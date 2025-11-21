Joacă în seriale, produce filme, scrie cărți, are propriile businessuri, demarează campanii umanitare și se bucură că mesajele lui ajung la publicul țintă. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Codin Maticiuc ne-a povestit cum și-a reabilitat imaginea cu ajutorul social media, dar și despre cea mai mare dorință pe care o are pentru anul viitor. Nu are legătură cu numeroasele proiecte în care este implicat, nici cu partea financiară, ci este legată strict de familie. Despre planurile pentru sărbătorile de iarnă, dar și momentele grele prin care a trecut cu mama lui, aflați din interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO.

Codin Maticiuc are viața la care mulți visează și este fericit. Însă fericirea lui nu se măsoară în câștiguri și succese, ci în momentele petrecute cu oamenii dragi alături. De ziua lui, a fost în spital la mama sa, care se luptă cu o boală care a recidivat.

Codin Maticiuc: „Am trecut dintr-o pagină de Facebook fake pe care o aveam”

CANCAN.RO: Cel mai viral influencer, cel mai bun serial TV, cel mai bun film. Cum te simți Codin în această ecuație la Premiile Radar de Media?

Codin Maticiuc: Mă simt bine, mă simt onorat oricum. Nu simt ca și cum este meritul meu. E meritul multor oameni. În cazul “Tătuțu’” și “Cursa” e o echipă mare în spate. Iar în cazul produsului Codin Maticiuc sunt doar oamenii care efectiv au venit lângă mine. Dacă e să luăm după definiția din filmul “Cursa”, pe care personajul principal i-o dă și e ca o lecție pe care o dă frățiorului spunea: ai grijă că viral înseamnă virus și e ceva de rău. Înseamnă că ești bolnav sau transmiți ceva.

Aici încercăm să luăm sensul bun și cred că toate cifrele astea de viral ar trebui să aibă un scop. Și de asta accept cu bucurie acest premiu, pentru că eu încerc să dau scop viralului. Viralul nu trebuie să fie doar viral ca să vindem noi o reclamă un pic mai bine la o firmă sau ca să vindem poate chiar un produs de-al nostru sau ceva, că e un film, că e o melodie.

Dacă ești viral cu adevărat, trebuie să pui treaba asta la muncă, trebuie să o mai folosești într-un scop. Cred că Dumnezeu n-a lăsat pe nimeni cu anumit grad de notorietate degeaba și lumea ar trebui să-și pună această problemă.

CANCAN.RO: Vreau să știu când ai conștientizat puterea online-ului și care a fost prima acțiune pe care ai făcut-o?

Codin Maticiuc: Eu cumva am simțit puterea asta și pe mine online-ul m-a creat. De aceea tot răul pe care l-a adus online-ul mai târziu în viața noastră, ca orice tool, orice chestie pozitivă vine și cu un negativ în spate, de multe ori poate chiar mai mare decât pozitivul. Eu nu pot să dau cu piciorul social media, pentru că eu sunt un produs social media, pentru că înainte să existe Facebook, că Facebook a fost prima rețea, eu eram descris de media care se pusese de acord la unison într-o singură voce și eram descris doar negativ. Și atunci pentru mine Facebook-ul a fost portavocea care mi s-a dat și mie.

Băi, băiatule, ia și tu asta și vorbește și tu. Era microfonul pe care mi-l pui tu acum în față și îmi dai șansa să mă exprim. Și cumva a fost șansa ca lumea să mă cunoască. Am făcut-o la început, am trecut dintr-o pagină de Facebook fake pe care o aveam, mă numeam Jay Smith și aveam o poză cu Einstein și scriam niște texte și era un băiat citit, dar nu știa nimeni cine sunt. Când am scos o carte și am zis acum e momentul să vând cartea, am trecut cu numele meu, cu Codin Maticiuc și mi s-a părut interesant. Și reacțiile au fost: hai că nu e atât de prost cum credeam, hai că e un băiat cât de cât ok, parcă are și vocabular, parcă are și bun simț, hai că nu e cel mai rău.

