Acasă » Știri » Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent

Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent

De: Irina Rasoveanu 17/09/2025 | 18:40
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Kate Middleton, la înmormântarea Ducesei de Kent/ Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Kate Middleton a participat la înmormântarea Ducesei de Kent, alături de Prințul William. Apariția Prințesei de Wales a stârnit îngrijorări. Se pare că aceasta a arătat semne vizibile de epuizare. Află, în articol, toate detaliile!

Ducesa de Kent, soţia unui văr al regretatei regine Elisabeta a II-a, cunoscută pentru asocierea sa cu turneul de tenis de la Wimbledon, s-a stins din viață la 92 de ani. Marți, 16 septembrie, au avut loc funeraliile, Kate Middleton, Prințul William și Regele Charles au fost prezenți. Ar fi trebuit să participe și Regina Camilla la slujba de la Catedrala Westminster din Londra, însă a fost nevoită să întoarcă din Scoția din cauza problemelor de sănătate.

Cum a apărut Kate Middleton la înmormântarea Ducesei de Kent

Kate Middleton a atras atenția la înmormântarea Ducesei de Kent, care a avut loc în urmă cu o zi. Prințesa de Wales a ales o ținută elegantă, așa cum a obișnuit. Totuși, apropiații au observat semne vizibile de epuizare pe chipul său.

Soția Prințului William a fost prezentă la slujba de la Catedrala Westminster din Londra, alături de membrii familiei regale. Printre participanți s-au numărat Prințesa Anne și soțul ei, Sir Timothy Laurence, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Andrew și fosta sa soție Sarah Ferguson, Prințul și Prințesa Michael de Kent, precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.

Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

La finalul ceremoniei religioase, Kate Middleton și-a luat „la revedere” de la Regele Charles, printr-un gest nobil. Aceasta și-a sărutat socrul pe obraji și a făcut o reverență scurtă, ținându-i mâna pe umăr.

Kate Middleton și-a luat „la revedere” de la Regele Charles/ Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton nu a renunțat la gesturile calde și chiar a încercat să își mențină zâmbetul. Totuși, pare că programul intens al angajamentelor regale își pune amprenta asupra ei. În urmă cu ceva timp, apropiații și-au arătat îngrijorarea și în ceea ce privește greutatea Prințesei.

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă. A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine.

Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta. A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei”, a spus un apropiat al familiei regale, potrivit Radaronline.com.

Citește și: Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham! Decizia luată după tratamentul greu oncologic

Tags:
Iți recomandăm
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Showbiz internațional
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Showbiz internațional
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Gandul.ro
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat...
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi 24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au...
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
go4it.ro
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj...
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro
evz.ro
O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Mihai Trăistariu NU iartă și o
radioimpuls.ro
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce...
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul
America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul
Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA
Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA
Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară. Imaginea care spune adevărul
Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară. Imaginea care spune adevărul
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care trebuie să evite scandalurile de la job
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care trebuie să evite scandalurile de la job
Vezi toate știrile
×