Andreea Bostănică reacționează dur, după acuzațiile lui Abush: “E supărat că nu mai vreau să fiu cu el”

După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), în super-exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația cu Andreea Bostănică, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul ne-a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste pe rețelele de socializare, și-a mințit urmăritorii în legătură cu acele cadouri scumpe și buchete de flori uriașe, care, de fapt, nu erau de la el, ci de la sponsorii ei. Mai mult decât atât, Abush a depus o plângere penală împotriva Andreei Bostănică și a mamei ei, pentru prejudicii morale și amenințări. Șatena spune că aceste acuzații ar fi false, dar mai multe detalii puteți vedea în rândurile de mai jos.

Abush a decis să rupă tăcerea, iar în interviul pentru CANCAN.RO, a spus lucrurilor pe nume, din dorința de a arăta tuturor adevărul. A dezvăluit cum Andreea Bostănică s-a folosit de el, de imaginea lui și a încercat să îi ia banii prin mijloace care nu prea sunt prietene cu legea. A acționat-o în instanță, atât pe ea, cât și pe mama ei, după ce le-a împrumutat suma de 175.000 de dolari, apoi a fost amenințat de cele două.

Relația după care Andreea plânge pe TikTok a durat doar 2 luni, nicidecum nu a fost o poveste de dragoste presărată cu sute de cadouri scumpe, mașini și apartamente prin Dubai, ne-a spus el. Însă ea are altă părere, spune că el face toate acestea pentru că o vrea înapoi.

Andreea Bostănică: „El e supărat că nu mai vreau să fiu cu el”

Andreea Bostănică spune că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani, însă afaceristul, de fapt, își cere înapoi banii pe care i-a împrumutat. Cu toate că Abush ne-a spus că el a blocat-o pe ea peste tot și nu vrea să mai audă nimic nici de ea, nici de familia ei, tiktokerița susține că el face toate aceste lucruri pentru ca ea să se întoarcă la el.

Îmi este milă de el, înțeleg că îl doare, că a aflat lumea cine este el și nu a procedat frumos, dar eu îi doresc multă fericire cu persoana cu care a ales să fie. E supărat că nu mai vreau să fiu cu el, dar trebuie să înțeleagă că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani și orice mi-ar spune, el acum vrea să mă șantajeze, să spun chestii false, orice, ca să fiu cu el. Dar deja nu mă mai interesează nimic, nu mai am nevoie de nimic de la el. Aceste acuzații false sunt absolut amuzante, eu nu am nicio problemă cu legea, niciun împrumut, nimic. Dar îl înțeleg, îi înțeleg supărarea, dar nu vreau să dau curs, pentru că mi se pare aberant, a declarat Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO.

