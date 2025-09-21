Acasă » Știri » Asia Express l-a schimbat radical pe Dan Alexa! „În multe momente am fost idiot”

De: Andreea Stăncescu 21/09/2025 | 09:32
Ce schimbări a adus Asia Express în viața fostului fotbalist

Dan Alexa trece printr-o perioadă de mari schimbări atât pe plan personal, cât și profesional. La scurt timp după ce s-a întors din competiția „Asia Express”, unde a petrecut două luni pline de provocări în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, antrenorul a anunțat divorțul de soția sa. Antrenorul recunoaște că experiența trăită în show i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și l-a făcut să înțeleagă mai bine propriile greșeli, dar și nevoia de a pune fericirea personală pe primul plan.

La scurt timp după întoarcerea din competiția „Asia Express”, unde a petrecut două luni intense în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, antrenorul Dan Alexa a anunțat divorțul de soția sa. Experiența trăită în show-ul de televiziune l-a schimbat semnificativ, iar acesta a vorbit deschis despre modul în care și-a reevaluat viața. Pentru el, competiția a fost o lecție de maturitate, învățând să accepte mai ușor propriile greșeli și să nu se mai lase copleșit de vinovăție.

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri. Nu mă mai acuz, nu îmi mai fac mustrări de conștiință, dacă fac niște greșeli. Făceam asta în trecut, tot timpul când făceam greșeli”, a mărturisit Dan Alexa pentru Spynews.ro.

Întrebat ce îl supără cel mai tare la propria persoană, antrenorul a recunoscut, cu sinceritate, că de multe ori s-a considerat „idiot”. A preferat să ia decizii pe fond emoțional, în loc să le gândească „la rece”, iar acum are momente în care regretă.

„Că în multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul. Asta a fost, tot timpul, la mine, o problemă foarte mare”, a mai adăugat antrenorul.

Ce se întâmplă cu partajul dintre Dan Alexa și soția sa

Procesul de divorț a atras, firește, și discuții despre partaj. Avocatul Virgil Boglea a explicat că, inițial, procedura a fost demarată prin instanță, însă ulterior soții Alexa au decis să divorțeze de comun acord la notariat, ținând cont și copilul lor. Acesta a mai precizat că procedura este perfect legală și că ideea potrivit căreia nu se poate divorța la notariat după începerea unui proces civil este eronată

„Într-o primă fază, într-adevăr, am demarat procedura de divorț, pentru că părțile nu se înțeleseseră cu privire la termenii unei eventuale desfaceri ale căsătoriei. Ulterior, părțile s-au înțeles, ținând seama și că este implicat un copil minor, au decis de comun acord că este mai bine să divorțeze la notariat. E o procedură legală. Faptul că nu poți divorța la notariat, dacă ai promovat un proces civil, este o informație care nu se susține în lege. Poți divorța, iar instanța va lua act de această împrejurare”, a declarat avocatul.

