Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent

Kate Middleton a participat la înmormântarea Ducesei de Kent, alături de Prințul William. Apariția Prințesei de Wales a stârnit îngrijorări. Se pare că aceasta a arătat semne vizibile de epuizare. Află, în articol, toate detaliile!

Ducesa de Kent, soţia unui văr al regretatei regine Elisabeta a II-a, cunoscută pentru asocierea sa cu turneul de tenis de la Wimbledon, s-a stins din viață la 92 de ani. Marți, 16 septembrie, au avut loc funeraliile, Kate Middleton, Prințul William și Regele Charles au fost prezenți. Ar fi trebuit să participe și Regina Camilla la slujba de la Catedrala Westminster din Londra, însă a fost nevoită să întoarcă din Scoția din cauza problemelor de sănătate.

Cum a apărut Kate Middleton la înmormântarea Ducesei de Kent

Kate Middleton a atras atenția la înmormântarea Ducesei de Kent, care a avut loc în urmă cu o zi. Prințesa de Wales a ales o ținută elegantă, așa cum a obișnuit. Totuși, apropiații au observat semne vizibile de epuizare pe chipul său.

Soția Prințului William a fost prezentă la slujba de la Catedrala Westminster din Londra, alături de membrii familiei regale. Printre participanți s-au numărat Prințesa Anne și soțul ei, Sir Timothy Laurence, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Andrew și fosta sa soție Sarah Ferguson, Prințul și Prințesa Michael de Kent, precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.

La finalul ceremoniei religioase, Kate Middleton și-a luat „la revedere” de la Regele Charles, printr-un gest nobil. Aceasta și-a sărutat socrul pe obraji și a făcut o reverență scurtă, ținându-i mâna pe umăr.

Kate Middleton nu a renunțat la gesturile calde și chiar a încercat să își mențină zâmbetul. Totuși, pare că programul intens al angajamentelor regale își pune amprenta asupra ei. În urmă cu ceva timp, apropiații și-au arătat îngrijorarea și în ceea ce privește greutatea Prințesei.

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă. A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine. Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta. A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei”, a spus un apropiat al familiei regale, potrivit Radaronline.com.

