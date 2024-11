Andrei a făcut-o zob, iar Diandra i-a plătit-o cu vârf și îndesat: s-a îndrăgostit de Beni! Așa s-au cuplat: ”M-a invitat la hotel și…” Sunt primele declarații ale celui mai nou cuplu de la Insula Iubirii

Pentru CANCAN.RO, Beni de la Insula Iubirii a oferit primele declaraţii după ce s-a cuplat cu Diandra, ispita care a părut că i-a luat minţile lui Andrei Rotaru. Cei doi au fost conectaţi de către Univers, într-un mod divin… la un party!

Diandra şi Beni formează cel mai nou cuplu din online. După ce a încercat o relaţie cu Maria Covasă, Claudia din sezonul 7 al emisiunii şi Maria Tebieş, Beni a trecut acum la o altă ispită. De data aceasta, sperăm să fie şi cu noroc!

„Am fost la un party, la Sighişoara, iar acolo am intrat în vorbă. Ne-am tot căutat cu privirea toată seara aceea, iar când m-am uitat în ochii ei, mi-a plăcut tot ce am văzut. Şi ea, şi prietena ei râdeau nonstop, se distrau şi se simţeau bine lângă mine. Mi-a spus că, dacă nu eram eu în acea seară, nu s-ar fi simţit aşa frumoasă.

Apoi m-a invitat la ea la masă, la hotelul unde era cazată și eu am mers. N-am stat mult, căci trebuia să mă reîntorc acasă. I-am dat apoi mesaj a doua zi şi a zis că i-a plăcut mult abordarea mea, aşa că am chemat-o la cafea în următoarele zile”, a povestit Beni, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: ANDREI DE LA ”INSULA IUBIRII” O FACE ZOB PE ISPITĂ, ÎN PRIMUL INTERVIU DUPĂ EMISIUNE: ”EPISOADELE” CRISTINA ȘI DIANDRA. ”ERA SINGURA OPȚIUNE, O PUNEAM CUM VOIAM EU!”)

În cadrul celui mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei a făcut mai multe declaraţii la adresa ispitei cu care a stat pe Insulă.

La bonfire-ul final am spus că vreau să plec cu Diandra, pentru că am fost refuzat de Cristina! Singura opțiune rămasă era să plec cu Diandra! Nu prea îmi place să stau singur, tocmai de aceea am ales opțiunea pe care mi-a oferit-o emisiunea, să am și eu companie! Nu mă lăsa singur, pentru că nu pot să stau! Singur stai dacă ești călugăr!”, spune acum Andrei, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV. 😮

Diandra pare să nu mai bage deloc în seamă trecutul, ci dimpotrivă! Deşi ies de doar câteva zile, ea şi Beni au început să se afişeze împreună, în mediul online. Recent, cei doi au postat o fotografie în care apar alături de o altă domnişoară. Fata cu pricina este nimeni alta decât nepoata lui Beni, semn că acesta deja a introdus-o pe Diandra în familia lui. Aşa cum am zis, cele două ispite de la Insula Iubirii chiar par să aibă planuri mari!

În ciuda faptului că Beni stă în Alba Iulia, iar Diandra la Cluj, distanţa nu pare să reprezinte o piedică în relaţia lor. Ba mai mult, cei doi susţin că lucrurile sunt pe cale să devină foarte serioase, chiar dacă momentan sunt la început.

„Distanţă nu este o problemă, este doar la o oră de mine. Momentan suntem la început, dar intenţiile sunt serioase de ambele părţi”, a încheiat ispita, despre relaţia cu Diandra.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.