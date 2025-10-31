Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, nu mai stăteam de vorbă acum”

Emil Mitrache, cunoscut pentru rolul lui „Americanu” din serialul „La Bloc”, a povestit cum era să își piardă viața. Medicii au descoperit din întâmplare o afecțiune gravă la inimă și au decis să îl opereze de urgență pe cord deschis. Actorul a mărturisit că îi datorează soției sale totul. Ea a fost cea care l-a salvat de la moarte. Află, în articol, toate detaliile!!

În urmă cu aproximativ trei ani, Emil Mitrache a trecut printr-o intervenție dificilă, care a durat mai bine de 8 ore. Actorul, în vârstă de 60 de ani, a mărturisit că și-ar fi putut pierde viața, dacă nu descoperea la timp afecțiunea.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă acum. Aorta era mărită, iar dacă se rupea… într-un minut ai murit”, a spus Emil Mitrache, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum i-a salvat soția viața lui Emil Mitrache

Emil Mitrache a mărturisit că soția a fost cea care i-a salvat viața. Deși nu simțea că are probleme de sănătate, femeia a insistat ca el să meargă la un control de rutină. Acolo a aflat diagnosticul tulburător, iar medicii au decis să îl opereze de urgență.

„Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche. Nu aveam niciun simptom. Această boală, acest anevrism de aortă, se și numește ucigașul tăcut. Nevasta mea a zis să merg la control. Ea chiar m-a salvat! M-am dus la control numai ca să scap de gura ei. Îi mulțumesc și o iubesc din suflet! Fără ea, nu mai discutam la ora asta. De atunci am mai auzit de trei cazuri similare, care nu s-au terminat la fel de bine…”, a mărturisit Emil Mitrache la Prima TV.

Operația nu a fost deloc ieftină. În România, prețul unei astfel de intervenții este de 10.000 – 12.000 de euro. Actorul din serialul „La bloc” nu a dispus de această sumă, însă a primit ajutor financiar de la unul dintre prietenii săi.

„Un prieten mi-a zis: ‘Du-te, îți plătesc eu!’ El are o asociație nonprofit care a ajutat mulți oameni în situații grele, iar eu am fost unul dintre ei. Când mi s-a spus prețul, am înghețat. Operația e complicată, durează opt ore. M-am interesat și cât costă în afară — la noi e mai ieftin, dar trebuie să ai banii și, mai ales, să te duci la control la timp!”, a mai declarat Emil Mitrache.

