUL-IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 DRĂGUȚ VIOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BULUMAC DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 MANEA DANIELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 14 POPA MAGDALENA
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 11 OPRIȘAN ȘTEFAN-BOGDAN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 11 TESLARIU ANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 STOICIU VICTORIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 BÎCA IULIAN-MIHAIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 BOERU SERGIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 HUIBAN VERONICA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 ZARĂ COSTEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 7 PIVNICERU IRINEL-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 7 BOSÎNCEANU CAMELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 7 POPA MIHAIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 7 PARNAVEL DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 7 CIURESCU-MANEA CLAUDIU-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 COPĂCEAN DUMITRU-DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 FORJE SANDRA-MĂRGĂRITA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 MIHAI CIPRIAN-ANTONIO
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 10 TUDOR GHERGHINA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 15 BEM CRISTIAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 15 NECHITA TIBERIUS-DANIEL
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 15 ANGHEL LARISA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 15 IOVU IOANA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 15 ROȘU LUDIA
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 9 NEAGOE CĂTĂLIN-NICOLAE
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 9 CHARITON OLGA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 12 BLĂJUȚ ANDREEA-PAULA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 MAGYARI MONIKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ELEKES SZABOLCS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ANTAL ȘTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 GÁL HAJNAL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 MÎNDRU CĂTĂLIN-EMIL
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BRÎNZĂ ANDREI-DAN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BĂRBĂSCU PAULA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 LAZĂR GINA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BOLEA MIHAI

