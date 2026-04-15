Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat

Misiunea Artemis II marchează un moment istoric în explorarea spațială, dar dincolo de performanța tehnologică, NASA urmărește atent impactul asupra sănătății astronauților. Expunerea la radiații și izolarea extremă sunt doar câteva dintre riscurile analizate în această etapă crucială pentru viitoarele misiuni pe Lună și Marte, potrivit Daily Sabah.

Deși echipajul navei Orion este protejat de vidul cosmic, corpul uman rămâne expus la niveluri ridicate de radiații. Spre deosebire de Stația Spațială Internațională, care beneficiază de protecția câmpului magnetic al Pământului, misiunea Artemis II a dus astronauții mult dincolo de această zonă de siguranță.

Astronauții Artemis II, sub observație

Cei patru membri ai echipajului, Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman și Victor Glover, au ajuns la o distanță record, de peste 1.000 de ori mai mare decât cea dintre Pământ și ISS.

Pentru a înțelege efectele radiațiilor, NASA a instalat senzori speciali în capsulă și a colectat probe biologice înainte și în timpul misiunii. Astronauții au oferit mostre de sânge și salivă, iar starea lor de sănătate este monitorizată constant prin dispozitive inteligente.

În plus, cercetătorii au introdus în capsulă microcipuri avansate capabile să simuleze funcțiile unor organe umane, în special măduva osoasă, unul dintre cele mai sensibile țesuturi la radiații.

Ce vor să afle cercetătorii?

Specialiștii NASA speră să înțeleagă mai bine diferențele dintre expunerea la radiații pe orbita joasă a Pământului și cea din spațiul îndepărtat.

„Va fi o sursă importantă de informații pentru a vedea nivelul radiațiilor, dar și tipul acestora”, a explicat Steven Platts, cercetător-șef în cadrul programului NASA pentru studiul corpului uman.

Potrivit acestuia, radiațiile din spațiul îndepărtat (deep space) provin în mare parte din explozii stelare aflate la ani lumină și sunt mult mai greu de controlat decât cele generate de activitatea solară.

Pe lângă riscul de cancer, radiațiile pot afecta sistemul nervos și circulația sângelui, ducând la inflamații la nivelul creierului și crescând riscul unor boli precum Parkinson.

Pericolul invizibil: riscurile psihologice

Pe lângă efectele fizice, NASA analizează și impactul psihologic al misiunii. Spre deosebire de ISS, unde astronauții beneficiază de un spațiu mai amplu și comunicare relativ constantă cu Pământul, capsula Orion oferă condiții mult mai restrictive. Diferența este comparată de specialiști cu trecerea de la o casă spațioasă la o rulotă.

Izolarea, spațiul limitat și distanța mare față de casă pot afecta sănătatea mentală a echipajului, mai ales în misiuni de durată mai lungă, cum ar fi cele planificate pentru Marte.

Un pas esențial pentru viitor

Deși misiunea Artemis II durează doar 10 zile și nu prezintă riscuri majore imediate, datele colectate sunt esențiale pentru viitorul explorării spațiale.

NASA își propune să construiască o bază permanentă pe Lună și să trimită oameni pe Marte, obiective care implică expuneri mult mai lungi la radiații și condiții extreme.

Informațiile obținute acum ar putea face diferența între succes și eșec în următoarea etapă a misiunilor umane în spațiu.

