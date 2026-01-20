Acasă » Exclusiv » Andreea Bostănică reacționează dur, după acuzațiile lui Abush: “E supărat că nu mai vreau să fiu cu el”

Andreea Bostănică reacționează dur, după acuzațiile lui Abush: “E supărat că nu mai vreau să fiu cu el”

De: Andrei Iovan 20/01/2026 | 20:55
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), în super-exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația cu Andreea Bostănică, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul ne-a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste pe rețelele de socializare, și-a mințit urmăritorii în legătură cu acele cadouri scumpe și buchete de flori uriașe, care, de fapt, nu erau de la el, ci de la sponsorii ei. Mai mult decât atât, Abush a depus o plângere penală împotriva Andreei Bostănică și a mamei ei, pentru prejudicii morale și amenințări. Șatena spune că aceste acuzații ar fi false, dar mai multe detalii puteți vedea în rândurile de mai jos. 

Abush a decis să rupă tăcerea, iar în interviul pentru CANCAN.RO, a spus lucrurilor pe nume, din dorința de a arăta tuturor adevărul. A dezvăluit cum Andreea Bostănică s-a folosit de el, de imaginea lui și a încercat să îi ia banii prin mijloace care nu prea sunt prietene cu legea. A acționat-o în instanță, atât pe ea, cât și pe mama ei, după ce le-a împrumutat suma de 175.000 de dolari, apoi a fost amenințat de cele două.

Andreea Bostănică îi dă replica lui Abush. sursă – social media

Relația după care Andreea plânge pe TikTok a durat doar 2 luni, nicidecum nu a fost o poveste de dragoste presărată cu sute de cadouri scumpe, mașini și apartamente prin Dubai, ne-a spus el. Însă ea are altă părere, spune că el face toate acestea pentru că o vrea înapoi.

Andreea Bostănică: „El e supărat că nu mai vreau să fiu cu el”

Andreea Bostănică spune că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani, însă afaceristul, de fapt, își cere înapoi banii pe care i-a împrumutat. Cu toate că Abush ne-a spus că el a blocat-o pe ea peste tot și nu vrea să mai audă nimic nici de ea, nici de familia ei, tiktokerița susține că el face toate aceste lucruri pentru ca ea să se întoarcă la el.

Îmi este milă de el, înțeleg că îl doare, că a aflat lumea cine este el și nu a procedat frumos, dar eu îi doresc multă fericire cu persoana cu care a ales să fie. E supărat că nu mai vreau să fiu cu el, dar trebuie să înțeleagă că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani și orice mi-ar spune, el acum vrea să mă șantajeze, să spun chestii false, orice, ca să fiu cu el. Dar deja nu mă mai interesează nimic, nu mai am nevoie de nimic de la el. Aceste acuzații false sunt absolut amuzante, eu nu am nicio problemă cu legea, niciun împrumut, nimic. Dar îl înțeleg, îi înțeleg supărarea, dar nu vreau să dau curs, pentru că mi se pare aberant, a declarat Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI –  Abush demontează „basmul” afișat de Andreea Bostănică în online: “Scenariul a fost făcut pentru a-și ascunde sponsorii”

NU RATA – Andreea Bostănică, prima reacție la adresa zvonurilor grave de pe TikTok! Cum s-a filmat în plin Dubai

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri pe internet: “A mai mințit și alți oameni”
Exclusiv
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri pe…
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o adevărată echipă de escroci”
Exclusiv
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o…
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sorin Grindeanu pune tunurile pe Tudor Chirilă: ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României ...
Sorin Grindeanu pune tunurile pe Tudor Chirilă: ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, ...
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: ”Oare este o glumă?”
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: ”Oare este o glumă?”
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost ...
Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost intervenții foarte mari!”
De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt
De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt
Vezi toate știrile
×