VASLUI – Candidați CAMERA DEPUTAȚILOR la alegerile parlamentare 2024

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 CUZUB CIPRIAN-MIHAI
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 DÎRȚU LENUȚA-ANA-MARIA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 BURAGA RALUCA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 SÎNGIU TIBERIU
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 DÎRȚU IOAN
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 ANDREI MARINELA
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 CREȚU EMIL
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 DÎRȚU GHEORGHIȚĂ
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ 21 PĂDURARU GIGEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 GHERASIM LAURA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 SANDU IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 AVRAM SAMUEL-IULIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 PĂUN MIHAI-BOGDAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 FOCȘA GEORGIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 DIACONU CRISTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 NECHITA LUCIAN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 ȚOCU CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2 BORZA FLORIN
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 VRÎNCEANU ALEXANDRU-VLAD
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 BOSNEA DUMITRU
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 POPOVICI MARIA-ALEXANDRA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 BECK GEANINA-ELENA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 MIHAI ADI -IONUȚ
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 POPOVICI IONUȚ
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 BĂLȚATU DIANA-MIHAELA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 IFRIM-PÎRVU RAMONA-CĂTĂLINA
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 19 TODERAȘCU CIPRIAN-ALBERT
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 23 GROSARU IOANA
ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” 28 STOICA BOGDAN-ALIN
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 33 STANCU IONEL
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 33 CODREANU CRISTINA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 PĂUN NICOLAE
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 PARASCHIV IULIAN-COSTEL
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 PARASCHIV BOGDAN-FLORIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 GOTU VIORICA
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 PĂUN IONUȚ-CONSTANTIN
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” 35 VASILE DANIEL
CANDIDAT INDEPENDENT 41 SPIRIDON SILVIAN-ANDREI
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 40 FEODOR SILVIU
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 40 ARTION NICOLAE
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 40 CRĂCIUN SVETLANA-FLORENTINA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 20 PASAT ELENA-CARLETA
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 20 ADAM BENONE-VALERIU
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI 20 VĂSÎI IULIA
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 32 VEXLER SILVIU
FORȚA DREPTEI 6 ARCĂLEANU MARIUS-MARIAN
FORȚA DREPTEI 6 TOMA ADRIANA
FORȚA DREPTEI 6 ROTARIU BOGDAN
FORȚA DREPTEI 6 PAMFIL ANIȘOARA
FORȚA DREPTEI 6 IAMANDI MIHAELA-EMILIA
FORȚA DREPTEI 6 CRISTEA ANA-MARIA
FORȚA DREPTEI 6 ARMĂNUȚĂ DRAGOȘ-LIVIU
FORȚA DREPTEI 6 MITITELU VIORICA-CRISTINA
FORȚA DREPTEI 6 STUPU SILVIU
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 29 BOUDA ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 29 MOȚEC ȘTEFAN
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA 29 PERVULESCU ASTRID-MARICHEN
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 GANȚ OVIDIU-VICTOR
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 ȘINDILARIU THOMAS
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 ROST ANDREA-BETTINA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 MANTA-KLEMENS CHRISTINE
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE 9 ȘTEFĂNICĂ REMUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 15 POPA COSTEL
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN 18 CIOCEANU AVRAHAM-MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 RUSU PETRU-CRISTINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BARBU MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 VLADA ROBERT-LAURENȚIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BUNESCU IDA-ADNANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BUZILĂ MARA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BOLOHAN ȘTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 TRIFAN LILIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 POPA CĂTĂLINA-EUGENIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 BACIU PETRONEL-MARIUS
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 16 CÎRLESCU ALEXANDRU-IULIAN
PARTIDUL OAMENILOR TINERI 12 TESLARIU ANDREI-IONUȚ
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE 14 CĂTANĂ CRISTIAN-VICTOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 SOLOMON ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 RINDER ANA-SMARANDA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 POPICA EDUARD-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 STATIVĂ IRINEL-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 ALEXANDRU ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 MIRON-FERARU ROXANA-MĂDĂLINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 CĂCIULĂ MĂDĂLIN-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 ESCU IOAN-CODRIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 TĂNĂSUCĂ DAN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 VOLOCARU SIMION-GABI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 ALI KHADEEJA NOOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 MIHU CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 CODREANU ELENA-DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 CODIȚĂ CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 ROMAN MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 ȚICĂU GEORGETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 BOBÂRNAT ANA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 8 IORDĂCHIȚĂ DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 BALAN ADRIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 CRISTEA PETRUȚ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 PĂDURARU IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 DOROFTEI COSTICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 DOROFTEI MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 PĂTRU IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 11 ALBU ȘTEFAN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 ENACHI RAISA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 RECLARU SIMONA-MANUELA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 BOBIRC COSTIN COSMIN
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 JUVERDEANU ELENA- DIANA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 NIȘULESCU-ASHRAFZADEH HAMID
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 ENACHE ANDREI
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 LUNGU DANIELA
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 IACOB EDUARD-RĂDUCU
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 17 MANOLE RAREȘ
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 10 CHARITON MARIUS
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 10 ROTARU CRISTINEL
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 10 CONSTANTINESCU BOGDAN-CIPRIAN
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 10 RĂBEI PETRONELA-CLAUDIA
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 13 PARASCHIV VIOREL
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 13 ANGHEL NICOLETA-CRISTINA
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE 7 LAZĂR CIPRIAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 34 PAMBUCCIAN VARUJAN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 34 TERZIAN SIRUN
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 34 BOGDAN-CĂUȘ-NICOLAIDES NARINE
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 34 PAPAZIAN PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 NACOV GHEORGHE
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 TOPCIOV PETRU
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 COSILCOV ADRIAN-SORIN
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 IVANCIOV ANA-CAROLINA
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 PIȚ DANIEL-MARIUS
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA 31 SEHABI PETRONELA
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 27 GHERA GIURECI-SLOBODAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 FIRCZAK IULIUS -MARIAN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 GAL FRANCISC-OSCAR
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 MUREȘAN MARIANA-SVETLANA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 BOJCSUK SVETLANA-CARMEN
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 BODNARIUC GABRIELA-CRISTINA
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 37 BOCICOR MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 36 AMET VAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 36 OMER METIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 36 ZIADIN ELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 36 ARSLAN OZGÜN
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 36 VELULA ADEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KÁNTOR BOGLÁRKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 SZENTES ANTAL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 KERTÉSZ-COLȚ ALICE-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 HERCZEG LEOPOLD-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 ILYES SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 BODO JOHANNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 MELLAN PÉTER-MIKLÓS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 VAJDA GYŐRGY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 3 FAZAKAS ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 24 IBRAM IUSEIN
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 22 MERKA ADRIAN-MIROSLAV
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 22 JUCAN IOANA-CRISTINA
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 38 ZISOPOL DRAGOȘ-GABRIEL
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 25 LONGHER GHERVAZEN
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 25 LONGHER VICTORIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 25 IRIȘEC IOSEF
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 25 ZIELONKA ANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 CIOBOTARU OVIDIU-CĂTĂLIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 AFTENI MITICĂ
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 ȘERBAN ANDREI
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 VASLUIANU ANDREEA-MARIANA
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 COSTRĂȘEL ALIN-ELVIS
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 MIRON NICU-VALENTIN
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 NOVAC DAN-TIBERIU
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1 CROITORU DANA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 39 CRÎSTICI OGNEAN
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 PETREȚCHI NICOLAE-MIROSLAV
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 HORVAT IRINA-LIUBA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 SAUCIUC ILIE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 SZABO-CONDREI MARIA
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 PASENCIUC VASILE
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 26 GHERMAN LUCICA

