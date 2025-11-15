Când face Codin Maticiuc nunta? Căsătoria civilă a făcut-o în secret, iar acum are planuri mari: „Îmbrăcată în prințesă”

De ani buni, Codin Maticiuc și Ana Pandeli formează un cuplu solid. Aceștia s-au căsătorit civil în secret, iar acum se gândesc să facă nunta, dar și cununia religioasă. Codin Maticiuc a dat toate detaliile. Când va ajunge în fața altarului?

De o lungă perioadă, Codin Maticiuc a renunțat la viața de „băiat rău”, întemeindu-și o familie alături de Ana Pandeli. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei trei micuți completează perfect tabloul de familie.

Codin Maticiuc, cununie civilă în secret

Codin Maticiuc a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că s-a căsătorit cu partenera sa. Cei doi au făcut cununia civilă, în secret, și chiar au vrut să facă și nunta, însă planurile nu s-au îndeplinit. În plus, niciunul dintre cei doi nu este fan mare al acestor petreceri.

„Da. Suntem soț și soție. Este o căsătorie pe care am făcut-o, bine, pentru presă putem să zicem așa, că în secret, dar a fost una la care nu am făcut o petrecere. Nu am fost la biserică. Ne gândim să facem, dar va fi tot în secret. A fost doar o căsătorie civilă. Ne-am dorit, la un moment dat, să facem să facem niște acte. Nu-mi place nici să merg la nunți, botezuri, tot timpul le evit cât pot de tare. Nu mi se par niște petreceri reușite pe bune. Cred că cel mai greu este pentru miri. Adică nu cred că te distrezi. Pentru mine, maximum de petreceri sunt cele de ziua mea, unde să mă simt bine”, a declarat Codin Maticiuc.

Când face Codin Maticiuc nunta?

Deși nici Codin Maticiuc, nici partenera sa nu consideră că este neapărat necesar pasul, cei doi vor să facă nunta de dragul fetițelor. Cele mici își doresc să își vadă mama în rochie de mireasă, iar părinții par dispuși să le îndeplinească dorința.

„Smaranda a avut perioada asta, când întreba și când voia. Ne-am gândit să ne căsătorim religios pentru ea. Atunci când ea întreba, Ilinca avea cam un an și jumătate. Acum, Ilinca având trei ani, ar putea să participe și ea. Să o vadă pe mama îmbrăcată în prințesă. Asta e pentru fete. Rochia de mireasă este rochia de prințesă. Ca atunci când te îmbraci în prințesă”, a mai spus Codin Maticiuc.

Foto: Social media