Antena 1, schimbare radicală în grilă. Survivor 2027 începe în... 2026. Când va fi premiera

Finalul sezonului Survivor România a adus emoții puternice pentru telespectatori, după ce Gabi Tamaș a fost desemnat marele câștigător al competiției. Fostul fotbalist a reușit să obțină trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro, în urma votului publicului, învingându-l pe Lucian Popa. În același timp, fanii emisiunii au aflat deja când va reveni pe micile ecrane noul sezon.

Noul sezon promite să aducă o nouă generație de concurenți pregătiți să facă față provocărilor extreme din junglă. Aceștia vor trebui să reziste condițiilor dificile de trai, să depășească limite fizice și psihice și să demonstreze că pot face față unor probe sportive complexe pentru a merge cât mai departe în competiție.

Când va începe Survivor

Potrivit informațiilor oferite de prezentatorul Adi Vasile, Survivor va reveni în luna decembrie, iar Antena 1 pregătește și modificări în grila de programe pentru următoarea ediție a show-ului.

„În decembrie începe noul sezon”, a scris Adrian Vasile pe rețelele de socializare.

Totodată, prezentatorul a dezvăluit că procesul de selecție a concurenților este deja în desfășurare și i-a încurajat pe cei interesați să se înscrie la casting și să își testeze limitele.

Adi Vasile a vorbit și despre experiența trăită în cadrul emisiunii, pe care a descris-o drept o aventură memorabilă. Acesta a subliniat că Survivor înseamnă atât momente spectaculoase și experiențe unice, cât și provocări dificile, mulțumindu-le concurenților, echipei de producție și telespectatorilor pentru implicarea și susținerea oferite pe parcursul sezonului.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a transmis Adi Vasile.

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