Și de aceea spun că pentru mine acest viral, acest social media, acest cum vreți să-i spuneți, e important. E acel strigăt de power to the people de care cumva din când în când avem nevoie. Nu poate să fie puterea într-o singură parte. Din când în când puterea trebuie să se mai întoarcă și la oameni.

Codin Maticiuc: „Poate e un semn de la Dumnezeu”

CANCAN.RO: Cât de greu ai convins-o pe Ana să aibă încredere în tine să vă construiți împreună viitorul?

Codin Maticiuc: Extrem de greu. Adică ea e și o fată foarte discretă și cumva o deranjează toată această vâltoare în care mă aflu, de aceea nu e aici lângă mine acum. Nu e genul să-i placă astfel de evenimente, de chestii mondene. Recunosc că nici eu dacă nu luam premiu astăzi aici, nu mă prindeai la black tie în viața vieții.

Adică e ceva greu, greu pentru mine. Nu-mi plac nici mie astea mondene, dar ea este total împotrivă și, în general, tot ce se întâmplă în viața mea, ei i se pare un pic prea mult, un pic prea public. Mi-a fost foarte greu să o conving, dar cred că Smaranda a convins-o, pentru că noi am decis să ne unim destinele când Smaranda a apărut.

Până atunci era încă șovăitoare, încă nu știu ce, dar când a apărut Smaranda, am zis: bă, poate e un semn de la Dumnezeu. Poate e semn de la Dumnezeu, de care a avut și ea nevoie să zică: hai să fim împreună.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru sărbătorile de iarnă?

Codin Maticiuc: Sărbătorile de iarnă le facem în familie: Crăciun, Revelion. Întotdeauna în familie, întotdeauna cu părinții mei, cu părinții ei, cu fratele ei, cu familia noastră întotdeauna.

Un pic înainte ducem copiii în Laponia pentru prima oară. Și e anul cel mai bun, că nu știu cât pot s-o mai țin pe Smaranda să creadă în Moș Crăciun, Ilinca încă crede și e anul acela cel mai bun. Băiatul merge ca să vadă cum e, dar uite că băiatul meu nu a prins Laponia la vârsta la care ar fi trebuit să prindă Laponia și regret asta că n-a prins atunci, dar poate nu-mi stătea capul la asta, poate nu am fost luminat destul de mult încât să-l duc și pe el atunci, dar măcar fetele.

Codin Maticiuc: „Dacă suntem toți și ne putem pune la masă, este fericire absolută”

CANCAN.RO: Ce-ți dorești pentru noul an?

Codin Maticiuc: Pentru noul an îmi doresc cât mai multe zile în care ai mei să fie fericiți și fericirea vine doar din sănătate. Cred asta, știu că sună a un clișeu, știu că nu e ce voiați să auziți, dar n-am cum să-ți zic altceva.

CANCAN.RO: Mama ta este bine? Știu că ați avut niște momente destul de grele.

Codin Maticiuc: Au fost momente grele, sunt în continuare, dar și-a revenit și de asta zic, cât mai multe momente de sănătate, nu există ceva mai important decât asta, cred că trăiesc cele mai fericite momente ale vieții mele. Le trăiesc de 45 de ani, doar că le realizez de vreun un an, doi. De un an, doi a venit această minte a românului de pe urmă. Și știu că în aceste momente toți cei pe care i-am iubit vreodată trăiesc și îi pot pune la o masă. Dacă suntem toți și ne putem pune la masă, este fericire absolută.

Foto: Instagram

NU RATA: Mama lui Codin Maticiuc, din nou la spital! Duce o luptă grea cu o boală nemiloasă: „A recidivat și a trebuit s-o operăm”

CITEȘTE ȘI: Când face Codin Maticiuc nunta? Căsătoria civilă a făcut-o în secret, iar acum are planuri mari: „Îmbrăcată în prințesă”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.