 

 

 

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Irina Vlad
Irina Vlad este absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion din București și activează în prea online de 2 ani. În prezent este redactor al publicației CANCAN.RO, site ce face parte din Grupul de Presă GÂNDUL. Contact: [email protected]
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Singurul lucru care îl panichează pe Mircea Badea: ”Devine deranjant și pentru cei din jur”
Antena 3
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Doi polițiști au fost găsiți împușcați în cap, unul în județul Iași, altul în Alba. Ambii au murit
Digi 24
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VIDEO. Diana Șoșoacă l-a comemorat pe liderul Mișcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu. Polițiștii din Ilfov au deschis dosar penal
Digi24
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Nemții au testat Dacia Duster III pe Autobahn. Ce viteze a atins SUV-ul de la Mioveni – VIDEO
Promotor.ro
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Cine este polițistul din Pitești care a decedat în mod subit, chiar sub ochii soției! Acesta avea o carieră impresionantă în spate
kanald.ro
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Ionuț Cobzaru, șeful de post de la Dumești, este polițistul care s-a împușcat. S-a sinucis din cauza...
StirileKanalD
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VIDEO Ce spune Cristina Prigoană, nepoata fostului politician, despre căsnicia lui cu Adriana Bahmuțeanu, dar și despre copiii ei. „Este adevărat ceea ce spunea Adriana
kfetele.ro
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Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
WOWBiz.ro
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Alegeri parlamentare 2024 live text. Prezenţa totală - 28,6% la ora 14. În 2020, la aceeaşi oră, era 16,77%. HARTĂ: topul pe judeţe
observatornews.ro
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BANCUL ZILEI. Profesoara către Bulă: -Măi puturosule, cum poţi să dormi la mine la oră?
Râzi cu lacrimi
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Casio readuce la viață o LEGENDĂ
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Viața alături de FAMILIE aduce atât beneficii, cât și PROBLEME. Ce arată un studiu?
Descopera.ro
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Uluitor ce semnifică, de fapt, discul cu model geometric din videoclipurile lui Călin Georgescu. Ce s-a mai observat în fundal contrazice una dintre teoriile politicianului
Viva.ro
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Exit Poll, ora 15.00 – Alegeri Parlamentare 2024. Surprize totale în numărătoarea CURS, AVANGARDE și IRES! Harta colorată a României
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Sondaj șoc de ziua alegerilor! Câți români vor ca România să iasă din NATO și UE
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Germanii dau alerta în România. Anunț despre Călin Georgescu: Este o dublă farsă
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Cum a APĂRUT Cristela Georgescu la vot. Detaliul care a atras ATENȚIA, românii au înlemnit când au văzut-o
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Perioada reducerilor de toamnă! Numeroase jocuri la prețuri reduse până pe 4 decembrie 2024
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Alegeri parlamentare 2024. Peste 5,1 milioane de români au votat / Românii îşi desemnează noul Legislativ / Ce partide intră în cursă la nivel naţional, care sunt programele lor politice şi care e procedura de vot
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A murit marele actor. Drum lin, maestre! Generații întregi de actori își iau adio
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