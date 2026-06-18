Andreea Bostănică, audiată la Poliție într-un nou scandal cu amenințări: ”A trădat o prietenie pentru bani!”

Nici nu s-a stins bine scandalul cu Iuliana Beregoi, că Andreea Bostănică ajunge din nou în mijlocul unui episod tensionat. Influencerița a fost chemată la Poliția din Chișinău, într-un dosar în care este acuzată de amenințare, după plângerea depusă chiar de Emily Istrate, prietena ei din copilărie care s-a întâlnit cu fostul iubit al influenceriței, într-un restaurant, la scurt timp după ce Andreea și Abush s-au despărțit.

A fost o vreme în care Emily Istrate și Andreea Bostănică păreau de nedespărțit, genul de prietenie din copilărie, cu amintiri comune, apariții peste tot împreună și vibe de „surori”. O poveste care, la prima vedere, seamănă izbitor cu alte relații din trecutul influenceriței, inclusiv cea cu Iuliana Beregoi. Care a avut, se pare, aceeași soartă: s-a transformat într-un război rece, care a depășit granițele TikTok-ului și a ajuns direct în pe masa Poliției!

Primele scântei dintre ele ar fi apărut în perioada despărțirii Andreei de Abush, anunțată cu mult tam-tam și mesaje cu subînțeles, în care influencerița sugera că ar fi fost înșelată. Nu a trecut mult și Abush a fost surprins de CANCAN.RO la restaurant, alături de Emily Istrate, moment care a alimentat imediat suspiciunile și tensiunile deja existente, Andreea insinuând că ar fi fost vorba de o trădare.

Situația a escaladat și mai mult după ce Emily a ieșit public, inclusiv într-un live cu Iuliana Beregoi — cu care, între timp, formase o adevărată „coaliție” după episodul intens mediatizat al bătăii din restaurant — și a spus că între ea și Abush nu a existat nimic mai mult decât o prietenie. La fel și în cazul lui Abdul, un alt fost partener al Andreei.

”A trădat o prietenie pentru bani”

În paralel, Emily a susținut că a fost ținta unor mesaje dure din partea Andreei Bostănică, pe care le-a citit ulterior în live-uri, vorbind despre presiuni și amenințări directe, cum a fost acesta:

”Ai 10 minute, intri și vorbești numai de mine, spui numele meu și spui adevărul despre mine, că ți-am dorit doar binele mereu și că sunt o fată bună, dacă nu, te distrug. Și vreau să-ți spun ceva clar, dacă în live-ul acela nu vorbeam despre tine, te înșeli, pur și simplu nu vreau să-ți fac promovare”, i-ar fi transmis Bostănică.

Aceste acuzații au convins-o pe Emily să ceară ajutor autorităților: i-a făcut plângere la Poliția din Chișinău pe motiv de amenințare. Ancheta ar fi avansat rapid, iar Andreea Bostănică a fost chemată la audieri recent, fiind surprinsă alături de mama ei la intrarea în sediul Poliției, după ce au ajuns în orașul natal la volanul Mercedesului de aproximativ 100.000 de euro, mașină pe care i-a dăruit-o Abush (care între timp ar încerca să o recupereze).

Pe de altă parte, Bostănică susține că deține dovezi potrivit cărora Abush ar încerca să îi „fure” prietenele, oferindu-i bani lui Emily Istrate, gest interpretat de ea ca parte dintr-un joc menit să îi creeze probleme.

”Reclamanta (Andreea Bostănică) arată are dovezi că pârâtul (Abush) încearcă să ii fure prietenele, fiind filmat de Cancan cum ii da un plic cu bani celei mai bune prietene ale sale din copilărie, iar aceasta se laudă că este cu el doar ca sa ii facă ei probleme mari. Totodată arată că aceasta i-a deschis un caz deoarece i-a transmis acesteia un mesaj in care i-a reproșat faptul că a trădat o prietenie din copilărie pentru bani”, susține influencerița într-un alt dosar deschis împotriva lui Abush.

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