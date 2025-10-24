Au rămas sau nu prietene Alina Pușcău și Cristina Postu, după Asia Express? Adevărul a ieșit abia acum la iveală

Alina Pușcău și Cristina Postu au format una dintre echipele favorite din sezonul 8 de la Asia Express. ”Fotomodelele”, așa cum au fost numite de adversari, au dovedit că sunt pregătite, atât fizic, cât și emoțional, să înfrunte provocările de pe Drumul Eroilor.

Competiția a scos la iveală o latură mai puțin plăcută a relației dintre cele două concurente. Pe parcursul probelor dificile, oboseala și stresul și-au spus cuvântul, iar cele două s-au comportat destul de urât una cu cealaltă. Între ele au avut loc mai multe schimburi de replici, reproșuri și au lăsat impresia ca prietenia lor nu va mai fi la fel după terminarea emisiunii.

Au rămas sau nu prietene Alina Pușcău și Cristina Postu, după Asia Express?

Cu toate acestea, fetele au înțeles că toate certurile care au avut loc în emisiune, au fost cauzate de stresul intens și mai ales de dorința de a face față provocărilor competiției. Cele două au fost invitate în podcast-ul „Colegi de Camera” (podcast-ul lui Bordea și Cortea)și au mărturisit că au rămas prietene și că relația lor nu a fost afectată de momentele tensionate de la Asia Express.

“După fiecare ceartă, că am avut vreo două-trei de care-mi pare foarte rău și noi am discutat despre asta înainte, o spun și acum public, știu că Alina a înteles, n-a fost niciodată cu răutate, și noi de fiecare dată când ajungeam la cazare, n-a existat nicio seară să ne supăram una pe alta și de fiecare data încercam să vorbim, să vedem ce putem să facem”, a spus Cristina Postu în podcast.

Deși au fost prezentate ca bune prietene, se pare că adevărul ar fi altul. Cele două nu se cunosc de mult timp, informație confirmată de Alina Pușcău. De asemenea, fotomodelul a recunoscut că nu are prietene în România și nu avea cu cine să vină la Asia Express.

”Eu nu am prietene în România, sunt plecată de 27 de ani de aici. Toți prietenii mei sunt în America. A fost singura prietenă pe care o știam de vreo trei ani, ne-am cunoscut la un curs, am vorbit și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura, am ieșit în oraș, am făcut revelionul împreună (înainte să plecăm în Asia Express), cu prietenii, colegii ei”, a spus Alina Pușcău în emisiunea Express Talk: Aventura Asia.

