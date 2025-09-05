Atac terifiant în Canada! O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul său frate într-un atac cu cuțitul. Alte șapte persoane au ajuns la spital

O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în Canada. Suspectul a decedat în urma unui accident de mașină.

Bărbatul care a înjunghiat opt persoane, inclusiv pe sora sa de 18 ani, a murit după ce vehiculul pe care îl conducea s-a ciocnit cu o mașină de poliție a RCMP în fața Primăriei Black River First Nation, joi dimineața.

Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a comis un atac armat prin înjunghiere, ucigându-și sora și rănind alte șapte persoane, înainte de a pleca de la locul faptei cu un vehicul furat, a anunțat comandantul unității de crime majore a RCMP, Rob Lasson.

„Toți erau cunoscuți în comunitate”, a declarat Lasson.

Acesta a dezvăluit că o femeie care făcea parte din personalul poliției, care conducea mașina de patrulă, a fost grav rănită în urma coliziunii cu vehiculul furat de suspect, pe autostrada 304, în apropierea Black River First Nation.

„A condus spre un loc de unde oamenii pleacă de obicei. Este cu adevărat o eroină”, a spus Lasson, potrivit Aptnews.

Totuși, comandantul a refuzat să dezvăluie numele ofițerului sau al celorlalte victime, care rămân la Centrul de Științe ale Sănătății (HSC) și la Centrul Regional de Sănătate Selkirk pentru a fi intervievate de anchetatori.

În ce stare se află victimele atacului

„Persoanele cu care trebuie să vorbim urmează chiar acum un tratament”, a dezvăluit acesta, spunând că victimele au vârste cuprinse între 18 și 60 de ani.

Lasson a declarat că incidentul nu are legătură cu înjungherea în masă din James Smith Cree Nation din nordul Saskatchewanului, care a avut loc acum trei ani.

Numărul de răniți din comunitatea Anishinaabe, siutată la două ore de Winnipeg, a determinat HSC să declare o „alertă portocalie”, a declarat Dr. Shawn Young.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe membrilor familiei și comunității. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente dificile”, a declarat Young.

Doctorul a dezvăluit că șase victime au sosit cu ambulanța terestră, iar două cu ambulanța aeriană. Personalul spitalului oferă sprijin, „confort, consiliere și speranță” victimelor.

Citește și: Caz șocant. Mama unui celebru cântăreț a fost ucisă în propria casă