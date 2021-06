Anamaria Prodan, anunț important despre scandalul în care se află alături de Reghe: “E matrița bărbatului perfect! Vreau să opresc această șaradă”

Într-un nou interviu acordat de curând, Anamaria Prodan a făcut anunț important despre scandalul în care se află alături de Reghe! Celebra impresară a negat din nou informațiile apărute despre așa-zisa amantă a soțului ei și i-a făcut declarații de dragoste acestuia. În plus, vedeta a vorbit și despre cei patru copii pe care îi au în grijă – unicul lor fiu este Laurențiu Reghecampf Junior, care are 12 ani.

Fosta prezentatoare de la Pro TV a dezvăluit că își va căuta dreptatea în instanță dacă se va mai scrie despre presupusul divorț… care, de altfel, a fost anunțat în urmă cu o săptămână de Laurențiu Reghecampf – despre afirmațiile lui, Anamaria Prodan a spus că, de fapt, au fost spuse în glumă. Amenințarea divei vine la scurt timp după ce a publicat pe social media mai multe discuții pe care ea le-a purtat în privat cu soțul ei, dorind astfel să demonstreze că totul este perfect în mariajul lor.

“Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași”, a dezvăluit cea mai cunoscută Agent FIFA femeie din lume care profesează pentru digisport.ro.

În timpul declarațiilor, Anamaria Prodan a povestit cum, în trecut, soțul ei a ratat un transfer, ca antrenor, la Ajax, din cauza unor articole din România, considerate de către ei defăimătoare la acea vreme.

“Reghecampf era în discuții cu Ajax Amsterdam, după ce bătuse Ajax (2-0, 2013), dar pentru că pe prima pagină apăruse ca Reghecampf e șeful mafiei pariurilor cu soția, vă dați seama ce s-a întâmplat. Vreau să opresc această șaradă. Dacă de azi înainte cineva îmi mai implică soțul în asemenea nesimțiri cu amante, bani dați și afaceri deschise, fără nici cea mai mică părere de rău, acționez în judecată, iau banii și nu mai dau înapoi”, a mai spus vedeta, conform sursei citate.

Anamaria Prodan, despre Reghe: “E matrița bărbatului perfect”

“Niciodată nu o să accept ca cele două fete și cei doi băieți ai noștri să vadă aceste mizerii despre tatăl lor. Niciodată, soțul meu nu a avut treabă cu băutura, cu amante, că-și trădează nevasta. Niciodată! El este un bărbat ideal. E matrița bărbatului perfect!

A dat clasă și va da clasă tuturor, nu se compară și n-are egal, își iubește familia ca nimeni altul. Despre mine? Pfooa. Eu provin dintr-o familie mare. Pe mine nu mă interesează ce se scrie despre mine. Eu așa am crescut. Nici măcar nu citesc. Am aflat de la niște prieteni despre aceste materiale”, a mai subliniat celebra impresară pentru publicația digisport.ro.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.

